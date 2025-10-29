Adidas: Ρεκόρ πωλήσεων παρά την αβεβαιότητα των δασμών – Στρατηγική αντοχής και νέα ανοδική πορεία

Η Adidas ανακοίνωσε το υψηλότερο τριμηνιαίο κύκλο εργασιών στην ιστορία της, με έσοδα που έφτασαν τα 6,63 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του brand απέναντι στις εμπορικές πιέσεις και τις αβεβαιότητες των δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος Bjoern Gulden τόνισε πως, παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς, η εταιρεία «συνεχίζει να προσαρμόζεται με ταχύτητα και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες», αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Adidas: Άνοδος στα κέρδη και βελτίωση προβλέψεων

Η λειτουργική κερδοφορία της Adidas αυξήθηκε κατά 23% στα 736 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4,1%, φτάνοντας τα 461 εκατ. ευρώ. Η επιτυχία αυτή επέτρεψε στην εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, στοχεύοντας σε λειτουργικά κέρδη 2 δισ. ευρώ και αύξηση ετήσιων πωλήσεων κατά περίπου 9%.

Η ανοδική αυτή πορεία αποδίδεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στις επιτυχημένες κινήσεις αντιστάθμισης του κόστους των δασμών και στη συνεχή ενίσχυση της θέσης της σε βασικές αγορές όπως η Ευρώπη, η Ασία και η Βόρεια Αμερική.

Οι δασμοί και η προσαρμογή της Adidas

Οι πρόσφατοι αμερικανικοί δασμοί έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο αθλητικών ειδών, ιδίως σε εταιρείες με παραγωγικές βάσεις στην Ασία. Ο Gulden αναγνώρισε ότι το περιβάλλον παραμένει «ιδιαίτερα ασταθές, με αυξημένη αβεβαιότητα τόσο στους λιανοπωλητές όσο και στους καταναλωτές».

Ωστόσο, η Adidas φαίνεται να έχει προνοήσει στρατηγικά, προσαρμόζοντας την εφοδιαστική της αλυσίδα και ενισχύοντας τη συνεργασία με εναλλακτικούς προμηθευτές, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις των δασμών και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Έντονος ανταγωνισμός και νέες ισορροπίες στον κλάδο

Η θεαματική επίδοση της Adidas έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλοι ανταγωνιστές της κινούνται στρατηγικά: η Nike επιταχύνει το σχέδιο αναδιοργάνωσής της για να ανακτήσει χαμένο μερίδιο αγοράς, ενώ η Puma εισέρχεται σε νέα εποχή υπό τη διοίκηση του πρώην στελέχους της Adidas, Arthur Hoeld, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει σύντομα τη δική του στρατηγική επανεκκίνησης.

Παρά τις εμπορικές εντάσεις και την αστάθεια των αγορών, η Adidas αποδεικνύει ότι η καινοτομία, η ευελιξία και η στρατηγική διορατικότητα μπορούν να διασφαλίσουν ανάπτυξη ακόμη και σε περίοδο αβεβαιότητας. Με τις πωλήσεις της να σπάνε ρεκόρ και τις προβλέψεις να βελτιώνονται, η γερμανική εταιρεία δείχνει έτοιμη να παραμείνει στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητικού εμπορίου.