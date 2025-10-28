Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Διαφωνίες για την φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων - Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους

Κόσμος 28.10.2025, 21:34
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Διαφωνίες για την φορολόγηση των υπερπλουσίων
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

Μπροστά σε ένα ακόμη αδιέξοδο βρίσκεται η Γαλλία, καθώς η πρόταση των Σοσιαλιστών για φορολόγηση των υπερπλουσίων δεν γίνεται δεκτή ούτε από την κυβέρνηση Λεκορνί, ούτε από τους συμμάχους Ρεπουμπλικάνους, ούτε από την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Οι Σοσιαλιστές, που είχαν αρχικά προτείνει την επιβολή του «φόρου Ζουκμάν» στους υπερπλούσιους, είχαν υποστηρίξει ότι αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση, τότε θα προχωρούσαν σε μομφή προς την κυβέρνηση Λεκορνί.

Η αρχική πρόταση, σύμφωνα με τον «φόρο Ζουκμάν» ήταν να φορολογηθούν με 2% τα εισοδήματα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσοστό 0,01% των γαλλικών νοικοκυριών. Ωστόσο στη συνέχεια, οι Σοσιαλιστές έβαλαν «νερό στο κρασί τους», λέγοντας ότι ένας φόρος 3% θα μπορούσε να επιβληθεί μόνο στις μεγάλες περιουσίες άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και να εξαιρεθούν οι start-up και οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

«Όχι» και στη light εκδοχή του φόρου Ζουκμάν

Ωστόσο, ούτε η «light» εκδοχή του φόρου έγινε δεκτή. Η πρόταση για τη φορολόγηση των υπερπλουσίων αναμένεται να συζητηθεί στη γαλλική Εθνοσυνέλευση το αργότερα αύριο Τετάρτη, αλλά με εντυπωσιακή σύμπνοια η κυβέρνηση Λεκορνί, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και ο Εθνικός Συναγερμός δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να τον δεχθούν.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι «για τίποτα στον κόσμο» θα συμφωνούσε να «αγγίξει τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία».

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε επίσης ότι η εκτελεστική εξουσία θα αντιταχθεί σε οποιοδήποτε φορολογικό μέτρο που «επηρεάζει το παραγωγικό σύστημα».

«Μπορείτε να τον ονομάσετε “φόρο Ζουκμάν” ή “φόρο Ζουκμάν light”, αλλά εφόσον επηρεάζει το παραγωγικό σύστημα, τα εργοστάσια ή τις μεγάλες νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν καινοτομία, θα είμαστε εναντίον του», δήλωσε. Και σχολιάζοντας την απειλή των Σοσιαλιστών ότι, αν δεν περάσει η φορολόγηση των υπερπλουσίων, η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης πρόσθεσε: «Κανείς δεν είναι σε θέση να εκδίδει τελεσίγραφα».

«Θα ψηφίσουμε κατά»

Αρνητικά είναι και τα κόμματα-σύμμαχοι του Εμανουέλ Μακρόν. Η εκπρόσωπος του MoDem, Περίν Γκουλέ, δήλωσε ότι «εφόσον» οι Σοσιαλιστές «επικεντρώνονται σταθερά στα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία, δεν θα υπάρξει ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε κατά». Ζήτησε από τους Σοσιαλιστές να προτείνουν «κάτι άλλο» και υπενθύμισε ότι η ομάδα της είχε καταθέσει πρόταση για φόρο στον μη παραγωγικό πλούτο.

Ο βουλευτής της «Αναγέννησης», Πολ Μιντί, υποστήριξε ότι «υπάρχουν και άλλοι δρόμοι» σχετικά με τη φορολόγηση των πλουσίων, ιδίως των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τους οποίους η κυβέρνηση θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα τις επόμενες ημέρες. Και υπενθύμισε ότι τη Δευτέρα τα κόμματα του κέντρου αναγκάστηκαν να ψηφίσουν την αύξηση φορολόγησης των εταιρικών κερδών κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Η Μαρίν Λεπέν / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού δεν θα στηρίξουν το μέτρο. Όχι στον «φόρο Ζουκμάν», είπε, «είτε είναι πλήρης, είτε light, είτε οτιδήποτε άλλο».

Ανάλογη ήταν η αντίδραση και των Ρεπουμπλικάνων. Ο εισηγητής του κόμματος για το σχέδιο προϋπολογισμού, Φιλίπ Ζουβέν, το είπε λίγο διαφορετικά: «Ακόμη και ένα light γλυκό, παραμένει γλυκό».

Η αντίδραση των Σοσιαλιστών

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών επιτέθηκε στη Μαρίν Λεπέν.

Τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Εθνοσυνέλευση / REUTERS/Sarah Meyssonnier

«Για την άκρα δεξιά, οι εργατικές τάξεις πρέπει να πληρώσουν τον φόρο των δισεκατομμυριούχων», έγραψε στο Χ ο Ολιβιέ Φορ. «Ωστόσο, μόνο με τη φορολόγηση των υπερπλούσιων μπορούμε να αποφύγουμε το πάγωμα των συντάξεων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, των οικογενειακών επιδομάτων, των ενηλίκων με αναπηρία, της φορολόγησης μακροχρόνιων ασθενειών και της φορολογικής ελάφρυνσης για τους συνταξιούχους», πρόσθεσε.

Τι μπορεί να γίνει

Η κατάσταση αναφορικά με τον προϋπολογισμό στη Γαλλία δείχνει για μια ακόμη φορά αδιέξοδο. Οι Σοσιαλιστές επέτρεψαν στην κυβέρνηση Λεκορνί να επιβιώσει, απέχοντας από τις ψηφοφορίες στις προτάσεις μομφής. Απόφαση κρίσιμη καθώς η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με κρίση χρέους και πρέπει να ψηφίσει προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους. Ο λόγος που το έκαναν, ήταν γιατί ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ανέστειλε την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Και βρέθηκαν υπόλογοι μπροστά στα άλλα κόμματα της Αριστεράς.

Ωστόσο, δήλωσαν ευθύς αμέσως ότι δεν δίνουν «λευκή επιταγή» και ότι θα αγωνιστούν για τη φορολόγηση των υπερπλουσίων. Και στη Βουλή ξεκαθάρισαν ότι αν δεν υιοθετηθεί ή έστω και «light» εκδοχή του «φόρου Ζουκμάν», θα καταθέσουν μομφή στην κυβέρνηση.

Καθώς το κοινοβούλιο στη Γαλλία είναι ισομοιρασμένο στα τρία, δεν υπάρχει πλειοψηφία που θα μπορούσε να ψηφίσει προϋπολογισμό. Η συμμαχία του Εμανουέλ Μακρόν και η κυβέρνηση Λεκορνί χρειάζονται τη στήριξη είτε της Αριστεράς είτε της Ακροδεξιάς για να περάσει προϋπολογισμό, αν χάσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών.

Και το άρθρο 49.3

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, όταν ανέλαβε δεύτερη φορά καθήκοντα πρωθυπουργού, έχει επίσης αποκλείσει ότι θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος. Πρόκειται για το άρθρο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιβάλει από τα πάνω έναν νόμο, χωρίς να έχει ψηφιστεί στη Βουλή, με την επίκληση «ιδιαίτερα κρίσιμων συνθηκών».

Η κυβέρνηση Μπαρνιέ έπεσε όταν επιχείρησε να το κάνει, έπειτα από πρόταση μομφής. Έκτοτε καμία γαλλική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να περάσει προϋπολογισμό.

