Τραμπ: Εχουμε συμφωνία με τη Νότια Κορέα

Σε εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέληξε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία για το εμπόριο, σχεδόν την οριστικοποιήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του δείπνου με τον Λι και άλλους ηγέτες της περιοχής της ΝΑ Ασίας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Νότια Κορέα είχαν υποβαθμίσει την ιδέα ότι θα μπορούσαν να οριστικοποιήσουν μια εμπορική συμφωνία που θα έβλεπε τις ΗΠΑ να μειώνουν τους δασμούς σε αντάλλαγμα για μια επενδυτική δέσμευση 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σεούλ, αν και άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για ναυπηγική συμφωνία.

«Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμπέρασμα σε πολλά πολύ σημαντικά θέματα», είπε τώρα ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης θέματα εθνικής ασφάλειας και δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν τη Νότια Κορέα με τις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το Reuters ο Τραμπ και ο Λι συμφώνησαν ότι η Σεούλ μπορεί να χωρίσει το υποσχεθέν πακέτο επενδύσεων των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που θα καταβληθούν σε δόσεις των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν οι βοηθοί του Λι.

Τα υπόλοιπα 150 δισεκατομμύρια δολάρια πρόκειται να δαπανηθούν για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, την οποία η Νότια Κορέα έχει υποσχεθεί να βοηθήσει τον Τραμπ να αποκαταστήσει.