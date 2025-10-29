UNESCO: Πρέσβυς Καλής Θελήσεως η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου

Tον ορισμό τεσσάρων διεθνών προσωπικοτήτων ως Πρεσβευτών Καλής Θελήσεως του Οργανισμού, ανάμεσά τους και της Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου από την Ελλάδα, ανακοίνωσε η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου αναλαμβάνει τον ρόλο της Πρέσβειρας για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της UNESCO, η αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Endeavor Greece προωθεί τη σύνδεση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και στη στήριξη των προγραμμάτων του Οργανισμού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ίδια δήλωσε ότι «σε αυτή τη δύσκολη εποχή παγκόσμιων συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ως Πρέσβυς Καλής Θελήσεως, στόχος μου είναι να στηρίξω και να προωθήσω τον σεβασμό απέναντι στον πολιτισμικό πλούτο και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, χτίζοντας γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους και ανοίγουν τον δρόμο προς έναν πιο ειρηνικό κόσμο».

Στο πλευρό της Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, ως νέοι Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως, ορίστηκαν επίσης ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Μεξικό), ο Ιμπραήμ Μαγκάσα (Ακτή Ελεφαντοστού) και η Σεΐχα Μπούντουρ μπιντ Σουλτάν Αλ Κασίμι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η κα. Azoulay επεσήμανε ότι «αυτά τα άτομα ενσαρκώνουν τη διαφορετικότητα των ταλέντων και της εμπειρίας που εμπλουτίζουν το έργο της UNESCO.

Με την επιρροή, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευσή τους, θα συμβάλουν στη διάδοση των αξιών του Οργανισμού στους νέους, στους ερευνητές, στους καλλιτέχνες και σε όλους όσοι διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο».

Πολυσχιδές έργο και διεθνής παρουσία

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με ενεργό συμμετοχή σε κορυφαίους θεσμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι συν-ιδιοκτήτρια και Εκτελεστικός Πρόεδρος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Phāea, επικεφαλής του τμήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και προμηθειών της TEMES, φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino, ενώ διατελεί μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, του Δ.Σ. του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (ΙΚΒΚΚ).

Παράλληλα, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Leadership Council της Κοσμήτορος του Graduate School of Design του Harvard και στο Board of Visitors του Engineering School του Πανεπιστημίου Columbia.