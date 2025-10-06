Bollywood: Ο σούπερ σταρ Σαχ Ρουκ Καν, μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Η καθαρή περιουσία του Καν εκτιμάται στο εκπληκτικό ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Tέχνη και Ζωή 06.10.2025, 06:21
Bollywood: Ο σούπερ σταρ Σαχ Ρουκ Καν, μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
Newsroom

Ο σούπερ σταρ του Bollywood, Σαχ Ρουκ Καν, 59 ετών, μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων για πρώτη φορά, και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ηθοποιούς στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα λίστα

Η καθαρή περιουσία του Καν εκτιμάται στο εκπληκτικό ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα Hurun India Rich List 2025, μια ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων ατόμων της Ινδίας.

Αυτό τον τοποθετεί στην κατηγορία παγκόσμιων διασημοτήτων όπως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, η ποπ σταρ Ριάνα, ο παίκτης γκολφ Τάιγκερ Γουντς και η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, της οποίας η καθαρή περιουσία ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια από το περιοδικό Forbes.

Άλλες προσωπικότητες του Μπόλιγουντ στη λίστα Ινδών πολυσίων περιλαμβάνουν την ηθοποιό Τζούχι Τσάουλα, τους ηθοποιούς Χρίθικ Ρόσαν και Αμιτάμπ Μπατσάν και τον σκηνοθέτη Κάραν Τζόχαρ.

Συχνά αποκαλούμενος ως ο βασιλιάς του ρομαντισμού του Bollywood, ο Khan έχει περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη βιομηχανία του κινηματογράφου Hindi και έχει ανανεωθεί από ηθοποιός σε διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγής και ιδιοκτήτη ομάδας κρίκετ.

«Η ιδιότητα δισεκατομμυριούχου του Καν οφείλεται κυρίως στις συμμετοχές του στην Red Chillies Entertainment [την εταιρεία παραγωγής του] και στην Knight Rider Sports [την ομάδα κρίκετ IPL του]», δήλωσε στο BBC ο Ανάς Ραχμάν Τζουνάιντ, Ιδρυτής και Κύριος Ερευνητής της Hurun India.

Οι άλλες πηγές εισοδήματός του περιλαμβάνουν τα κέρδη από ταινίες, τις διαφημίσεις καθώς και τις αναφερόμενες επενδύσεις σε ακίνητα σε όλο τον κόσμο.

Η είσοδος του Καν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων αντανακλά την μεταβαλλόμενη φύση των μοχλών οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας, σύμφωνα με τον Τζουνάιντ.

Νέα κέντρα αξίας στην ινδική οικονομία

«Καθώς η ινδική οικονομία ωριμάζει και προχωρά στο επόμενο στάδιο δημιουργίας πλούτου, βλέπουμε νέα κέντρα αξίας να αναδύονται πέρα ​​από τους παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση, η πληροφορική και οι τράπεζες», δήλωσε ο Τζουνάιντ.

Οι επιχειρήσεις στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν πλέον «σοβαρές μηχανές δημιουργίας πλούτου στην Ινδία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τζουνάιντ, αυτό είναι παρόμοιο με την εξέλιξη που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, όπου οι λίστες πλουσίων που κάποτε κυριαρχούνταν από βιομηχάνους και τραπεζίτες περιλαμβάνουν τώρα ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων, μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και μάρκες με επικεφαλής διασημότητες.

Όμως, σύμφωνα με το Forbes, ενώ πολλές διασημότητες είναι απίστευτα πλούσιες, «είναι σπάνιο η καθαρή τους αξία να φτάνει τα δεκαψήφια ψηφία», με λιγότερους από δύο δωδεκάδες ανθρώπους στον πλανήτη να έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο.

Ενώ τέσσερις άλλες διασημότητες του Bollywood και οι οικογένειές τους έφτασαν στη λίστα του Hurun φέτος, ο πλούτος του Καν εκτιμάται ότι είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η Τζούχι Τσάουλα – συμπρωταγωνίστρια του Καν σε αρκετές ταινίες – και η οικογένειά της βρίσκονται στη δεύτερη θέση, με καθαρή περιουσία 880 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τον Χριθίκ Ροσάν, ο οποίος κατατάσσεται τρίτος με καθαρή περιουσία 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενος από τον σκηνοθέτη Καράν Τζοχάρ με περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια και τον ηθοποιό Αμιτάμπ Μπαχτσάν και την οικογένειά του με περίπου 183 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, ο Τζοχάρ έγινε πρωτοσέλιδο όταν πούλησε το 50% των μετοχών της εταιρείας παραγωγής του Dharma Productions, στον δισεκατομμυριούχο Αντάρ Πουναγάλα – τον κορυφαίο κατασκευαστή εμβολίων της Ινδίας – για 119 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συνολικός αριθμός δισεκατομμυριούχων στην Ινδία ξεπέρασε τους 350 ανθρώπους φέτος, με τους δισεκατομμυριούχους Μουκές Αμπάνι και Γκαουτάμ Αντάνι να διατηρούν τις δύο πρώτες θέσεις σύμφωνα με την Hurun India.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Bollywood: Ο σούπερ σταρ Σαχ Ρουκ Καν, μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
Tέχνη και Ζωή

Σούπερ σταρ του Bollywood μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Η καθαρή περιουσία του Καν εκτιμάται στο εκπληκτικό ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ουάσιγκτον: Στο σφυρί το πρώτο σπίτι όπου έζησαν η Τζάκι και ο Τζον Κένεντι [εικόνες]
Tέχνη και Ζωή

Στο σφυρί το πρώτο σπίτι όπου έζησαν η Τζάκι και ο Τζον Κένεντι [εικόνες]

Το σπίτι παραμένει ίδιο από το 1957, οπότε και το αγόρασαν οι Κένεντι

Μουσική βιομηχανία: Δισκογραφικές εταιρείες κοντά σε συμφωνίες-ορόσημα για αδειοδότηση τεχνητής νοημοσύνης
Tέχνη και Ζωή

Δισκογραφικές κοντά σε σημαντικές συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη

Η Universal και η Warner επιδιώκουν δομή πληρωμών παρόμοια με αυτή του streaming για να αποφύγουν λάθη του παρελθόντος

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Tέχνη και Ζωή

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χόλιγουντ: Τα αυτοκίνητα που έσπασαν box office και τηλεθέαση
Tέχνη και Ζωή

Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το... box office

Κάποια αυτοκίνητα έμειναν στην ιστορία, όχι επειδή έσπασαν ρεκόρ, ή κέρδισαν κούρσες, αλλά επειδή τα αγάπησε το κοινό που τα έβλεπε στην οθόνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Sotheby’s: Δημοπρασία έργων τέχνης αξίας 400 εκατ. δολ.
Tέχνη και Ζωή

Η νέα... «ναυαρχίδα» του Sotheby's

Ο Sotheby's θα δημoπρατήσει έργα από τις συλλογές Λόντερ και Πρίτζκερ

Sotheby’s: Υπερδιπλασιάστηκε η ζημία στα 248 εκατομμύρια δολάρια
World

Υπερδιπλάσια η ζημία του Sotheby's στα 248 εκατ. δολάρια

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's, ιδιοκτησίας του Πάτρικ Ντράχι, παλεύει με την πολυετή πτώση στην αγορά τέχνης

Latest News
ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο