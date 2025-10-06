Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 

Ισχυρή επάνοδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στη Ρόδο σημείωσε το 2024 ο Όμιλος H Hotels Collection της οικογένειας Χατζηλαζάρου, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 90,8% στον κύκλο εργασιών και διπλασιασμό του τζίρου, ο οποίος ανήλθε στα 114,2 εκατ. ευρώ έναντι 59,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 22,86 εκατ. ευρώ, έναντι 7,31 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η θεαματική άνοδος αποδίδεται τόσο στη συνεισφορά των νέων ενοποιούμενων εταιρειών, όσο και στην πλήρη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων της Ρόδου, που το 2023 είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές.

Η επόμενη μέρα μετά την πυρκαγιά

Τα ξενοδοχεία της θυγατρικής Ι. & Ε. Χατζηλαζάρου Α.Ε. είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους από τις 22 Ιουλίου 2023 λόγω των ζημιών, οι οποίες αποκαταστάθηκαν εντός του 2024, επιτρέποντας την επαναλειτουργία τους μέσα στα χρονικά περιθώρια των συμβολαίων.

Οι επιδόσεις ορισμένων από τις βασικές μονάδες του Ομίλου το 2024 αποτυπώνουν την ανάκαμψη: Το Lindos Princess κατλεγραψε έσοδα 24,9 εκατ. ευρώ από 19,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, Boutique 5 έσοδα 2,1 εκατ. ευρώ (από 1,57 εκατ.) και το Mayia Exclusive Resort & Spa έσοδα 17,4 εκατ. ευρώ (από 13,6 εκατ.)

Ενίσχυση με νέες εξαγορές

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντικές εξαγορές:

• της ΛΑΝΔΑ Α.Ε.,

• και της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΤΙΤΑΝΙΑ,

οι οποίες ενσωματώνονται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, αποκτήθηκε συμμετοχή στην εταιρεία Ανάπτυξη Πληροφορικής Χριστοδουλάκης Α.Ε.

Η εξαγορά του ιστορικού Titania Hotel στην Αθήνα από τη βρετανική London & Regional Group ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2024, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα “εξόδου” του Ομίλου εκτός Ρόδου. Το Titania Hotel στη χρήση 2024 πραγματοποίησε έσοδα ύψους 14,56 εκατ. ευρώ.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στον έλεγχο της H Hotels είχε περάσει και το Rhodes Bay Resort (πρώην Amathus), δυναμικότητας 357 δωματίων στην Ιξιά.

Νέα επένδυση 60 εκατ. ευρώ στη Ρόδο

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Όμιλος Χατζηλαζάρου προχωρά σε νέα μεγάλη επένδυση ύψους 60 εκατ. ευρώ στη Ρόδο. Πρόκειται για τη δημιουργία νέας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 503 κλινών, σε έκταση 57.273 τ.μ. στην περιοχή Κιοτάρι, σε άμεση γειτνίαση με το Boutique 5 Hotel & Spa.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ήδη εγκριθεί, ενώ το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και αναπτυξιακά προγράμματα. Η νέα μονάδα θα είναι περιβαλλοντικά φιλική και θα απασχολεί 136 άτομα προσωπικό.

30 χρόνια ανάπτυξης

Ξεκινώντας το 1993 με το Rodos Princess Beach Resort & Spa (450 κλίνες και 200 εργαζόμενους), ο Όμιλος H Hotels Collection έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους της χώρας, διαθέτοντας σήμερα πάνω από 8.000 κλίνες και απασχολώντας περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του 2024 και η στρατηγική επέκταση εκτός Ρόδου επιβεβαιώνουν τη δυναμική και ανθεκτικότητα του Ομίλου Χατζηλαζάρου στον ελληνικό τουριστικό χάρτη.