Σαμαράς για ΕΛΤΑ: Nα επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ενώ για το θέμα παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η «ξαφνική απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί».

Ο κ. Σαμαράς αφού τονίζει ότι η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί προσθέτει ότι «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».

Ιδιαίτερα – σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός – «όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη».

Μάλιστα, καλεί τους υπεύθυνους να καταλάβουν «ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται μετά από ένα τσουνάμι αντιδράσεων από πλευράς αντιπολίτευσης αλλά και «γαλάζιων» στελεχών.