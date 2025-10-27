Black Friday – Cyber Monday: Οι δαπάνες θα αυξηθούν σε σχεδόν 80 δισ. δολάρια

Σχεδόν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαδικτυακές και φυσικές αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, σχεδιάζουν να δαπανήσουν οι καταναλωτές σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια αύξηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Omnisend.

Επιπλέον δολάρια για Black Friday – Cyber Monday

Με βάση τα διαθέσιμα ποσά των καταναλωτών, ο μέσος καταναλωτής που συμμετείχε στην έρευνα της Omnisend αναμένει να ξοδέψει 340 δολάρια την Black Friday και 300 δολάρια την Cyber Monday, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 90 δολάρια την Black Friday (αύξηση 36%) και 60 δολάρια την Cyber Monday (αύξηση 25%) ανά καταναλωτή σε σύγκριση με τα επίπεδα δαπανών του 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 40% των αγοραστών δηλώνει ότι θα ξοδέψει περισσότερα από πέρυσι την Black Friday, ενώ το 32% αναμένει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του για την Cyber Monday. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θα ξοδέψουν μεταξύ 100 και 499 δολάρια φέτος, με μόνο μια μικρή ομάδα να ξεπερνά τα 1.000 δολάρια.

Όπως τονίζει και το ChainStoreAge, παρά τα σχέδια να ξοδέψουν περισσότερα αυτό το διάστημα, τα στοιχεία της Omnisend δείχνουν ότι, συνολικά, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αναμένουν να ξοδέψουν λιγότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου σε σύγκριση με το 2024, με το συνολικό χρέος των καταναλωτών για τις γιορτές να αναμένεται να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι καταναλωτές κάνουν αγορές γιατί θεωρούν τις ημέρες Black Friday-Cyber Monday ως την πιο έξυπνη οικονομική στρατηγική σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία

Κορυφαίοι retailers

Όταν ρωτήθηκαν πού σκοπεύουν να κάνουν τις αγορές τους για τη Black Friday-Cyber Monday, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως σε ποσοστό 73% θα στραφούν στην Amazon. Ακολουθεί η Walmart (54%), τα Target (38%), αλλά και το Temu (16%) και το TikTok Shop (10%).

Κίνητρα αγοράς

Ο λόγος για τον οποίο περιμένουν τις ημέρες αυτές είναι οι εκπτώσεις (68%), η δωρεάν αποστολή (52%), η πρόωρη πρόσβαση και προσφορές περιορισμένου χρόνου (33%), οι ανταμοιβές πιστότητας (20%), αλλά και οι προωθητικές ενέργειες από influencers (16%).

Σε ποσοστό 53% θα αγοράσουν ρούχα και αξεσουάρ, ενώ ακολουθούν είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικά με 47%. Στη συνέχεια, παιχνίδια και παιχνίδια (33%), προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (28%), διακόσμησης σπιτιού (24%), όπως και τρόφιμα και ποτά (20%).

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι ερωτηθέντες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες «αγορά τώρα, πληρώσε αργότερα» (BNPL) όπως Klarna και Afterpay, αλλά παραμένουν δευτερεύουσα επιλογή. Περίπου το 21% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες BNPL την Black Friday και το 17% την Cyber Monday, κυρίως για ακριβά προϊόντα. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι προτιμούν να πληρώνουν τα πάντα εκ των προτέρων.

«Οι αγοραστές δεν κυνηγούν απλώς τις εκπτώσεις — λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις», εξήγησε ο Marty Bauer, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Omnisend. «Παρόλο που πολλοί Αμερικανοί αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος διαβίωσης, χρέη πιστωτικών καρτών και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς, επιλέγουν να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό ως την καλύτερη ευκαιρία για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματά τους. Οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα όχι επειδή είναι ανέμελοι, αλλά επειδή το θεωρούν ως την πιο έξυπνη οικονομική στρατηγική σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία».