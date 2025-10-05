Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Πτωτικές παραμένουν οι τάσεις στο κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από τα μέσα του 2024 έως και σήμερα.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την υποχώρηση του κόστους χρήματος στη ζώνη του ευρώ, μιας και η ΕΚΤ έχει «κουρέψει» στο μισό τους δείκτες της σε σχέση με τα υψηλά τους, όσο και με την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών στην Ελλάδα.

Οι τελευταίες διαθέτουν αυτήν την στιγμή επαρκή ρευστότητα για χορηγήσεις πολλαπλάσιας αξίας σε σύγκριση με τη ζήτηση που εκδηλώνεται από αξιόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Δεδομένου, ωστόσο, του σχετικά μικρού αριθμού των ενδιαφερόμενων που πληρούν τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, γίνεται μάχη για την προσέλκυσή τους με συνεχείς μειώσεις των περιθωρίων κέρδους.

Τα τελευταία στατιστικά

Ενδεικτικά της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

– Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες διαμορφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο 5,47%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από το καλοκαίρι του 2022, όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Σε σύγκριση με το υψηλό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024, η υποχώρησή του φτάνει τις 172 μονάδες βάσης.

– Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα στο 3,85%, χαμηλότερα κατά 255 μονάδες βάσης έναντι του υψηλού της προηγούμενης διετίας.

Ο λόγος γίνεται κυρίως για χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες επίσης δεν είναι απεριόριστες στην εγχώρια αγορά.

Και σε αυτόν τον τομέα η μάχη των τραπεζών για να πάρουν τις δουλειές που ανοίγουν είναι μεγάλη, γεγονός που οδηγεί τα spreads σε ολοένα και πιο χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, το μέσο κόστος στα νέα δάνεια έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από 3 χρόνια, πριν ξεκινήσει η ΕΚΤ να αυξάνει τους παρεμβατικούς της δείκτες.

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες euribor είναι σήμερα περίπου 120 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με τα μέσα του 2022, οι δανειολήπτες χρηματοδοτήθηκαν τον εφετινό Αύγουστο με περίπου τα ίδια επιτόκια, λόγω της συμπίεσης των spreads από τις τράπεζες.

Ολοταχώς για εκταμιεύσεις 24 δισ. ευρώ

Στο οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 οι νέες συμβάσεις σε όλες τις κατηγορίες δανείων τακτής λήξης έφτασαν τα 14,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα μειωμένα κατά 2 δισ. ευρώ ή 12% περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η υποχώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα των χαμηλότερων πτήσεων στην επιχειρηματική πίστη, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 80% των νέων εκταμιεύσεων.

Συγκεκριμένα, οι νέες χρηματοδοτήσεις της κατηγορίας την υπό εξέταση περίοδο έφτασαν τα 11,67 δισ. ευρώ, επίπεδα χαμηλότερα κατά 2,4 δισ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.

Ανοδικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, κινήθηκε η καταναλωτική πίστη, με τα νέα δάνεια το ίδιο διάστημα να διαμορφώνονται σε 1,24 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10%

Στον αντίποδα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα δάνεια λιανικής, με τη στεγαστική πίστη να ξεχωρίζει εφέτος με εκταμιεύσεις 1,2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο.

Πρόκειται για επίπεδα υψηλότερα κατά 320 εκατ. ευρώ ή 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ανοδικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, κινήθηκε η καταναλωτική πίστη, με τα νέα δάνεια το ίδιο διάστημα να διαμορφώνονται σε 1,24 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10% σε σχέση με το οκτάμηνο του 2024.

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι παραδοσιακά το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς είναι το πλέον παραγωγικό.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμούν ότι το 2025 θα κλείσει συνολικά με νέες χορηγήσεις δανείων τακτής λήξης της τάξης των 24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων:

19 – 20 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια

1,8 – 1,9 δισ. ευρώ στεγαστικά δάνεια

1,8 – 1,9 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια

400 – 500 εκατ. ευρώ επαγγελματικά δάνεια

Μπορεί τα συνολικά μεγέθη να υπολείπονται των αντίστοιχων του 2024, ωστόσο ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης εκτιμάται πως εφέτος θα είναι υψηλότερος, κινούμενος στη ζώνη του 10% στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Eφέτος για πρώτη φορά από το 2010, οι χρηματοδοτήσεις λιανικής αναμένεται να καταγράψουν θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης

Η μεγάλη διαφορά αφορά στις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, οι οποίες είχαν αυξηθεί σημαντικά τη διετία 2023 – 2024, λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων.

Με την υποχώρηση του κόστους χρήματος, οι κινήσεις αυτές από την πλευρά των δανειοληπτών έχουν ουσιαστικά σταματήσει, ευνοώντας τη μεγέθυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Επιπλέον, εφέτος για πρώτη φορά από το 2010, οι χρηματοδοτήσεις λιανικής αναμένεται να καταγράψουν θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ανάκαμψης των στεγαστικών δανείων, συμβάλλοντας στα συνολικά μεγέθη.