Kraft Heinz: Πτώση στις πωλήσεις και τα κέρδη – Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα ακριβά προϊόντα

Η Kraft Heinz, γνωστή για τα προϊόντα της όπως η διάσημη κέτσαπ, ανακοίνωσε νέα μείωση στις προβλέψεις για τις ετήσιες πωλήσεις και τα κέρδη της, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας της ζήτησης.

Οι αυξημένες τιμές και η οικονομική ανασφάλεια έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους, προτιμώντας φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα απογοητευτικά στοιχεία, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Kraft Heinz: Νέες προβλέψεις και επιβράδυνση σε βασικές αγορές

Η Kraft Heinz αναμένει πλέον πτώση των οργανικών καθαρών πωλήσεων για το 2025 κατά 3% έως 3,5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση 1,5% έως 3,5%.

Η ασθενής ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιβράδυνση σε διεθνείς αγορές, όπως η Ινδονησία, συνέβαλαν στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων.

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και βλέπουμε τις πιέσεις να διαρκούν και μετά το τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Carlos Abrams-Rivera, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη της κατανάλωσης θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Η στρατηγική αναδιάρθρωσης και το «διαζύγιο» των κατηγοριών

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία διάσπασης σε δύο ξεχωριστές οντότητες: μία που θα επικεντρώνεται στα προϊόντα παντοπωλείου (όπως τα μακαρόνια και τα έτοιμα γεύματα) και μία δεύτερη αφιερωμένη στις σάλτσες και στα αλείμματα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Αυξήσεις τιμών και πιέσεις στην κατανάλωση

Οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως ο καφές και τα αλλαντικά, που έγιναν για να αντισταθμιστούν τα υψηλότερα κόστη πρώτων υλών, έχουν επιδεινώσει τη μείωση της ζήτησης.

Η Kraft Heinz εκτιμά πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το έτος θα διαμορφωθούν μεταξύ 2,50 και 2,57 δολαρίων, χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση 2,51 έως 2,67 δολαρίων.

Αδύναμο τρίτο τρίμηνο παρά τα κέρδη ανά μετοχή

Για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,3%, στα 6,24 δισ. δολάρια (5,36 δισ. ευρώ), ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική υποχώρησαν κατά 3,8%, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 1%.

Εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ανά μετοχή 0,61 δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των 0,58 δολαρίων.

Ένα δύσκολο μονοπάτι ανάκαμψης

Παρά τα μέτρα αναδιάρθρωσης και τις προσπάθειες σταθεροποίησης των τιμών, η Kraft Heinz καλείται να αντιμετωπίσει ένα δυσμενές περιβάλλον: οι καταναλωτές συνεχίζουν να πιέζονται, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η εμπιστοσύνη της αγοράς κινείται αργά.

Η ανάκαμψη φαίνεται πως θα είναι μια μακρά και προσεκτική διαδικασία για τον γίγαντα των τροφίμων.