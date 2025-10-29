Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα δοθεί, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι

Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου θα γίνει η πληρωμή για το επίδομα 250 ευρώ. Το επίδομα 250 ευρώ αφορά περισσότερους από 1,4 εκατ. δικαιούχους.

Το ποσό διπλασιάζεται όταν πρόκειται για ζευγάρι, που είναι δικαιούχοι και οι δύο.

Το επίδομα

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους, ενώ δεν απαιτείται η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας.

Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά – σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικοι που λαμβάνουν σύνταξη, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών. Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.