Kraft Heinz: Πτώση στις πωλήσεις και τα κέρδη – Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα ακριβά προϊόντα

Οι συνεχείς ανατιμήσεις και η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης «φρενάρουν» τις επιδόσεις της Kraft Heinz

World 29.10.2025, 20:42
Kraft Heinz: Πτώση στις πωλήσεις και τα κέρδη – Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα ακριβά προϊόντα
Newsroom

Η Kraft Heinz, γνωστή για τα προϊόντα της όπως η διάσημη κέτσαπ, ανακοίνωσε νέα μείωση στις προβλέψεις για τις ετήσιες πωλήσεις και τα κέρδη της, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας της ζήτησης.

Οι αυξημένες τιμές και η οικονομική ανασφάλεια έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους, προτιμώντας φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα απογοητευτικά στοιχεία, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Kraft Heinz: Νέες προβλέψεις και επιβράδυνση σε βασικές αγορές

Η Kraft Heinz αναμένει πλέον πτώση των οργανικών καθαρών πωλήσεων για το 2025 κατά 3% έως 3,5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση 1,5% έως 3,5%.

Η ασθενής ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιβράδυνση σε διεθνείς αγορές, όπως η Ινδονησία, συνέβαλαν στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων.

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και βλέπουμε τις πιέσεις να διαρκούν και μετά το τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Carlos Abrams-Rivera, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη της κατανάλωσης θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Η στρατηγική αναδιάρθρωσης και το «διαζύγιο» των κατηγοριών

Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία διάσπασης σε δύο ξεχωριστές οντότητες: μία που θα επικεντρώνεται στα προϊόντα παντοπωλείου (όπως τα μακαρόνια και τα έτοιμα γεύματα) και μία δεύτερη αφιερωμένη στις σάλτσες και στα αλείμματα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Αυξήσεις τιμών και πιέσεις στην κατανάλωση

Οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως ο καφές και τα αλλαντικά, που έγιναν για να αντισταθμιστούν τα υψηλότερα κόστη πρώτων υλών, έχουν επιδεινώσει τη μείωση της ζήτησης.

Οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως ο καφές και τα αλλαντικά  έχουν επιδεινώσει τη μείωση της ζήτησης

Η Kraft Heinz εκτιμά πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το έτος θα διαμορφωθούν μεταξύ 2,50 και 2,57 δολαρίων, χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση 2,51 έως 2,67 δολαρίων.

Αδύναμο τρίτο τρίμηνο παρά τα κέρδη ανά μετοχή

Για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,3%, στα 6,24 δισ. δολάρια (5,36 δισ. ευρώ), ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική υποχώρησαν κατά 3,8%, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 1%.

Εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ανά μετοχή 0,61 δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των 0,58 δολαρίων.

Ένα δύσκολο μονοπάτι ανάκαμψης

Παρά τα μέτρα αναδιάρθρωσης και τις προσπάθειες σταθεροποίησης των τιμών, η Kraft Heinz καλείται να αντιμετωπίσει ένα δυσμενές περιβάλλον: οι καταναλωτές συνεχίζουν να πιέζονται, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η εμπιστοσύνη της αγοράς κινείται αργά.

Η ανάκαμψη φαίνεται πως θα είναι μια μακρά και προσεκτική διαδικασία για τον γίγαντα των τροφίμων.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Λάθος της Κίνας η εργαλειοποίηση των σπάνιων γαιών λέει ο Μπέσεντ
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Λάθος της Κίνας η εργαλειοποίηση των σπάνιων γαιών λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Λάθος της Κίνας η εργαλειοποίηση των σπάνιων γαιών λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο