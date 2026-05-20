Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση του 2025, ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης την έγκριση της διάθεσης καθαρών κερδών 1.046.171 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2025, για καταβολή τόσο σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που στη χρήση 2025 συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας όσο και σε μέλη που παρακολούθησαν/εξέτασαν την υλοποίηση της στρατηγικής της.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εισηγήθηκε την διανομή έως του ποσού 600.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025, που σύμφωνα με τις αρχές και τούς κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα ληφθούν υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2026, σε εργαζόμενους της εταιρείας, για την μακροχρόνια συμβολή τους στην ανάπτυξη, κερδοφορία και βιωσιμότητα της εταιρείας.

Στην οικονομική χρήση του 2025 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαστικά Κρήτης, διαμορφώθηκαν στα 392,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων καθώς και στα έσοδα από την πώληση ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 187,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,0% σε σύγκριση με το 2024. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 64,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Για τη μητρική εταιρεία, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 26,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 23,3%.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 38,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11%, ενώ της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 23,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 26,6%.