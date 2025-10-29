Noval Property: Πιστοποίηση LEED Gold για το κτήριο μεικτής χρήσης «Ardittos House»

Το «Ardittos House», της Noval Property, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Αρδηττού στο Μετς, πρόσφατα ανακατασκευάστηκε πλήρως

Business 29.10.2025, 20:35
Noval Property: Πιστοποίηση LEED Gold για το κτήριο μεικτής χρήσης «Ardittos House»
Newsroom

Τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold [BD+C New Construction & Major Renovation v4.1.] έλαβε το κτήριο μεικτής χρήσης«Ardittos House», της Noval Property.

Το «Ardittos House», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Αρδηττού στο Μετς, πρόσφατα ανακατασκευάστηκε πλήρως, αποτελώντας πλέον ένα σύγχρονο κτήριο κατοικιών και γραφείων, υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Η αξιοποίηση του ακινήτου υπερβαίνει την απλή ανακαίνιση και εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής ανασχεδιασμού του αστικού περιβάλλοντος, η οποία βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος και την ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική Αθηναϊκή κληρονομιά και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Η μετατροπή του ημιτελούς και μέχρι πρότινος αναξιοποίητου σκελετού σε πιστοποιημένο κτήριο LEED Gold, προϋπέθετε την υιοθέτηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και τη χρήση υλικών τα οποία πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόστηκαν βιώσιμες πρακτικές, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης όσο και στο στάδιο της κατασκευής, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ενδεικτικά, το βασικό σύστημα κλιματισμού (HVAC) μοντελοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASHRAE 90.1-2010, στο πλαίσιο της κατηγορίας “Energy and Atmosphere”, ενώ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της συντονισμένης αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των υψηλών στόχων βιωσιμότητας του έργου, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην επανάχρηση υφιστάμενων υλικών του κτηρίου, όπως οι μαρμάρινες επενδύσεις της πρότερης όψης οι οποίες αφαιρέθηκαν, συντηρήθηκαν και επανεντάχθηκαν στους εσωτερικούς χώρους, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία και διατηρώντας παράλληλα στοιχεία της αρχικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτηρίου.

Η πιστοποίηση LEED Gold του «Ardittos House», αποτελεί ακόμη μια σημαντική διάκριση για τη Noval Property, η οποία επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο και τη δέσμευσή της στην αναμόρφωση του αστικού τοπίου μέσα από σύγχρονα και βιώσιμα έργα, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

