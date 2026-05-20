ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρωτόγνωρο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο συμμετοχής στην ΑΜΚ έκλεισε συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιστορικά υψηλό σε τέτοιου είδους συναλλαγή στην ελληνική αγορά και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε με αυτό το αστρονομικό ποσό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ και το αναπτυξιακό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2030.

Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές, σηκώνει 4,25 δισ. ευρώ η ΔΕΗ

Η συγκέντρωση των κεφαλαίων ύψους 18 δισ. ευρώ, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες του ΟΤ, οι οποίες μιλούσαν για προσφορές της τάξης των 19 δισ. ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ εκάστη, οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63 ευρώ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.

Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς

Η κατανομή των μετοχών της ΔΕΗ

Μετά το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ ακολουθεί η διαδικασία της κατανομής των νέων μετοχών, για τις οποίες οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν δώσει «μάχη» προσφορών προκειμένου να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ενημερωτικό υλικό για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: