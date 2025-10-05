Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Όξύνεται ο ανταγωνισμός στις χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες - Ολοταχώς για εκταμιεύσεις 24 δισ. ευρώ

Τράπεζες 05.10.2025, 12:00
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Πτωτικές παραμένουν οι τάσεις στο κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από τα μέσα του 2024 έως και σήμερα.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την υποχώρηση του κόστους χρήματος στη ζώνη του ευρώ, μιας και η ΕΚΤ έχει «κουρέψει» στο μισό τους δείκτες της σε σχέση με τα υψηλά τους, όσο και με την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών στην Ελλάδα.

Οι τελευταίες διαθέτουν αυτήν την στιγμή επαρκή ρευστότητα για χορηγήσεις πολλαπλάσιας αξίας σε σύγκριση με τη ζήτηση που εκδηλώνεται από αξιόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Δεδομένου, ωστόσο, του σχετικά μικρού αριθμού των ενδιαφερόμενων που πληρούν τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, γίνεται μάχη για την προσέλκυσή τους με συνεχείς μειώσεις των περιθωρίων κέρδους.

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες euribor είναι σήμερα περίπου 120 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με τα μέσα του 2022, οι δανειολήπτες χρηματοδοτήθηκαν τον εφετινό Αύγουστο με περίπου τα ίδια επιτόκια

Τα τελευταία στατιστικά

Ενδεικτικά της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

– Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες διαμορφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο 5,47%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από το καλοκαίρι του 2022, όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Σε σύγκριση με το υψηλό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024, η υποχώρησή του φτάνει τις 172 μονάδες βάσης.

– Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα στο 3,85%, χαμηλότερα κατά 255 μονάδες βάσης έναντι του υψηλού της προηγούμενης διετίας.

Ο λόγος γίνεται κυρίως για χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες επίσης δεν είναι απεριόριστες στην εγχώρια αγορά.

Και σε αυτόν τον τομέα η μάχη των τραπεζών για να πάρουν τις δουλειές που ανοίγουν είναι μεγάλη, γεγονός που οδηγεί τα spreads σε ολοένα και πιο χαμηλά επίπεδα.

Έτσι, το μέσο κόστος στα νέα δάνεια έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από 3 χρόνια, πριν ξεκινήσει η ΕΚΤ να αυξάνει τους παρεμβατικούς της δείκτες.

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες euribor είναι σήμερα περίπου 120 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σύγκριση με τα μέσα του 2022, οι δανειολήπτες χρηματοδοτήθηκαν τον εφετινό Αύγουστο με περίπου τα ίδια επιτόκια, λόγω της συμπίεσης των spreads από τις τράπεζες.

Στο οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 οι νέες συμβάσεις σε όλες τις κατηγορίες δανείων τακτής λήξης έφτασαν τα 14,4 δισ. ευρώ

Ολοταχώς για εκταμιεύσεις 24 δισ. ευρώ

Στο οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 οι νέες συμβάσεις σε όλες τις κατηγορίες δανείων τακτής λήξης έφτασαν τα 14,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα μειωμένα κατά 2 δισ. ευρώ ή 12% περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η υποχώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα των χαμηλότερων πτήσεων στην επιχειρηματική πίστη, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 80% των νέων εκταμιεύσεων.

Συγκεκριμένα, οι νέες χρηματοδοτήσεις της κατηγορίας την υπό εξέταση περίοδο έφτασαν τα 11,67 δισ. ευρώ, επίπεδα χαμηλότερα κατά 2,4 δισ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.

Ανοδικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, κινήθηκε η καταναλωτική πίστη, με τα νέα δάνεια το ίδιο διάστημα να διαμορφώνονται σε 1,24 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10%

Στον αντίποδα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα δάνεια λιανικής, με τη στεγαστική πίστη να ξεχωρίζει εφέτος με εκταμιεύσεις 1,2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο.

Πρόκειται για επίπεδα υψηλότερα κατά 320 εκατ. ευρώ ή 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ανοδικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, κινήθηκε η καταναλωτική πίστη, με τα νέα δάνεια το ίδιο διάστημα να διαμορφώνονται σε 1,24 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10% σε σχέση με το οκτάμηνο του 2024.

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι παραδοσιακά το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς είναι το πλέον παραγωγικό.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμούν ότι το 2025 θα κλείσει συνολικά με νέες χορηγήσεις δανείων τακτής λήξης της τάξης των 24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων:

19 – 20 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια
1,8 – 1,9 δισ. ευρώ στεγαστικά δάνεια
1,8 – 1,9 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια
400 – 500 εκατ. ευρώ επαγγελματικά δάνεια

Μπορεί τα συνολικά μεγέθη να υπολείπονται των αντίστοιχων του 2024, ωστόσο ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης εκτιμάται πως εφέτος θα είναι υψηλότερος, κινούμενος στη ζώνη του 10% στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Eφέτος για πρώτη φορά από το 2010, οι χρηματοδοτήσεις λιανικής αναμένεται να καταγράψουν θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης

Η μεγάλη διαφορά αφορά στις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, οι οποίες είχαν αυξηθεί σημαντικά τη διετία 2023 – 2024, λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων.

Με την υποχώρηση του κόστους χρήματος, οι κινήσεις αυτές από την πλευρά των δανειοληπτών έχουν ουσιαστικά σταματήσει, ευνοώντας τη μεγέθυνση των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Επιπλέον, εφέτος για πρώτη φορά από το 2010, οι χρηματοδοτήσεις λιανικής αναμένεται να καταγράψουν θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ανάκαμψης των στεγαστικών δανείων, συμβάλλοντας στα συνολικά μεγέθη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ
Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής
Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τράπεζες
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Euronext: Τι αναφέρει για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ
Business

Τι φέρνει η εξαγορά του ΧΑ από Euronext - Το μήνυμα Boujnah

Για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά κάνει λόγο η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ
Business
Upd: 08:06

Ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ – Όλες οι λεπτομέρειες

Δόθηκε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο για την εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο