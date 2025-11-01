Καναδάς: Πώς τερμάτισε τη διαμάχη με τις ΗΠΑ

«Συγγνώμη» από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε δημοσιογράφους στη Σύνοδο Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα το Σάββατο, για την πολιτική διαφήμιση που εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, προκαλώντας την οργή των ρεπουμπλικανών.

Την περασμένη εβδομάδα, σε απάντηση στη διαφήμιση, μάλιστα, ο Τραμπ ανέστειλε τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά και δήλωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 10% στις καναδικές εισαγωγές.

Στοπ στη διαφήμιση από τον Καναδά

Η οργή και η υπαναχώρηση του Καναδά προκλήθηκε από ένα τηλεοπτικό σποτ το οποίο χρησιμοποίησε μια σειρά από αποσπάσματα από την εθνική ραδιοφωνική ομιλία του πρώην προέδρου Ρίγκαν το 1987, στην οποία υποστήριξε ότι οι δασμοί θα έβλαπταν την οικονομία της Αμερικής.

«Τέτοια εμπορικά εμπόδια βλάπτουν κάθε Αμερικανό εργαζόμενο και καταναλωτή», δήλωνε ο Ρίγκαν στην ομιλία του.

Ο Κάρνεϊ είπε ότι η διαφήμιση – η οποία χρηματοδοτήθηκε από την επαρχία του Οντάριο – «δεν ήταν κάτι που θα είχα κάνει» και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «προσβλήθηκε» από αυτήν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Κάρνεϊ του ζήτησε συγγνώμη και πρόσθεσε ότι οι δυο τους είχαν μια «πολύ καλή» σχέση. Ωστόσο, είπε, «αυτό που έκανε ήταν λάθος».

Με τη σειρά του ο καναδός πρωθυπουργός εξήγησε ότι ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός του Οντάριο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαφήμιση, του είχε δείξει το βίντεο εκ των προτέρων και ο πρωθυπουργός τον συμβούλεψε να μην το προχωρήσει.

Όπως ανέφερε και το BBC, η διαφήμιση προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αγώνων World Series μπέιζμπολ μεταξύ των Toronto Blue Jays και των Los Angeles Dodgers. Ο Ford είπε ότι το τηλεοπτικό σποτ είχε συγκεντρώσει «ένα δισεκατομμύριο προβολές» καθώς και προσοχή από μακρινές περιοχές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία.

Ενώ φέρεται να οδήγησε σε μια «υβριστική επίθεση» μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ Πιτ Χούκστρα και του εκπροσώπου εμπορίου του Οντάριο Ντέιβιντ Πάτερσον.

Ο Φορντ είπε ότι ο Χόεκστρα είχε κάνει σχόλια που ήταν «απολύτως απαράδεκτα» και είπε ότι έπρεπε να τηλεφωνήσει στον Πάτερσον για να ζητήσει συγγνώμη.

Η διαμάχη εισήγαγε νέα αβεβαιότητα στις σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά σε μια κρίσιμη στιγμή και για τις δύο οικονομίες

Το αποτύπωμα στους δασμούς

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς σε μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

Οι ΗΠΑ έχουν δασμούς 35% στα καναδικά προϊόντα, αν και τα περισσότερα εξαιρούνται βάσει μιας υφιστάμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Ορισμένοι τομείς, ωστόσο, έχουν ξεχωριστούς δασμούς, συμπεριλαμβανομένου του 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο και του 25% στα αυτοκίνητα.

Ο Τραμπ κατηγόρησε μάλιστα την περασμένη εβδομάδα τον Καναδά ότι χρησιμοποιεί τη διαφήμιση για να παρέμβει σε μια επερχόμενη υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία θα κρίνει εάν οι σαρωτικοί δασμοί του προέδρου στον Καναδά, το Μεξικό, την Κίνα και δεκάδες άλλες χώρες είναι νόμιμοι.