Καφές: Γιατί οι αυξήσεις στην τιμή απασχολούν τον Τραμπ

Οι σημαντικές αυξήσεις στον καφέ, με την τιμή του να έχει εκτιναχθεί πάνω από 25% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αναδειχθεί σε οξύ πρόβλημα στο καλάθι των Αμερικανικών καταναλωτών. Και πλέον έχουν τραβήξει την προσοχή του προέδρου…

«Θέλουμε να μειώσουμε λίγο τον καφέ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα, αφού ένα ταξίδι του Σαββατοκύριακου στη Μαλαισία έφερε στην ημερήσια διάταξη την καφεΐνη.

Αρχικά, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη Βραζιλία (την κορυφαία παραγωγό καφέ στον κόσμο) λέγοντας στον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι «θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε μερικές πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες».

Όπως επισημαίνει το Yahoo Finance, ήταν μια αξιοσημείωτη ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στη Βραζιλία νωρίτερα φέτος, πλήττοντας παράλληλα σοβαρά τις τιμές του καφέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρόεδρος ολοκλήρωσε επίσης μια εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ (τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό καφέ στον κόσμο), συμπεριλαμβανομένων νέων εξαιρέσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα από τον ανώτατο συντελεστή 20% της χώρας.

Ο εκπρόσωπος εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο καφές θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο εξαιρέσεων μαζί με ορισμένα άλλα προϊόντα που «δεν παρασκευάζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε καλλιεργούμε».

Οι προκλήσεις για τον καφέ

Η Βραζιλία και το Βιετνάμ μαζί αποτελούν πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής καφέ, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι πρόσφατες κινήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος, καθώς ζητά από τους Αμερικανούς να εμπιστευτούν τη διαχείριση του πληθωρισμού από αυτόν – και συχνά ισχυρίζεται ότι ο πληθωρισμός έχει «νικηθεί» – ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι καταναλωτές ολοένα και δυσαρεστούνται με τις τιμές στα παντοπωλεία.

Μια δημοσκόπηση του AP-NORC τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί ενήλικες στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι το κόστος των παντοπωλείων αποτελεί «σημαντική πηγή άγχους».

Η νέα ευελιξία που επιδεικνύει ο Τραμπ σε παραχωρήσεις στις τιμές του καφέ έρχεται επίσης αφότου ακόμη και ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους του έχουν ασκήσει κριτική στην προσέγγιση του προέδρου για τον καφέ , καθώς είναι ολοένα και πιο αναπόφευκτο οι αυξήσεις στο κόστος του καφέ φέτος να έχουν μία άμεση αιτία: τους δασμούς.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της RSM, Τζο Μπρουσουέλας, σε πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα, οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές του καφέ «οφείλονται καθαρά σε δασμούς» σε αντίθεση με άλλα προϊόντα.

Αντιδράσεις

Ο χειρισμός των δασμών στον καφέ από τον Τραμπ δέχτηκε πρόσφατα πυρά από τουλάχιστον έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του, όταν ο Στίβεν Μουρ ανέφερε τις αυξήσεις των τιμών και , χωρίς να αναφέρει το όνομα του Τραμπ, έγραψε: «Οικονομικά 101: Οι δασμοί δεν τιμωρούν τους παραγωγούς — τιμωρούν τους καταναλωτές».

Ήταν μια αξιοσημείωτη κριτική που προερχόταν από έναν μακροχρόνιο, στενό σύμμαχο. Ο Μουρ κάποτε συνέγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Trumponomics» και νωρίτερα φέτος επαίνεσε την προσέγγιση του Τραμπ στην οικονομία στο Οβάλ Γραφείο.

Μένει να δούμε αν οι κινήσεις του Τραμπ για ύφεση με τη Βραζιλία και το Βιετνάμ θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές του καφέ τους επόμενους μήνες.

Αλλά τουλάχιστον ένας άλλος μεγάλος παραγωγός καφέ μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την οργή του προέδρου.

Η Κολομβία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον κόσμο και δεν έχει δει παραχωρήσεις, με τον Τραμπ να ανακοινώνει αντ’ αυτού νέες κυρώσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας λόγω καταγγελιών για εμπόριο ναρκωτικών.

Ένα πρόσφατο σημείωμα της Oxford Economics προειδοποίησε ότι οι νέοι δασμοί στην Κολομβία — τους οποίους έχει επίσης υποσχεθεί ο Τραμπ — πιθανότατα θα πλήξουν πρώτα τον καφέ.