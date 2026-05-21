ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της

Στα ύψη έχει εκτοξευθεί η μετοχή της κατασκευαστικής εταιρείας ACS SA, καθότι στρέφει τις δραστηριότητές της στην ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση για την κατασκευή ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων (data center) για τη Meta Platforms Inc. Για ανάλογα έργα έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας αξίας 2 δισ. δολαρίων με τη BlackRock Inc.

Στο μεταξύ, ο Florentino, ευρέως γνωστός ως ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και ιδρυτής, πρόεδρος και κύριος μέτοχος της ACS, «πατάει» πλέον το κατώφλι εισόδου στη λίστα των 500 ατόμων με τη μεγαλύτερη περιουσία στον κόσμο.

Βαθύς γνώστης των «νικητών»

Ο Pérez κατέχει μακρά παράδοση στην επιλογή νικητών στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία διευθύνει από το 2000, με εξαίρεση ένα διάλειμμα τριών ετών: Μετέτρεψε τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε ένα από τα πιο πολύτιμα εμπορικά σήματα στον αθλητισμό.

Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε στους προημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ τον Απρίλιο και έχασε τον τίτλο του ισπανικού πρωταθλήματος αυτόν τον μήνα, ο Pérez παραμένει ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου, με 37 τίτλους υπό την ηγεσία του.

Πέραν του γηπέδου, ο Pérez γνωρίζει να επιλέγει «νικητές»: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι o σαραντάχρονος Juan Santamaría, τον οποίο ο Pérez διάλεξε προσωπικά για την θέση του CEO της ACS, προκειμένου να μεταμορφώσει την εταιρεία σε έναν παίκτη παγκόσμιου βεληνεκούς.

Η «φλέβα χρυσού» της ACS SA

Με την κατασκευή έργων υποδομής για τις ηγετικές εταιρείες στην ΑΙ, η ACS ήδη εδραιώνει τη θέση της σto ιδιαίτερα κερδοφόρο πεδίο των ψηφιακών υποδομών, η οποία εκτιμήθηκε σε περίπου 439 δισ. δολάρια το 2025 και αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1,38 τρισ. δολάρια έως το 2030.

«Η άποψή μας είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι ενός κύματος ανακατασκευής υποδομών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ACS, Juan Santamaría, στο Bloomberg News. «Πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία», είπε.

«Συνήθως, δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των υποδομών, αλλά η ACS προσφέρει μια ευκαιρία ανάπτυξης σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, ειδικά με τις ανακοινώσεις σχετικά με τα data centers», δήλωσε στο Bloomberg ο Robert Yan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην High Street Asset Management, η οποία κατέχει μετοχές της εταιρείας

Από τη στασιμότητα στην άνοδο

Για σχεδόν μια δεκαετία πριν από το 2022, η μετοχή της ACS SA παρέμενε στάσιμη, περιοριζόμενη στο εύρος των 20 έως 40 ευρώ.

Από το 2022, η τιμή της έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας αυτόν το μήνα στο ιστορικό υψηλό των 140,4 ευρώ (162,9 δολάρια). Μόνο φέτος, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 48%.

Η αποστολή του Santamaría στην ACS ήταν σαφής: να αξιοποιήσει το ευρύ φάσμα των τοπικών εταιρειών, που εκτείνονται από τη διαχείριση ορυχείων και τη μηχανική στην Αυστραλία έως τη διαχείριση αποβλήτων στην Ισπανία και τους αυτοκινητόδρομους με διόδια στις ΗΠΑ, και να δημιουργήσει έναν πραγματικά παγκόσμιο παίκτη, αναφέρει το Bloomberg.

Οι παράγοντες της ανάπτυξης

Με την εκκίνηση των καθηκόντων του, ο νέος CEO της ACS εστίασε την προσοχή του στους τομείς της ψηφιοποίησης, της άμυνας, της ενέργειας και της εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών.

Εκτός από τα κέντρα δεδομένων, τα τεχνολογικά έργα της εταιρείας που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης περιλαμβάνουν την κατασκευή εργοστασίων ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

Επίσης, η ACS συμμετέχει στην κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών και στο πρόγραμμα «Vulcan», το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης λιθίου στην Ευρώπη. Αυτό έχει φέρει στην εταιρεία πελάτες όπως η Rolls Royce και η Hitachi.

Αυτό που έχει τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της ACS είναι ένας κόσμος που ψηφιοποιείται με ταχείς ρυθμούς, οι γεωπολιτικές αναταραχές που οδηγούν σε αύξηση των αμυντικών δαπανών και η αναζήτηση καθαρότερων πηγών ενέργειας, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ενδεικτικό της ανοδικής τροχιάς της είναι ότι τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν από τα 27,8 δισ. ευρώ το 2021 στα 49,9 δισ. ευρώ πέρυσι.