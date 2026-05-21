Κίνα: Πώς βοηθά… διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα για τη διατήρηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας έχει αυξηθεί σταθερά, καθώς οι δυτικές κυρώσεις έχουν ενταθεί, σύμφωνα με τον Economist. Η Κίνα υποστηρίζει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, αρνούμενη ότι παρέχει στη Ρωσία στρατιωτική βοήθεια, όπως ολοκληρωμένα οπλικά συστήματα. Ωστόσο, προμηθεύοντας τεράστιες ποσότητες εξαρτημάτων και υλικών «διπλής χρήσης», στην ουσία στηρίζει τη στρατιωτικοβιομηχανική βάση της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο στις 19 Μαΐου ως ικέτης από πολλές απόψεις.

Η κινεζική μικροηλεκτρονική και οι ημιαγωγοί είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα της Ρωσίας να παράγει μαζικά τους πυραύλους ακριβείας και τα drones που βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις, σύμφωνα με άρθρο του Economist. Η Κίνα προμηθεύει επίσης τα περισσότερα από τα εμπορικά drones πρώτης όψης (FPV) και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρειάζεται η Ρωσία. Η Κίνα παρέχει στην Ουκρανία πολλά από τα ίδια εξαρτήματα — κάμερες, κινητήρες, συστήματα μετάδοσης — που χρειάζονται τα drones FPV. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο της συναρμολόγησής τους γίνεται πλέον στην Ουκρανία. Η Ουκρανία γνωρίζει ότι η Ρωσία θα βρίσκεται πάντα πρώτη στη σειρά.

Τα εργοστάσια όπλων και πυρομαχικών της Ρωσίας εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από κινεζικά εργαλεία μηχανικής κατεργασίας. Το Jamestown Foundation, ένα think-tank με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμά ότι περίπου το 90% των εισαγωγών εργαλειομηχανών της Ρωσίας προέρχεται πλέον από την Κίνα.

Η εξάρτηση από την Κίνα

Μια άλλη κρίσιμη εξάρτηση από την Κίνα, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, αφορά τη νιτροκυτταρίνη, την πρώτη ύλη που προέρχεται από το βαμβάκι και αποτελεί το προωθητικό υλικό για πυρομαχικά πυροβολικού, βλήματα αρμάτων μάχης και πυραύλους.

Η Ρωσία παράγει τη δική της σε μερικά εργοστάσια εκρηκτικών (τα οποία αποτελούν στόχο των Ουκρανών), αλλά η παραγωγή αυτή δεν επαρκεί ούτε κατά διάνοια για τις ανάγκες της σε καιρό πολέμου.

Η Τουρκία, μέσω διαφόρων μεσαζόντων, παρείχε μέχρι πρόσφατα περίπου το ήμισυ των εισαγωγών νιτροκυτταρίνης στη Ρωσία, αλλά οι εμπλεκόμενες εταιρείες υπόκεινται πλέον σε αυστηρές κυρώσεις. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η Κίνα αυξάνει τις πωλήσεις νιτροκυτταρίνης προς τη Ρωσία μέσω της Norinco, μιας τεράστιας κρατικής εταιρείας όπλων, η οποία χρησιμοποιεί δύο θυγατρικές. Η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το θέμα.

Η διπλή χρήση

Η Κίνα επιμένει ότι η νιτροκυτταρίνη είναι προϊόν διπλής χρήσης που απαιτείται για χρώματα και βερνίκια. Για να διατηρηθεί η συσκότιση επί του θέματος, τα τέσσερα κύρια ρωσικά εργοστάσια πυρίτιδας φέρεται να λειτουργούν παράλληλα και ως μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Norinco, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, προσπαθεί να αποκρύψει τις πωλήσεις πίσω από εικονικές εταιρείες και ξένους μεσάζοντες.

Η Κίνα εντείνει επίσης τις εξαγωγές της από πολτό βαμβακιού και κυτταρίνη βαμβακιού, από τα οποία παράγεται η νιτροκυτταρίνη. Σχεδόν όλος ο πολτός βαμβακιού της Ρωσίας προέρχονταν προηγουμένως από το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν. Ωστόσο, τα σχετικά πρόσφατα πακέτα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εισήχθησαν πέρυσι και φέτος, εναντίον συγκεκριμένων εξαγωγέων από το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν έχουν αρχίσει να έχουν κάποιο αντίκτυπο.

Είναι ελάχιστα πιθανό η Κίνα να μειώσει τη στήριξή της προς τον πολεμικό μηχανισμό της Ρωσίας. Οι κινεζικές εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη, ενώ η Ρωσία παρέχει σε αντάλλαγμα φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η κομψή ψευδαίσθηση της «διπλής χρήσης» έχει διατηρηθεί με επιδεξιότητα. Επιπλέον, προς ικανοποίηση του Πεκίνου, ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, η εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα ως ενός αναγκαστικά μικρότερου εταίρου φαίνεται βέβαιο ότι θα συνεχιστεί.