Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ήπια κέρδη και υψηλή μεταβλητότητα έκλεισε η αγορά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντίδραση «έβγαλε» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από τρεις ημέρες πτώσης, με το επίπεδο των 2.200 μονάδων να λειτουργεί για ακόμη μία φορά ως ανάχωμα στις απώλειες, αν και η μεταβλητότητα δεν έλειψε ούτε σήμερα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 2.220,01 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.193,92 μονάδων (-0,78%) και 2.233,59 μονάδων (+1,01%). Ο τζίρος ανήλθε στα 274,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,6 εκατ. τεμάχια αξίας 45,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,41% στις 5.628,94 μονάδες, ενώ στο +0,14% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.930,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 2.485,08 μονάδες.

Δύο πρόσωπα

Αν και η εστίαση της ελληνικής αγοράς βρέθηκε σταθερά στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, σήμερα επιβεβαιώθηκε το πόσο εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έτσι, ενώ άρχισε τις συναλλαγές με απώλειες, χάνοντας μάλιστα για λίγο και το επίπεδο των 2.200 μονάδων, η πτωτική αντιστροφή του πετρελαίου, βελτίωσε το κλίμα και ενεργοποίησε τους αγοραστές.

Έτσι, μετά τις 12:30 ο γενικός δείκτης πέρασε σε θετικά εδάφη, τα οποία και διατήρησε μέχρι το τέλος, δίχως υπερβολές. Παρόλα αυτά, η αγορά εξακολουθεί να κινείται στο γνώριμο εύρος των τελευταίων δύο μηνών, μεταξύ 2.200 και 2.300 μονάδων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές σήμα που να υποδηλώνει έξοδο από την παρατεταμένη πλάγια κίνηση.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας έχει κατευθυνθεί στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία ολοκληρώθηκε, περιορίζοντας προσωρινά τις συναλλακτικές πρωτοβουλίες στο ταμπλό. Ωστόσο, κοινή εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών είναι ότι πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της αγοράς αναμένεται να διαμορφωθεί έως το τέλος Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ αλλά και το επικείμενο rebalancing των δεικτών MSCI, γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν τις ροές κεφαλαίων και τη βραχυπρόθεσμη τάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο μεταξύ, υπήρξε επιστροφή των αγοραστών στον τραπεζικό κλάδο, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Καταλυτικά λειτούργησε και η επιβεβαίωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3% για τον Απρίλιο, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η HSBC προχώρησε ήδη σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών τραπεζών, εκτιμώντας ότι μια πιο «επιθετική» νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου. Η βρετανική τράπεζα προβλέπει πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τα μέσα του 2027.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο και η Motor Oil έκλεισαν με άλμα 3,87% και 3,64% αντίστοιχα, με τις Aegean, Πειραιώς, ΔΑΑ, Helleniq Energy, Τιτάν, ΕΛΧΑ και Metlen. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Εθνική, Κύπρου, Coca Cola, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 1,45%, με τις Optima, Jumbo, Σαράντης, ΟΤΕ, Aktor, Cenergy, Allwyn και ΕΥΔΑΠ να κλείνουν ήπια πτωτικά.