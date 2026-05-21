ΕΕ: Μεγαλώνει η εξάρτηση της βιομηχανίας απο την Κίνα

Eνα νέο «σοκ από την Κίνα», που απειλεί να καταστρέψει τις τοπικές βιομηχανίες, αντιμετωπίζει η Ευρωπαική Ενωση (ΕΕ) . Μάλιστα, σύμφωνα με εμπορικούς αναλυτές και εκπροσώπους, οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας και de facto αποικιοποίηση της βιομηχανίας από το Πεκίνο,

Οι ίδιοι φοβούνται ότι η κατακόρυφη πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η στήριξη των κινεζικών «εταιρειών-ζόμπι» θυμίζουν την κρίση στις ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια, όταν επινοήθηκε ο όρος «κινέζικο σοκ», αναφέρει ο βρετανικός Guardian. Ο όρος αναφερόταν στον αντίκτυπο της εισόδου της Κίνας με δύναμη στη σκηνή του παγκόσμιου εμπορίου μετά την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με τις ραγδαία αυξανόμενες εισαγωγές να εκτοπίζουν τις τοπικές βιομηχανίες και να προκαλούν την απώλεια έως και 2,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Ο Γιενς Εσκελουντ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Πεκίνο και έμπειρος παρατηρητής της Κίνας, δήλωσε: «Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τις εισαγωγές από την Κίνα, σκέφτονται τελικά προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί. Είναι ο τεράστιος όγκος εξαρτημάτων που εισάγονται από την Κίνα. Αν μη τι άλλο, η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο εξαρτημένη από την Κίνα».

Η εξάρτηση της ΕΕ

Καθώς τα εξαρτήματα από την Κίνα ενσωματώνονται όλο και πιο βαθιά στον βιομηχανικό ιστό της ΕΕ, η Ευρωπαική Ενωση βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times αυτή την εβδομάδα, το μπλοκ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγκάσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αγοράσουν κρίσιμα εξαρτήματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές.

Οι Ευρωπαίοι επίτροποι θα συναντηθούν στις 29 Μαΐου για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν. Ο Ολιβερ Ρίχτμπεργκ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου στην VDMA, τον εμπορικό οργανισμό για τη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού στην Ευρώπη και τη Γερμανία, επαίνεσε τις Βρυξέλλες, αλλά όχι το Βερολίνο, για το υψηλό επίπεδο εμπλοκής του, λέγοντας ότι «αναζητά πάντα τα δεδομένα και τις απόψεις μας».

Οι κρατικές επιδοτήσεις που θα ήταν ανέφικτες στην Ευρώπη ήταν ένας παράγοντας που καθιστά τα κινεζικά προϊόντα φθηνότερα, δήλωσε ο Ρίχτμπεργκ. Αλλά η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία τα τελευταία πέντε χρόνια, οι οποίες – σύμφωνα με τον Γιούργκεν Μάθες, Γερμανό οικονομολόγο – θα μπορούσαν να έχουν αφήσει το γιουάν υποτιμημένο κατά 40% έναντι του ευρώ, αφήνοντας τους επικεφαλής των προμηθειών με ελάχιστες επιλογές σε καθημερινό επιχειρηματικό επίπεδο.

«[Η εξάρτηση από την Κίνα] βλάπτει και θα πρέπει να ανησυχούμε. Χάνουμε μερίδιο αγοράς, η βιομηχανία μας βρίσκεται υπό σημαντική πίεση. Χάσαμε 22.000 θέσεις εργασίας μόνο στη Γερμανία στον κλάδο των μηχανημάτων τον τελευταίο χρόνο», τονισε ο Ρίχτμπεργκ.

Ανησυχία

Το Soapbox, ένας ιστότοπος παρακολούθησης του εμπορίου της Κίνας, που δημιουργήθηκε από έναν σύμβουλο εμπορίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Mercator για Κινεζικές Σπουδές, ένα γερμανικό thinktank, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα δεδομένα επιβεβαίωσαν την προοπτική κανιβαλισμού των βιομηχανιών. Τα δεδομένα που βρήκε ήταν «πιο ανησυχητικά από το αναμενόμενο», ανέφερε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αμινοξέα, που χρησιμοποιούνται εκτενώς ως ενισχυτικά γεύσης και σε φαρμακευτικά προϊόντα. Σε αξία, η ΕΕ εισάγει το 52% των συστατικών από την Κίνα, αλλά σε όγκο εκτοξεύεται στο 88%.

Τα εμπορικά στοιχεία δείχνουν ότι το πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ διογκώνεται. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος των δασμών της ΕΕ του 2024, που φτάνουν έως και το 35% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, εξουδετερώθηκε πλήρως από τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ο Αντριου Σμολ , διευθυντής του προγράμματος για την Ασία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην σύμβουλος για την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε: «Όλες οι δυναμικές του κινέζικου σοκ παραμένουν – τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα η ΕΕ δεν είναι ανάλογα με τα επίπεδα των εισαγωγών».

Το κινεζικό πλεόνασμα

Η Κίνα είναι πλέον ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, έχοντας ξεπεράσει τις ΗΠΑ, σημειώνει ο Guardian. Το πλεόνασμα της Κίνας έναντι της Γερμανίας διπλασιάστηκε από 12 δισ. δολάρια σε 25 δισ. δολάρια μεταξύ 2024 και 2025, καθώς οι εισαγωγές από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έφτασαν τα 118 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 93 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.

Εκτιμάται ότι 250.000 βιομηχανικές θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στη Γερμανία από το 2019, με την πιο απότομη πτώση στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου περίπου 51.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν μεταξύ 2024 και 2025.

Ο Έσκελουντ δήλωσε ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από την Κίνα ήταν μια υπαρξιακή ανησυχία. «Στην τελευταία μας έρευνα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, το 26% των μελών μας αύξαναν την παρουσία τους στην Κίνα», είπε. «Εάν συνεχιστεί σε αυτό το επίπεδο θα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ήδη αποβιομηχάνιση αυτή τη στιγμή . Η Γερμανία χάνει περίπου 10.000 έως 15.000 θέσεις εργασίας το μήνα. Κάποια στιγμή αυτό θα μπορούσε να ξεπεράσει το οικονομικό ζήτημα και να γίνει ζήτημα ασφάλειας για τη Γερμανία.»