Δίρφυς: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Σε ανασύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου προχώρησε η εταιρεία εμφιαλωμένου νερού Δίρφυς Α.Ε. Ειδικότερα, στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου παραμένει ο Νίκος Σέρρας, μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας, ενώ τη θέση του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κουρής, ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας ΝΗΣΟΣ.

Ποιοι συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ. της Δίρφυς

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη ο Ιωάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Mediterra, εταιρείας που έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή ανάδειξη των προϊόντων μαστίχας Χίου, ο Δημήτρης Νταφόπουλος, συνιδρυτής της Three Cents Artisanal Beverages, και ο Στυλιανός Στεφάνου, διευθύνων σύμβουλος της OSC Α.Ε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Δίρφυς Α.Ε. να αξιοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση και την επιχειρηματική διαδρομή στελεχών με σημαντική πορεία στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών, της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δημιουργίας.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, το 2024, η Δίρφυς παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12,7% και βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος κατά 21,7%, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις

Παρά την πίεση του κόστους παραγωγής η Δίρφυς για την τελευταία διετία είχε δρομολογήσει επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν την επέκταση του εργοστασίου και την αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής.

Στο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και η διεύρυνση του πελατολογίου, με στόχο τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, όπου το κόστος μεταφοράς παραμένει ανταγωνιστικό.

Όπως είχε σημειωθεί στη σχετική έκθεση, η συνδυαστική στρατηγική οικονομικής εξυγίανσης, παραγωγικής αναβάθμισης και διεύρυνσης αγορών δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.