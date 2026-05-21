Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

Tεχνητή νοημοσύνη 21.05.2026, 23:20
H Ευρώπη δεν πρέπει να βασίζεται στις υποδομές των ΗΠΑ, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος ενός από τους μεγαλύτερους τεχνικούς ομίλους  της Γαλλίας, προειδοποιώντας για την «επικίνδυνη» υπερβολική εξάρτηση από υποδομές όπως το Starlink του Ίλον Μασκ.

«Υπάρχουν δύο θέματα για το μέλλον, για τα οποία πρέπει [η Ευρώπη] να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικά είναι. Πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη και τους δορυφόρους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bouygues, Olivier Roussat, μιλώντας στο CNBC.

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», πρόσθεσε.

Η Bouygues, με έδρα το Παρίσι, δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία ηγείται των προσπαθειών ενοποίησης των τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία, όπου οι πάροχοι έχουν εμπλακεί σε έντονο ανταγωνισμό τιμών, ο οποίος έχει ασκήσει πίεση στα κέρδη τους.

Κίνδυνος για τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες

«Δεν είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα Starlink ή κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Roussat, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται κάτι «για να αποκτήσει κάποια κυριαρχία».

Η Starlink, ένα τμήμα της εταιρείας SpaceX που διευθύνει ο Μασκ, κυριαρχεί επί του παρόντος στην παγκόσμια αγορά υπηρεσιών δορυφορικού διαδικτύου και διαχειρίζεται έναν στόλο περίπου 10.000 δορυφόρων. Η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στον χρηματιστηριακό δείκτη Nasdaq σε μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) όλων των εποχών.

Ο Roussat επισήμανε την ευπάθεια της Ευρώπης απέναντι σε έναν μη κρατικό φορέα, όπως η Starlink, ο οποίος έχει τη δύναμη να διακόψει μόνος του τη συνδεσιμότητα της ηπείρου.

Τον Απρίλιο, η Bouygues υπέβαλε προσφορά σε μετρητά για την απόκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου της ανταγωνιστικής εταιρείας SFR, με συνολική αξία συναλλαγής 20,35 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συναλλαγή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια. Σε μια κοινή προσφορά με τους ομολόγους της Free–iliad Group και Orange, η Bouygues Telecom θα αποκτούσε μερίδιο 42% στην SFR.

Η SFR είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Γαλλία, και μια εξαγορά θα μείωνε τον αριθμό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη χώρα από τέσσερις σε τρεις.

Ακολουθεί η εξέταση από τις ρυθμιστικές αρχές και οι υποψήφιοι αγοραστές θα χρειαστούν την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσουν, δοκιμάζοντας την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενοποίηση σε μια ήδη κορεσμένη αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.

«Ο στόχος για αυτούς [την Ευρωπαϊκή Επιτροπή] είναι να δημιουργήσουν συνθήκες όπου θα υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ μας, και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό», δήλωσε ο Roussat την Πέμπτη.

