S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες, ειδικά οι μη συστημικές, πρωταγωνίστησαν στο ράλι των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

Κορυφαία performer στην Ευρώπη για το τρίτο τρίμηνο του 2025 αναδείχθηκε η CrediaBank, με εντυπωσιακή συνολική απόδοση 99,8%, στον απόηχο της συμφωνίας για την εξαγορά του 70,03% της HSBC στη Μάλτα, έναντι 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Πειραιώς κατέγραψε άνοδο 22,6%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς με τα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) στο β’ τρίμηνο.

Προηγήθηκαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία στο χρηματιστήριο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες αμερικανικές και ασιατικές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence.

Ο δείκτης S&P Europe BMI Banks σημείωσε άνοδο 14,71% στο τρίμηνο, ενώ από την αρχή του έτους έχει αυξηθεί κατά 73,89%. Σε σύγκριση, ο δείκτης S&P 500 Bank των ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 25,48%, και ο S&P Pan Asia BMI Banks ενισχύθηκε κατά 22,25%.

Η ώθηση αυτή οφείλεται στα ισχυρά τριμηνιαία κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών, τα οποία στηρίχθηκαν σε σημαντικά έσοδα εκτός τόκων, που αντιστάθμισαν την αρνητική επίδραση της μείωσης των επιτοκίων στα έσοδα από δανεισμό. Επιπλέον, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από την αύξηση των εσόδων από συναλλαγές λόγω αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Σύμφωνα με το τελευταίο πανευρωπαϊκό stress test της European Banking Authority, η βελτιωμένη κερδοφορία και τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα τοποθετούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε καλή θέση ώστε να απορροφήσουν ενδεχόμενες αυξημένες πιστωτικές ζημίες λόγω των εντεινόμενων εμπορικών εντάσεων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα μερίσματα και επαναγορές μετοχών από τις τράπεζες της περιοχής.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα συνεχίζει να αυξάνεται, με πρόσφατες συμφωνίες όπως η εξαγορά του Mediobanca από τη Banca Monte dei Paschi di Siena SpA και η συμφωνία ύψους 2,65 δισ. λιρών της Banco Santander SA για την απόκτηση της βρετανικής TSB Banking Group PLC από την Banco de Sabadell SA.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες κατέγραψαν επίσης σημαντικές αποδόσεις, με τη Santander να σημειώνει συνολική απόδοση 26,3%, την Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) 25,2%, την Sabadell 24,7% και την CaixaBank SA 21,6%.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ισπανία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία των τραπεζών καθώς αυτές διαχειρίζονται τις γεωπολιτικές και εμπορικές προκλήσεις.

Την πρώτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η Ελλάδα με την CrediaBank, που σημείωσε εντυπωσιακή απόδοση 99,8%. Η τράπεζα πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 70,03% στη θυγατρική της HSBC Holdings PLC στη Μάλτα έναντι 200 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς κατέγραψε άνοδο 22,6%, ενισχυμένη από καλύτερα των αναμενομένων καθαρά έσοδα τόκων (NII) στο δεύτερο τρίμηνο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η σουηδική TF Bank AB (publ), ψηφιακή τράπεζα που ξεκίνησε διαπραγμάτευση στο Nasdaq Stockholm τον Ιούλιο μετά από διαχωρισμό μετοχών (3:1), με σχέδια αλλαγής ονόματος σε Avarda Bank AB.

Την τριάδα συμπλήρωσε η QNB Bank AS, θυγατρική της Qatar National Bank QPSC στην Τουρκία, με συνολική απόδοση 51,7%.

Οι υστερήσαντες

Αρνητικές αποδόσεις σημείωσαν τράπεζες της Πολωνίας, όπως η Bank Polska Kasa Opieki SA (-5,6%) και η Bank Handlowy w Warszawie SA (-4,7%), λόγω προτάσεων της κυβέρνησης για αύξηση του φόρου εταιρικών κερδών στον τραπεζικό κλάδο.

Σημαντικές απώλειες είχαν και ορισμένες νορβηγικές τράπεζες, με την SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Sør-Norge ASA και SpareBank 1 Østlandet να καταγράφουν απώλειες μεταξύ 3,3% και 4,4%, ενώ η μεγαλύτερη νορβηγική τράπεζα DNB Bank ASA κατέγραψε μείωση 2,5%. Η Norges Bank μείωσε τον Σεπτέμβριο τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 4%, επικαλούμενη αβέβαιες οικονομικές προοπτικές, αλλά προβλέπει μόνο μία περαιτέρω μείωση επιτοκίων ανά έτος τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην ίδια κατηγορία αρνητικής απόδοσης βρέθηκαν οι τουρκικές Akbank TAS (-8,1%) και Türkiye Vakiflar Bankasi TAO (-3,3%). Ο δείκτης BIST Banks της Τουρκίας κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο μετά από δικαστική απόφαση που αφορούσε τον ηγέτη του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη.