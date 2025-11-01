Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Κοινωνία 01.11.2025, 11:33
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Newsroom

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

Πώς ο «προβληματικός σύμμαχος της Δύσης» επιχειρεί να ενταχθεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας

  • Λονδίνο: «Συμφωνία ρίσκου, αλλά εξαιρετικά σημαντική για εμάς τους Βρετανούς»
  • Βερολίνο: «Εξάγουμε όπλα για να χρηματοδοτήσουμε τη δική μας βιομηχανία»

***

ΤΟ ΒΗΜΑ: Τι Τουρκία θέλουμε

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης και η δραστηριότητα που αναπτύσσει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα της ελληνικής πολιτικής. Τι Τουρκία θέλουμε;

***

POSIDONIA OCEANICA

Εξερευνώντας τα λιβάδια του Αιγαίου

***

Κυβέρνηση: Λεπτές ισορροπίες

Η «εκεχειρία» του Μαξίμου και η «πλατφόρμα Δένδια

***

Οι κάλπες της Νέας Υόρκης

  • Ο «σοσιαλιστής των υπονόμων» προ των πυλών

Ο Ζόραν Μαμντάνι φαβορί των εκλογών

  • Μπιλ ντε Μπλάζιο στο «Β»: «Οι Δημοκρατικοί επιστρέφουν στην εργατική τάξη»
  • Στην οδό Στάινγουεϊ της Αστόριας

***

Βία ανηλίκων – Συνέντευξη

«Παλεύουμε για να σώσουμε ένα παιδί στα δέκα»

***

Διαβάστε ακόμη

Άννα Διαμαντοπούλου: «Οι ανισότητες υπονομεύουν τη Δημοκρατία»

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος: «Ασόβαροι τακτικισμοί στον Άγνωστο Στρατιώτη»

Στέφανος Κασιμάτης: «Το ΠαΣοΚ της Σοσιαλιστικής Νεφελοκοκκυγίας»

Σπύρος Βλαχόπουλος: «Στρατιώται εφύλαττον τα ποίμνιά των»

***

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: Θέκλη Τόμος Β’, Ελληνική Κουζίνα & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο δεύτερος και τελευταίος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Θέκλη – Τόμος Β’

Ένα έργο που τιμήθηκε με το Βραβείο Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών (2005) και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (2006).

Η Θέκλη είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μας μεταφέρει στα χρόνια των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), σε μια εποχή που η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο μέσα από την έξαρση, τις θυσίες και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού. Στο φόντο της Ιστορίας, η Κακούρη υφαίνει τη συγκλονιστική πορεία μιας νεαρής γυναίκας, που μέσα στη δίνη της αναταραχής περνά από την ευτυχία της αθωότητας στην οδυνηρή αλλά λυτρωτική ευδαιμονία της αυτογνωσίας.

Με τη γνωστή της αφηγηματική δεξιοτεχνία, η συγγραφέας ανασυνθέτει μια εποχή όπου ο κοινωνικός ιστός δοκιμάζεται, οι ισχυροί σπαράζουν από αγιάτρευτους καημούς και ο έρωτας αποκαλύπτει τη διπλή του φύση — καταστροφέας, θριαμβευτής και ζωοδότης. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι αναγνώστες ζουν την ένταση μιας Ελλάδας που αγωνίζεται, θρηνεί και ελπίζει, καθώς η μεγάλη Ιστορία συναντά τις μικρές, ανθρώπινες ιστορίες.

Ελληνική Κουζίνα

Αν υπάρχει ένα φαγητό που περιγράφει με ακρίβεια τη θαλπωρή, τη φροντίδα και τη ζεστασιά της εστίας, αυτό είναι η σούπα. Οι θρεπτικοί ζωμοί που σιγοβράζουν για ώρες, έτσι ώστε όλα τα υλικά να ενωθούν, να γλυκάνουν και να γίνουν «φάρμακο» για το σώμα και την ψυχή μας, είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε τις πρώτες μέρες του χειμώνα.

Παράλληλα, φτιάχνουμε λαχταριστά μπισκότα για να απολαμβάνουμε με το γάλα, τον καφέ ή το τσάι μας, μοναδικές λιχουδιές που μπορούμε εύκολα να προσφέρουμε σε όλους τους αγαπημένους μας.

Δοκιμάζουμε να φτιάξουμε vegan γλυκά από καρύδι και κάστανο, τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της εποχής, και επισκεπτόμαστε το σπίτι του Στέλιου Παρλιάρου για να μάθουμε να ετοιμάζουμε το πιο εύκολο cheesecake με φρούτα του δάσους, αλλά και να καταγράψουμε την ιστορία του — που, αν ήταν γλυκό, θα ήταν μια σοκολατίνα που συνδυάζει την bitter με τη σοκολάτα γάλακτος.

Μαθαίνουμε γιατί τα ράμεν είναι η σούπα που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη, αναλύουμε τον πατσά, την ελληνική σούπα που αγαπήθηκε και μισήθηκε με το ίδιο πάθος, φτιάχνουμε ψωμί με προζύμι και συνδυάζουμε τα σωστά κρασιά με το finger food, τα σνακ και τους μεζέδες που τους ταιριάζουν.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό του τεύχους ο Δημήτρης Λάλος. Ο δημοφιλής ηθοποιός πρωταγωνιστεί (μαζί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου), στη νέα, πολλά υποσχόμενη σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», που έρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Λάλος φωτογραφίζεται με εντυπωσιακό τρόπο και μιλάει στο “BHMAGAZINO” για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Θέκλη, B΄τόμος»: €1,65)

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών
Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κοινωνία
Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία

Η μαύρη λίστα που συνέταξε η Eurostat με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα

Ρωσία: Οι τιμές της βενζίνης υποχωρούν εν μέσω επιθέσεων με drones
Επικαιρότητα

Πέφτουν οι τιμές της βενζίνης στη Ρωσία εν μέσω επιθέσεων με drones

Ως αποτέλεσμα των διακοπών λειτουργίας των διυλιστηρίων, εμφανίστηκαν ελλείψεις βενζίνης σε αρκετές περιοχές στη Ρωσία

Δένδιας: Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης
Πολιτική

Δένδιας: Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης

Οι ανακοινώσεις που έκανε ο Νίκος Δένδιας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Shutdown: Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται – Ο Τραμπ υπέγραψε το τελικό νομοσχέδιο
Κόσμος

Τέλος το shutdown στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία

Με μια οριακή ψηφοφορία και την υπογραφή Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση επιστρέφει σε λειτουργία, αφήνοντας πίσω της βαθιά πολιτικά σημάδια από το shutdown

Δένδιας: Πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική

Το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας

Το πρόγραμμα, που ανακοίνωσε ο υπουργος Εθνικής Αμυνας, περιλαμβάνει 10.454 νέες κατοικίες και εκσυγχρονισμό 7.030 υπαρχόντων

Αμερικάνικη πένα: «Τίτλοι τέλους» για το κέρμα των …238 ετών
Επικαιρότητα

Μετά απο 238 χρόνια οι ΗΠΑ αποσύρουν την πένα

Η κοπή της αμερικανικής πένας κοστίζει σχεδόν τέσσερα σεντ, περισσότερο από την αξία του νομίσματος - Η απόφαση για την απόσυρση ηταν του Ντοναλντ Τραμπ

Έπσταϊν: Τα email που δείχνουν ότι ο Τραμπ περνούσε ώρες με θύματα σεξουαλικής εμπορίας
Κόσμος

Έπσταϊν: Τα email που δείχνουν ότι ο Τραμπ περνούσε ώρες με θύματα σεξουαλικής εμπορίας

Τι αποκαλύπτουν τα email που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Latest News
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών

Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΝΠΕ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση την περίοδο 2026-2033 θα αυξηθεί κατά 11%

Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία

Η μαύρη λίστα που συνέταξε η Eurostat με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα

Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Focus Bari: Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων
Τεχνολογία

Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου και ειδικά των social media, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Focus Bari

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

Ποια είναι τα σημεία που θα ωφελήσουν τον ΔΑΑ, σύμφωνα με την Ambrosia Capital

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO

Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε φορά το ΒΗΜΑGAZINO αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο