Nvidia: Αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στην Nokia

Η Νόκια ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Nvidia αποκτά μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εταιρεία δικτύωσης, την τελευταία συνεργασία για τον κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση οι μετοχές της Nokia σημείωσαν άνοδο της τάξης του 26%.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν η Nokia θα εκδώσει περισσότερες από 166 εκατομμύρια νέες μετοχές και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι δύο εταιρείες σύναψαν επίσης μια στρατηγική συνεργασία για να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G επόμενης γενιάς. Η Nokia δήλωσε ότι θα προσαρμόσει το λογισμικό 5G και 6G ώστε να λειτουργεί στα τσιπ της Nvidia και θα συνεργαστεί στην τεχνολογία δικτύωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Nokia ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της στα μελλοντικά της σχέδια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nokia, φινλανδική εταιρεία, έγινε γνωστή παγκοσμίως για τα πρώτα της κινητά τηλέφωνα, αγορά στην οποία είχε κυριαρχήσει. Ωστόσο, η εταιρεία δεν ακολούθησε στη μετάβαση στην εποχή των smartphone και τα τελευταία χρόνια παραμένει προμηθευτής εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας 5G σε παρόχους τηλεπικοινωνιών.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, απευθυνθεί σε ακροατήριο υπευθύνων χάραξης πολιτικής και κυβερνητικών ηγετών στην Ουάσιγκτον, για να χαιρετίσει το συνέδριο προγραμματιστών της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το CNBC, Nokia και Nvidia αναμένεται να συζητήσουν ορισμένες από τις συνεργασίες και τα σχέδιά τους στο εν λόγω συνέδριο.

Η Nvidia έχει αποκτήσει αρκετές μετοχές στρατηγικών εταίρων τους τελευταίους μήνες, καθώς η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο του κόσμου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο, δεσμεύτηκε για μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην άλλοτε ανταγωνίστρια Intel και δήλωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Επίσης, δέσμευσε 500 εκατομμύρια δολάρια στην startup αυτοκινήτων αυτόνομης οδήγησης Wayve και μια επένδυση 667 εκατομμυρίων δολαρίων στον βρετανικό πάροχο cloud Nscale.