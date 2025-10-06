Bollywood: Ο σούπερ σταρ Σαχ Ρουκ Καν, μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Ο σούπερ σταρ του Bollywood, Σαχ Ρουκ Καν, 59 ετών, μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων για πρώτη φορά, και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ηθοποιούς στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα λίστα

Η καθαρή περιουσία του Καν εκτιμάται στο εκπληκτικό ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα Hurun India Rich List 2025, μια ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων ατόμων της Ινδίας.

Αυτό τον τοποθετεί στην κατηγορία παγκόσμιων διασημοτήτων όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, η ποπ σταρ Ριάνα, ο παίκτης γκολφ Τάιγκερ Γουντς και η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, της οποίας η καθαρή περιουσία ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια από το περιοδικό Forbes.

Άλλες προσωπικότητες του Μπόλιγουντ στη λίστα Ινδών πολυσίων περιλαμβάνουν την ηθοποιό Τζούχι Τσάουλα, τους ηθοποιούς Χρίθικ Ρόσαν και Αμιτάμπ Μπατσάν και τον σκηνοθέτη Κάραν Τζόχαρ.

Συχνά αποκαλούμενος ως ο βασιλιάς του ρομαντισμού του Bollywood, ο Khan έχει περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη βιομηχανία του κινηματογράφου Hindi και έχει ανανεωθεί από ηθοποιός σε διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγής και ιδιοκτήτη ομάδας κρίκετ.

«Η ιδιότητα δισεκατομμυριούχου του Καν οφείλεται κυρίως στις συμμετοχές του στην Red Chillies Entertainment [την εταιρεία παραγωγής του] και στην Knight Rider Sports [την ομάδα κρίκετ IPL του]», δήλωσε στο BBC ο Ανάς Ραχμάν Τζουνάιντ, Ιδρυτής και Κύριος Ερευνητής της Hurun India.

Οι άλλες πηγές εισοδήματός του περιλαμβάνουν τα κέρδη από ταινίες, τις διαφημίσεις καθώς και τις αναφερόμενες επενδύσεις σε ακίνητα σε όλο τον κόσμο.

Η είσοδος του Καν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων αντανακλά την μεταβαλλόμενη φύση των μοχλών οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας, σύμφωνα με τον Τζουνάιντ.

Νέα κέντρα αξίας στην ινδική οικονομία

«Καθώς η ινδική οικονομία ωριμάζει και προχωρά στο επόμενο στάδιο δημιουργίας πλούτου, βλέπουμε νέα κέντρα αξίας να αναδύονται πέρα ​​από τους παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση, η πληροφορική και οι τράπεζες», δήλωσε ο Τζουνάιντ.

Οι επιχειρήσεις στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν πλέον «σοβαρές μηχανές δημιουργίας πλούτου στην Ινδία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τζουνάιντ, αυτό είναι παρόμοιο με την εξέλιξη που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, όπου οι λίστες πλουσίων που κάποτε κυριαρχούνταν από βιομηχάνους και τραπεζίτες περιλαμβάνουν τώρα ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων, μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και μάρκες με επικεφαλής διασημότητες.

Όμως, σύμφωνα με το Forbes, ενώ πολλές διασημότητες είναι απίστευτα πλούσιες, «είναι σπάνιο η καθαρή τους αξία να φτάνει τα δεκαψήφια ψηφία», με λιγότερους από δύο δωδεκάδες ανθρώπους στον πλανήτη να έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο.

Ενώ τέσσερις άλλες διασημότητες του Bollywood και οι οικογένειές τους έφτασαν στη λίστα του Hurun φέτος, ο πλούτος του Καν εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η Τζούχι Τσάουλα – συμπρωταγωνίστρια του Καν σε αρκετές ταινίες – και η οικογένειά της βρίσκονται στη δεύτερη θέση, με καθαρή περιουσία 880 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τον Χριθίκ Ροσάν, ο οποίος κατατάσσεται τρίτος με καθαρή περιουσία 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενος από τον σκηνοθέτη Καράν Τζοχάρ με περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια και τον ηθοποιό Αμιτάμπ Μπαχτσάν και την οικογένειά του με περίπου 183 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, ο Τζοχάρ έγινε πρωτοσέλιδο όταν πούλησε το 50% των μετοχών της εταιρείας παραγωγής του Dharma Productions, στον δισεκατομμυριούχο Αντάρ Πουναγάλα – τον κορυφαίο κατασκευαστή εμβολίων της Ινδίας – για 119 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συνολικός αριθμός δισεκατομμυριούχων στην Ινδία ξεπέρασε τους 350 ανθρώπους φέτος, με τους δισεκατομμυριούχους Μουκές Αμπάνι και Γκαουτάμ Αντάνι να διατηρούν τις δύο πρώτες θέσεις σύμφωνα με την Hurun India.