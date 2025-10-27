Black Friday – Cyber Monday: Οι δαπάνες θα αυξηθούν σε σχεδόν 80 δισ. δολάρια

Η παραδοσιακή περίοδος αιχμής των πωλήσεων των εορτών, από την Black Friday έως την Cyber Monday, αναμένεται φέτος «καυτή»

27.10.2025
Black Friday – Cyber Monday: Οι δαπάνες θα αυξηθούν σε σχεδόν 80 δισ. δολάρια
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Σχεδόν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαδικτυακές και φυσικές αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday, σχεδιάζουν να δαπανήσουν οι καταναλωτές σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια αύξηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Omnisend.

Επιπλέον δολάρια για Black Friday – Cyber Monday

Με βάση τα διαθέσιμα ποσά των καταναλωτών, ο μέσος καταναλωτής που συμμετείχε στην έρευνα της Omnisend αναμένει να ξοδέψει 340 δολάρια την Black Friday και 300 δολάρια την Cyber Monday, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 90 δολάρια την Black Friday (αύξηση 36%) και 60 δολάρια την Cyber Monday (αύξηση 25%) ανά καταναλωτή σε σύγκριση με τα επίπεδα δαπανών του 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 40% των αγοραστών δηλώνει ότι θα ξοδέψει περισσότερα από πέρυσι την Black Friday, ενώ το 32% αναμένει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του για την Cyber Monday. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θα ξοδέψουν μεταξύ 100 και 499 δολάρια φέτος, με μόνο μια μικρή ομάδα να ξεπερνά τα 1.000 δολάρια.

Όπως τονίζει και το ChainStoreAge, παρά τα σχέδια να ξοδέψουν περισσότερα αυτό το διάστημα, τα στοιχεία της Omnisend δείχνουν ότι, συνολικά, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αναμένουν να ξοδέψουν λιγότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου σε σύγκριση με το 2024, με το συνολικό χρέος των καταναλωτών για τις γιορτές να αναμένεται να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι καταναλωτές κάνουν αγορές γιατί  θεωρούν τις ημέρες Black Friday-Cyber Monday ως την πιο έξυπνη οικονομική στρατηγική σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία

Κορυφαίοι retailers

Όταν ρωτήθηκαν πού σκοπεύουν να κάνουν τις αγορές τους για τη Black Friday-Cyber Monday, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως σε ποσοστό 73% θα στραφούν στην Amazon. Ακολουθεί η Walmart (54%), τα Target (38%), αλλά και το Temu (16%) και το TikTok Shop (10%).

Κίνητρα αγοράς

Ο λόγος για τον οποίο περιμένουν τις ημέρες αυτές είναι οι εκπτώσεις (68%), η δωρεάν αποστολή (52%), η πρόωρη πρόσβαση και προσφορές περιορισμένου χρόνου (33%), οι ανταμοιβές πιστότητας (20%), αλλά και οι προωθητικές ενέργειες από influencers (16%).

Σε ποσοστό 53% θα αγοράσουν ρούχα και αξεσουάρ, ενώ ακολουθούν είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικά  με 47%. Στη συνέχεια, παιχνίδια και παιχνίδια (33%), προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (28%), διακόσμησης σπιτιού (24%), όπως και τρόφιμα και ποτά (20%).

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι ερωτηθέντες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες «αγορά τώρα, πληρώσε αργότερα» (BNPL) όπως Klarna και Afterpay, αλλά παραμένουν δευτερεύουσα επιλογή. Περίπου το 21% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες BNPL την Black Friday και το 17% την Cyber Monday, κυρίως για ακριβά προϊόντα. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι προτιμούν να πληρώνουν τα πάντα εκ των προτέρων.

«Οι αγοραστές δεν κυνηγούν απλώς τις εκπτώσεις — λαμβάνουν στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις», εξήγησε ο Marty Bauer, ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Omnisend. «Παρόλο που πολλοί Αμερικανοί αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος διαβίωσης, χρέη πιστωτικών καρτών και πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς, επιλέγουν να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό ως την καλύτερη ευκαιρία για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματά τους. Οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα όχι επειδή είναι ανέμελοι, αλλά επειδή το θεωρούν ως την πιο έξυπνη οικονομική στρατηγική σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία».

World
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Απόρρητο