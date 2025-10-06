Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Business 06.10.2025, 11:57
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Newsroom

Την απόσχιση από την εταιρεία των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ του ομίλου Aktor ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα, υπογραμμίζοντας ότι με την παράλληλη υποδοχή στον Όμιλο της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός και ο Όμιλος ανέρχεται πλέον στη δεύτερη θέση στον κλάδο των κατασκευών. Ξεκαθάρισε δε ότι στόχος είναι τουλάχιστον δύο εκ των θυγατρικών να εισαχθούν αυτόνομα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«We have made Aktor great again» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, τονίζοντας ότι με την απόκτηση της Ακτωρ Παραχωρήσεις «μπορούμε να μεγαλώσουμε όσο ποτέ». Υπογράμμισε επίσης ότι, τα τελευταία ο μηχανισμός της Aktor «ξύπνησε» και ή κεφαλαιοποίηση του ομίλου αγγίζει πλέον τα 1,8 δισ. ευρώ.

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η Ενέργεια αποτελεί τον επόμενο κλάδο στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια: «ελπίζουμε να κλείσουμε τη χρήση με μία ή και δύο σημαντικές ανακοινώσεις για τον κλάδο», είπε.

Για το deal με την Prodea

Αναφερόμενος στην ματαίωση του deal με την Prodea, υπογράμμισε ότι η σχετική απόφαση είχε ληφθεί σε μια περίοδο που δεν φαινόταν πιθανή η απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Ελλάκτωρ – και γι’ αυτό είχε κριθεί ασφαλέστερη η επένδυση στον κλάδο των ακινήτων.

Για την ΑΜΚ ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι δεν οδηγήθηκε το σύνολο των 300 εκατ. που αντλήθηκαν στην απόκτηση της Ακτωρ Παραχωρήσεις (ένα deal που άγγιξε τα 450 εκατ. Ευρώ). Αντιθέτως, η δυνατότητα απόκτησης του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της Ελλάκτωρ κατέστη εφικτή, όπως τόνισε, χάρη στα μεγέθη που παράγει ο ίδιος ο όμιλος Aktor. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι εξασφαλίζονται ροές της τάξεως των 1,2 δισ.

Οι κατασκευές και τα EBITDA της Aktor

Ο κ. Εξάρχου είπε επίσης, ότι στόχος είναι το ποσοστό του κλάδου των κατασκευών επί των EBITDA του Ομίλου να μειωθεί έως το 2ο30 στο 48%, από 81% που είναι σήμερα, χωρίς ωστόσο να μειωθούν σε απόλυτους αριθμούς οι τζίροι, «ώστε να μην εξαρτόμαστε από τυχόν κακές ημέρες στο ανεκτέλεστο». Υπογράμμισε ότι με την απόσχιση των δύο κλάδων δημιουργούνται πλέον πέντε συνολικά πυλώνες διακριτοί από την εισηγμένη, γεγονός που επιτρέπει στην τελευταία και τους μετόχους της να αποφύγουν τυχόν αναταράξεις σε κάποιον εκ των επιμέρους τομέων.

Στόχος είναι η Aktor να γίνει η «μεγαλύτερη κατασκευαστική στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

