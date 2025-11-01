Εκκρεμείς υποθέσεις: Έρχονται ραβασάκια από την ΑΑΔΕ

Η Εφορία ξεσκονίζει εκκρεμείς υποθέσεις πριν παραγραφούν

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 01.11.2025, 22:33
Εκκρεμείς υποθέσεις: Έρχονται ραβασάκια από την ΑΑΔΕ
Newsroom

Από κόσκινο περνούν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων είναι πενταετής

Αν τα «ραβασάκια» δεν φτάσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τότε οι υποθέσεις κλείνουν οριστικά. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που αξιοποιεί στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δίνουν προτεραιότητα στις πιο «επικίνδυνες» περιπτώσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, ελέγχονται και διασταυρώνονται:

  • Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
  • Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.
  • Στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.
  • Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής.

Οι προθεσμίες

Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων είναι πενταετής, ωστόσο μειώνεται σε τρία χρόνια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιμηκύνουν τον χρόνο αυτόν. Ενδεικτικά, η προθεσμία φτάνει έως και 15 χρόνια, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή όταν ζητούνται πληροφορίες από το εξωτερικό.

Παράταση προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών ή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και όταν υποβάλλεται αίτημα Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ).

