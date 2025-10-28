Amazon: Ανακοινώνει τις μεγαλύτερες απολύσεις στην ιστορία της

Σαρωτικές περικοπές στις θέσεις εργασίας, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη, ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Amazon, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC.

Οι απολύσεις θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού στην ιστορία της Amazon, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα και το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικές.

Η Amazon αναμένεται να αρχίσει να ενημερώνει τους υπαλλήλους για τις απολύσεις μέσω email την Τρίτη το πρωί, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να απολύσει έως και 30.000 υπαλλήλους από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με το Reuters , το οποίο πρώτο μετέδωσε την είδηση.

Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Amazon είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης των ΗΠΑ, με περισσότερους από 1,54 εκατομμύρια υπαλλήλους παγκοσμίως στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Ο αριθμός αυτός αποτελείται κυρίως από το εργατικό δυναμικό στις αποθήκες. Έχει περίπου 350.000 εταιρικούς υπαλλήλους.

Μαζικές απολύσεις στον κλάδο

Οι προγραμματισμένες απολύσεις θα αντιπροσωπεύουν επίσης τις μεγαλύτερες περικοπές θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο από τουλάχιστον το 2020, σύμφωνα με το Layoffs.fyi . Μέχρι τη Δευτέρα, περισσότερες από 200 εταιρείες τεχνολογίας έχουν απολύσει περίπου 98.000 υπαλλήλους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο οποίος παρακολουθεί τις περικοπές θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό τομέα.

Η Microsoft έχει απολύσει περίπου 15.000 άτομα μέχρι στιγμής φέτος, ενώ η Meta την περασμένη εβδομάδα κατήργησε περίπου 600 θέσεις εργασίας εντός της μονάδας τεχνητής νοημοσύνης. Η Google περικόψει περισσότερους από 100 ρόλους που σχετίζονται με το σχεδιασμό στη μονάδα cloud νωρίτερα αυτόν τον μήνα και ο CEO της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία απέλυσε 4.000 υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, επισημαίνοντας την αυξανόμενη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως καταλύτη πίσω από τις περικοπές .

Οι περικοπές θέσεων εργασίας της εταιρείας φέτος ανήλθαν συνολικά σε 22.000, τις περισσότερες από όλες τις άλλες που αναφέρονται στο Layoffs.fyi.

Η πιο απότομη χρονιά για περικοπές θέσεων εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο ήταν το 2023, καθώς ο κλάδος αντιμετώπισε αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Σχεδόν 1.200 εταιρείες τεχνολογίας μείωσαν τις θέσεις εργασίας τους σε πάνω από 260.000, ανέφερε ο ιστότοπος.

Κατά το περασμένο έτος, εταιρείες από διάφορους κλάδους, όπως η τεχνολογία, οι τράπεζες, η αυτοκινητοβιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, έχουν επίσης επισημάνει την άνοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ως μια δύναμη που είναι πιθανό ή ήδη αλλάζει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού τους.

Οι περικοπές της Amazon

Η Amazon έχει πραγματοποιήσει κυλιόμενες απολύσεις σε ολόκληρη την εταιρεία από το 2022 , οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απόλυση περισσότερων από 27.000 υπαλλήλων. Οι μειώσεις θέσεων εργασίας συνεχίστηκαν φέτος, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Τα τμήματα cloud , καταστημάτων , επικοινωνιών και συσκευών της Amazon έχουν πληγεί από απολύσεις τους τελευταίους μήνες.

Οι απολύσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας μείωσης κόστους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Amazon, Άντι Τζάσι, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Τζάσι έχει επίσης κινηθεί για να απλοποιήσει την εταιρική δομή της Amazon, έχοντας λιγότερους διευθυντές.