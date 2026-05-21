Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

World 21.05.2026, 22:45
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανάκαμψη παρουσιάζει ο πολυτελής τουρισμός σε παραθαλάσσιους προορισμούς σύμφωνα με την Outrigger Resorts & Hotels, με έδρα τη Χαβάη, μετά τις αρχικές ανησυχίες των ταξιδιωτών που συνδέονταν με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Παρατηρήσαμε αρχικά κάποιες ακυρώσεις και μια μικρή αναστάτωση, αλλά από τότε η κατάσταση αρχίζει να καλυτερεύει», δήλωσε ο Jeff Wagoner, διευθύνων σύμβουλος της Outrigger Hospitality Group, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Μπανγκόκ.

Σημειώνεται ότι η Ταϊλάνδη είναι η μεγαλύτερη αγορά της Outrigger εκτός της Χαβάης.

Οι αισιόδοξες προοπτικές έρχονται ακόμη και ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση ταξιδιών και αυξανόμενα κόστη που συνδέονται με τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν αρνητικά το καταναλωτικό κλίμα, οι αεροπορικές σε όλη την Ασία έχουν αναφέρει μειωμένες κρατήσεις, υψηλότερες τιμές καυσίμων και διαταραχές στις ταξιδιωτικές ροές.

Το χάσμα στον τουριστικό κλάδο

Στον τουριστικό κλάδο διαφαίνεται ένα όλο και αυξανόμενο χάσμα, καθώς οι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε εύπορους ταξιδιώτες φαίνεται να αντέχουν καλύτερα σε σχέση με την ευρύτερη τουριστική αγορά, σημειώνει το Bloomberg.

Η τάση αυτή έχει σημασία για την Ταϊλάνδη, όπου ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της οικονομίας και παραμένει σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το χαρτοφυλάκιο της Outrigger επικεντρώνεται σε παραθαλάσσια θέρετρα και ταξίδια αναψυχής υψηλού επιπέδου, τομείς που ιστορικά έχουν ανακάμψει ταχύτερα από τον μαζικό τουρισμό κατά τη διάρκεια των περιόδων ύφεσης.

Τουρισμός: Άνοδος στην αγορά πολυτελών διακοπών

Οι προκρατήσεις στα καταλύματα της εταιρείας στην Ταϊλάνδη έχουν πλέον αυξηθεί κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ζήτηση στις Μαλδίβες είναι αυξημένη κατά περισσότερο από 9%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στα Φίτζι, όπου, όπως ανέφερε ο Wagoner, οι κρατήσεις δεν έχουν επηρεαστεί ουσιαστικά από τον πόλεμο, οι προκρατήσεις σημείωσαν διψήφια αύξηση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά πολυτελών διακοπών έχει ήδη αυξηθεί κατά 5%, σύμφωνα με τον Wagoner.

Λιγότεροι επισκέπτες αναμένονται στην Ταϊλάνδη

Όσον αφορά την Ταϊλάνδη, η χώρα που εξαρτάται από τον τουρισμό εξακολουθεί να αγωνίζεται να αναζωογονήσει έναν τομέα που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο της οικονομίας της.

Η κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τις αφίξεις ξένων τουριστών φέτος από 35 εκατομμύρια σε 32 εκατομμύρια, επικαλούμενη τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και τη μείωση της τουριστικής κίνησης.

Οι αφίξεις επισκεπτών παραμένουν κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα και αναμένεται να σημειώσουν ετήσια μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το χρήμα κυκλοφορεί στον κλάδο

Παρά τις  για μείωση των αφίξεων στην Ταϊλάνδη, ο Wagoner εξακολουθεί να διαβλέπει σταθερή ζήτηση στο ανώτερο τμήμα της τουριστικής αγοράς.

Η Outrigger σκοπεύει να προσθέσει ένα ακόμη ακίνητο στο ταϊλανδέζικο νησί-θέρετρο Πουκέτ, καθώς και να επεκταθεί στην Ιαπωνία, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ, εστιάζοντας σε παραθαλάσσιους προορισμούς, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Wagoner δήλωσε ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα για διακοπές, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις συνεχιζόμενες αναταραχές.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται διακοπές», είπε. «Αν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις».

