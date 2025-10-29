LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

Μεταξύ 2022-2024, τέθηκαν σε λειτουργία σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός ρεκόρ, 12 νέων τερματικών σταθμών LNG και έξι έργων επέκτασης

Φυσικό αέριο 29.10.2025, 07:00
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη
Ναταλία Δανδόλου

Παρά τις προβλέψεις για αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, μετά τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το κλείσιμο της στρόφιγγας στη ρωσική ενέργεια, τα φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια για επέκταση της ικανότητας επαναεριοποίησης LNG ενδέχεται να είναι περιττά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «αδρανή» περιουσιακά στοιχεία…

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2022-2024, τέθηκαν σε λειτουργία σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός ρεκόρ, 12 νέων τερματικών σταθμών LNG και έξι έργων επέκτασης, προσθέτοντας 70 δισ. κυβικά μέτρα δυναμικότητας εισαγωγής και ανεβάζοντας το τρέχον σύνολο στα 250 δισ. κυβικά μέτρα/έτος. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των ροών ρωσικού φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια πηγή της ΕΕ που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στον Montel ότι το μπλοκ έχει πλέον «άφθονη πλεονάζουσα χωρητικότητα για να φιλοξενήσει πρόσθετες εισαγωγές LNG που θα αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» και ότι η υποδομή φυσικού αερίου του είναι «επαρκώς ανεπτυγμένη, καλά διασυνδεδεμένη και ευέλικτη».

«Ένας αρκετά μεγάλος κίνδυνος»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο επικεφαλής του κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κουρτ Βάντενμπεργκε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG δεν «θα γίνουν αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου», προσθέτοντας ότι υπάρχει «αρκετά μεγάλος κίνδυνος» να συμβεί αυτό.

Αλλά και σε πρόσφατη έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αναμένεται να «φτάσουν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο το 2025, υποστηριζόμενες από ισχυρότερες ενέσεις αποθήκευσης, υψηλότερη εγχώρια ζήτηση και χαμηλότερες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

«Δεν υπήρχε γενικά καμία ανάγκη» για πρόσθετη χωρητικότητα, εν μέσω σχεδίων για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σχολιάζει στο Montel ο Geoffroy Hureau, γενικός γραμματέας της Cedigaz, ενός οργανισμού δεδομένων και έρευνας φυσικού αερίου.

Η άλλη άποψη

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης δήλωσε ότι η ικανότητα επαναεριοποίησης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται στα 286 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι προγραμματισμένοι νέοι τερματικοί σταθμοί περιλαμβάνουν τον πλωτό τερματικό σταθμό του κόλπου του Γκντανσκ στην Πολωνία (6,1 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) και τη μονάδα Zeeland Energy (έως 7,5 δισ. κυβικά μέτρα/έτος) στην Ολλανδία, ενώ ο τερματικός σταθμός Isle of Grain του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε επέκταση κατά 5,3 δισ. κυβικά μέτρα.

Η χαμηλή αξιοποίηση – Ξεχωρίζει η Ελλάδα

Αυτό συνέβη καθώς τα ποσοστά αξιοποίησης των υφιστάμενων τερματικών σταθμών στην ΕΕ ήταν χαμηλά, στο 52% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων του μπλοκ να καταγράφουν ποσοστό κάτω του 37%, δήλωσε η Ana-Maria Jaller-Makarewicz, επικεφαλής αναλύτρια ενέργειας στην IEEFA.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης ήταν η Φινλανδία (17%), η Ελλάδα (19%), η Ισπανία (29%) και η Γερμανία (32%).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα γαλλικό δικαστήριο διέταξε ακόμη και την αποσυναρμολόγηση της πλωτής μονάδας LNG Cape Ann , δυναμικότητας 5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, της TotalEnergies, στη βόρεια Γαλλία, επικαλούμενο το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης του τερματικού σταθμού, ύψους 15% το 2024, και το γεγονός ότι παρέμεινε αδρανής από τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια παγκόσμιας εμβέλειας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι ένα στρατηγικό προστατευτικό παραμένει το κλειδί για την προστασία από τυχόν προβλήματα με τους αγωγούς .

«Πρέπει πάντα να έχεις πλεονάζουσα χωρητικότητα επειδή η ζήτηση ποικίλλει και τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει ότι ορισμένα πλοία τείνουν να σέρνουν άγκυρες πίσω τους και να βγάζουν μερικούς αγωγούς όταν περνούν», είπε, αναφερόμενη στην πιθανότητα δολιοφθοράς ή παρόμοιων περιστατικών.

Στη ΝΑ Ευρώπη

Η ανάπτυξη πρόσθετης εισαγωγικής ικανότητας ήταν ακόμη απαραίτητη «αλλά σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες», κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, για τον εφοδιασμό χωρών με ηπειρωτική χώρα, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, καθώς και η Ουκρανία.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των σχεδίων της ΕΕ να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028 και να απαγορεύσει το LNG από τη χώρα στις αρχές του 2027, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας, αυξήθηκαν κατά 25%, ή σχεδόν 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 92 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, σύμφωνα με τον IEA.

Ωστόσο, με τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη αισθητά χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο και 7-8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν κατά περισσότερο από 30% σε έναν κρύο χειμώνα με χαμηλή πράσινη παραγωγή και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσαν οι αναλυτές στο Montel την περασμένη εβδομάδα.

Φουλάρει με LNG η Ελλάδα

Τα επίπεδα αποθήκευσης στην ΕΕ, αν και είναι χαμηλότερα από τον 5ετή μέσο όρο, παραμένουν υγιή στο 82,1%, με την Ιταλία στο 93,9%, τη Γαλλία στο 92,7% και τη Γερμανία στο 75,33%, μετριάζοντας τους φόβους για χειμερινές ελλείψεις. Οι άφθονες εισαγωγές LNG και οι ροές μέσω νορβηγικών αγωγών συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τις μειωμένες ρωσικές παραδόσεις, ενώ η ασθενέστερη κινεζική ζήτηση από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG 2 έχει απελευθερώσει περισσότερη παγκόσμια προσφορά.

Οι αναλυτές ανέφεραν στο Montel ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη εισήλθε σε αυτή τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης καλύτερα εφοδιασμένη με LNG από ποτέ. Μάλιστα η η κροατική εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου PPD, ανέφερε ότι χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,  αύξησαν τη χωρητικότητα των τερματικών σταθμών τους LNG κατά 10,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ή περισσότερο από το ένα τρίτο.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα
Ενέργεια

Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Καταλύτης ενεργειακών εξελίξεων η Ελλάδα - Ο Σταύρος Παπασταύρου «φιλοξενεί» το P-TEC

Ναταλία Δανδόλου
Exxon – Chevron: Αυξάνουν την παραγωγή παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου
Πετρέλαιο

«Drill, Baby, Drill» για Exxon και Chevron παρά την πτώση των τιμών

Δύο από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναφέρουν αύξηση της παραγωγής τους στο τρίτο τρίμηνο

Παπασταύρου: Η χώρα μας επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων
Ενέργεια

«Η χώρα μας επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων»

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι τρεις Αμερικανοί υπουργοί θα βρεθούν στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα

ΑΔΜΗΕ: Ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη Βόρεια Ελλάδα
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη Βόρεια Ελλάδα

Σε ποιες τροποποιήσεις προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ - Τα τεχνικά οφέλη για τη Βόρεια Ελλάδα

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ
Business

Κεφάλαια άνω του 1 δισ. για έργα αναζητά ο ΑΔΜΗΕ – Η λύση της ΑΜΚ

Τα κρίσιμα έργα διασυνδέσεων για Δωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο και Ιταλία – Η ανάγκη για ΑΜΚ άνω του 1 δισ. ευρώ - Τι λένε τραπεζικές πηγές

Χρήστος Κολώνας
Ρωσία: Βουτιά στις εξαγωγές καυσίμων λόγω διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων και νέων κυρώσεων
Πετρέλαιο

Βουτιά στις εξαγωγές ρωσικών καυσίμων - Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες

Οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου μέσω θαλάσσης διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από τις αρχές του 2022

Δημήτρης Σταμούλης
Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν οι ώρες από την 1η Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Πότε αλλάζουν οι ώρες για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε διζωνική μειωμένη τιμολόγηση - Ποιες είναι οι νέες ώρες για νυχτερινό ρεύμα

Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο