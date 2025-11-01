Ψηφιακές συναλλαγές: Πώς το κινητό μετατρέπεται σε πορτοφόλι

Οι Έλληνες πληρώνουν πιο συχνά, για μικρότερα ποσά, και χωρίς να βγάζουν τίποτα από την τσέπη τους

Economy 01.11.2025, 18:14
Ψηφιακές συναλλαγές: Πώς το κινητό μετατρέπεται σε πορτοφόλι
Newsroom

Αλλάζουν οι συνήθειες πληρωμών για τους Έλληνες, όπως δείχνει η πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία στις τέσσερις αγορές με κάρτα στην Ελλάδα πραγματοποιείται πλέον χωρίς… κάρτα. Ειδικότερα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, το 25% περίπου των συναλλαγών αγορών το εννεάμηνο του 2025 έγινε όχι με τις παραδοσιακές πλαστικές κάρτες αλλά μέσω κινητού τηλεφώνου ή και ρολογιού που τις έχουν ενσωματώσει. Το πλαστικό χρήμα μετατρέπεται ραγδαία σε άυλο, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες προσθέτουν τις χρεωστικές ή πιστωτικές τους στο κινητό τηλέφωνο, αφήνοντας πίσω πλέον το παραδοσιακό πλαστικό χρήμα.

Η αλλαγή δεν είναι απλώς τεχνολογική. Οι συναλλαγές κάτω των δέκα ευρώ, που πριν από λίγα χρόνια γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά με μετρητά, πραγματοποιούνται πλέον ολοένα και πιο συχνά με κάρτες μέσω κινητού. Παράλληλα, οι προπληρωμένες κάρτες αυξήθηκαν αισθητά μετά την πίστωση προνοιακών επιδομάτων από τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, ενισχύοντας τη συνολική κυκλοφορία.

Εννέα στις δέκα συναλλαγές ανέπαφες

Πίσω από τα νούμερα διακρίνεται μία ακόμη τάση. Οι Έλληνες πληρώνουν πιο συχνά, για μικρότερα ποσά, και χωρίς να βγάζουν τίποτα από την τσέπη τους. Το κινητό έχει γίνει το νέο πορτοφόλι και το πλαστικό χρήμα, όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, δείχνει να παραχωρεί τη θέση του στις κάρτες που έχουν ενσωματωθεί στα κινητά τηλέφωνα.

Ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, περισσότερες από 9 στις 10 συναλλαγές που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, δηλαδή σε σημεία πώλησης στην Ελλάδα, είναι ανέπαφες, όταν στην Ευρώπη, 8 στις 10 συναλλαγές είναι ανέπαφες. Την ίδια στιγμή η χρήση καρτών για μικρά ποσά γνωρίζει ανοδική πορεία. Πάνω από μια στις τέσσερεις συναλλαγές με κάρτα αφορά για ποσά έως 10 ευρώ, ενώ αυξάνεται ραγδαία και ο αριθμός συναλλαγών για ποσά ακόμη και κάτω των 2 ευρώ. Σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ 3 στις 10 συναλλαγές αφορούν ποσά κάτω των 2 ευρώ, ακόμη και για ένα μπουκαλάκι νερό.

Ειδικότερα, στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 6 στις 10 συναλλαγές γίνονται πλέον με κάρτα. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα μικρότερων σε μέγεθος σούπερ μάρκετ που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές ή σε περιοχές που υπάρχουν κοντά πολλές βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου το ποσοστό αυτό αγγίζει και τις 9 στις 10 συναλλαγές, καθώς πολλοί είναι ξένοι επισκέπτες.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών
Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Ακίνητα: Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Ακίνητα

Αλλαγές στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Οικοδομικές άδειες: Στον «πάγο» σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό έως τα τέλη 2026
Ακίνητα

Νέο «φρένο» στις οικοδομικές άδειες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

Πιερρακάκης: Δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός ΕΕ
Economy

Ναι Πιερρακάκη στην επιβολή δασμών σε Shein και Temu

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από τις Βρυξέλλες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024
Business

Αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2024

Ποιοι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν τις περισσότερες πτωχεύσεις

Ακίνητα: Τι αλλάζει στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb
Ακίνητα

Αλλαγές στην τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κενών και Airbnb

H ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες με κενές κατοικίες ή σε βραχυχρόνια μίσθωση που έχουν τις νόμιμες προυποθέσεις, να τις εκμισθώσουν άμεσα για να επωφεληθούν από την τριετή φοροαπαλλαγή

Οικοδομικές άδειες: Στον «πάγο» σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό έως τα τέλη 2026
Ακίνητα

Νέο «φρένο» στις οικοδομικές άδειες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό

«Βροχή» πολεοδομικών παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, οικοδομικές άδειες και δόμηση εκτός σχεδίου. Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό ΠΔΕ ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής
Economy

Στο Αναπτυξιακό ΠΔΕ ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων

Latest News
Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Τσεχία: Η κεντρική τράπεζα αγοράζει crypto αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Crypto

Γιατί αγοράζει crypto η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας

Η παγωμένη αντίδραση της ΕΚΤ

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
English Edition

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High

Deutsche Bank research highlights Athens as the third most expensive city globally for basic utilities, which consume nearly 19% of the average wage.

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark
English Edition

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark

Evangelos Marinakis: As an industry, we need to urge the US administration and Europe to immediately grant permission for sanctioned vessels to be scrapped

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο