Fed: Ποιος θα διαδεχθεί τον Πάουελ και με τι ρόλο θα επωμιστεί

Με τον δεύτερο γύρο συνεντεύξεων του υπουργείου Οικονομικών για την αναζήτηση διαδόχου για την προεδρία της Fed να έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες εβδομάδες, ο πολιτικός του προϊστάμενος Σκοτ Μπέσεντ θέλει ο άνθρωπος που θα επιλεγεί να εξυπηρετήσει τον στόχο για μια πιο λιτή και σκληρή κεντρική τράπεζα.

Την στιγμή που η η Fed απέσυρε ορισμένους από τους κανόνες της για το κλίμα πρόσφατα, ο Κρίστοφερ Γουόλερ, κορυφαίος υποψήφιος, έδωσε διαπιστευτήρια με μια άμεση και λακωνική δήλωση: «Καλή απαλλαγή».

Και μπορεί το σχόλιο αυτό να ανταποκρίνεται στο είδος της σκληρότητας που θέλει να δει από τον επόμενο πρόεδρο της Fed ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ, όμως, σύμφωνα με τους FT, η προσέγγισή του περιλαμβάνει περισσότερα από την εγκατάλειψη των περιβαλλοντικών προτύπων και τη μείωση του προσωπικού — βήματα που έχει κάνει ο Πάουελ.

Τι επιδιώκει ο Μπέσεντ

Θέλει η Fed να είναι πολύ λιγότερο ενεργή στη διαχείριση της οικονομίας των ΗΠΑ και να περιορίσει τις μαζικές αγορές κρατικού χρέους που έχει πραγματοποιήσει από την οικονομική κρίση του 2008. Θέλει επίσης να περιορίσει το δίκτυο των 12 περιφερειακών τραπεζών που αποτελούν το σύστημα της Fed.

Την Τρίτη, ο Τραμπ επαίνεσε τόσο πολύ τον Μπέσεντ και την ικανότητά του να «τα καθαρίσει όλα» που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να τον επιλέξει για πρόεδρο της Fed.

«Καθαρίζει τις αγορές – εγώ δεν τις καθησυχάζω», είπε ο Τραμπ. «Μερικές φορές ενοχλώ τις αγορές».

Οι άλλοι υποψήφιοι στην κούρσα διαδοχής του Πάουελ μιμούνται την προσέγγιση του Μπέσεντ – τουλάχιστον όσον αφορά την Fed.

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πόσο πολύ ορισμένοι από τους υποψηφίους μιλούν για την αναμόρφωση της δομής διακυβέρνησης της Fed και τη μετάβαση σε μια μικρότερη και λιγότερο ενεργή κεντρική τράπεζα», δήλωσε η Άντιτι Σαχασραμπούντε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. «Ο Μπέσεντ φαίνεται να έχει απομακρύνει τη συζήτηση από την απαίτηση του Τραμπ για χαμηλά επιτόκια και επικεντρώνεται περισσότερο στη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο η Fed κάνει τη δουλειά της».

Οι υποψήφιοι

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να παραδώσει στον Τραμπ μια λίστα υποψηφίων μεταξύ της Ημέρας των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων.

Η τελευταία συνεδρίαση της Fed για τον καθορισμό των επιτοκίων φέτος είναι στις 10 Δεκεμβρίου, γεγονός που ενδεχομένως θα αφήσει τους δύο υποψηφίους -τον Γουόλερ και την αντιπρόεδρο εποπτείας Μισέλ Μπόουμαν- να ψηφίσουν πριν καν μάθουν την τύχη τους.

Ο Τραμπ και ο Μπέσεντ πιστεύουν ότι τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά.

Εσωτερικά, ο Γουόλερ και ο Μπόουμαν έχουν ηγηθεί των εκκλήσεων για μειώσεις, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι θέλει ο Λευκός Οίκος.

Και οι δύο έχουν επίσης λάβει μέτρα σύμφωνα με την οικονομική ατζέντα του προέδρου και συμφωνούν ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αφήσει μικρότερο αποτύπωμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Μπόουμαν χαλαρώνει τις κανονιστικές απαιτήσεις για τις αμερικανικές τράπεζες, με αλλαγές στους κανόνες που έχουν απελευθερώσει 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανειοδοτική ικανότητα, σύμφωνα με τους συμβούλους Alvarez & Marsal.

Ενώ ο αντιπρόεδρος έχει διαβεβαιώσει τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές ότι η Fed θα επιβάλει τους κανόνες της Βασιλείας για το παγκόσμιο κεφάλαιο, έχει αποσυρθεί από κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως το κλίμα.

Ο Γουόλερ δεν πιστεύει ότι η Fed θα πρέπει να συρρικνώσει ριζικά τον ισολογισμό της – μια κίνηση που μέχρι ενός σημείου έβρισκε σύμφωνο τον Μπέσεντ, αλλά μετά άλλαξε γνώμη.

Από το 2023, είναι γνωστός εσωτερικά για τις προσπάθειές του να μειώσει τους πόρους των περιφερειακών υποκαταστημάτων της Fed, να συγκεντρώσει τις λειτουργίες στην Ουάσινγκτον και να μειώσει περίπου 350 θέσεις εργασίας σε τράπεζες αποθεματικών.

Μέτρα όπως η ποσοτική χαλάρωση έχουν αφήσει τις αγορές να κρέμονται από κάθε λέξη των αξιωματούχων της Fed. Μερικοί από αυτούς που συμμετέχουν στην κούρσα θα προτιμούσαν οι κεντρικοί τραπεζίτες των ΗΠΑ να μιλούν λιγότερο, να διεξάγουν λιγότερες συνεντεύξεις Τύπου και να πραγματοποιούν λιγότερες συναντήσεις από τις οκτώ ετησίως που έχουν τώρα.

Ο Κέβιν Γουόρς, ο πρώην διοικητής της Fed, ο οποίος συχνά επικρίνει την κεντρική τράπεζα, έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες με τον Μπέσεντ για την ποσοτική χαλάρωση. Ως υποψήφιος έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ οικονομολόγων και πρώην αξιωματούχων όταν υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να συρρικνώσει τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας και να μειώσει τα επιτόκια ταυτόχρονα – μια κίνηση που θα συσφίγγει και θα χαλαρώνει τις νομισματικές συνθήκες ταυτόχρονα.

Ο Ρικ Ράιντερ, επικεφαλής επενδύσεων της BlackRock για το παγκόσμιο σταθερό εισόδημα, ο οποίος ήταν η έκπληξη από τον πρώτο γύρο, έχει πει λιγότερα για το πώς θα μεταρρυθμίσει την κεντρική τράπεζα.

Ο υποψήφιος που έχει πει τα λιγότερα για το πώς θα αναδιαμορφώσει την Fed είναι αυτός που πολλοί θεωρούν φαβορί – ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ.

Ωστόσο, ο Χάσετ διαθέτει μια ιδιότητα που μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή από τις πολιτικές ισολογισμού για τον Τραμπ: την αφοσίωση.

Ο Ράινχαρτ είπε: «Δεν ξέρω πόσο από αυτά που έχουν σημασία για το Υπουργείο Οικονομικών έχουν σημασία για τον Λευκό Οίκο. Μοιάζει με μια οργανωμένη διαδικασία, αλλά δεν θα φαίνεται απαραίτητα έτσι μόλις φτάσει στο Οβάλ Γραφείο».