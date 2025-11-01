Ψηφιακές συναλλαγές: Πώς το κινητό μετατρέπεται σε πορτοφόλι

Αλλάζουν οι συνήθειες πληρωμών για τους Έλληνες, όπως δείχνει η πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία στις τέσσερις αγορές με κάρτα στην Ελλάδα πραγματοποιείται πλέον χωρίς… κάρτα. Ειδικότερα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, το 25% περίπου των συναλλαγών αγορών το εννεάμηνο του 2025 έγινε όχι με τις παραδοσιακές πλαστικές κάρτες αλλά μέσω κινητού τηλεφώνου ή και ρολογιού που τις έχουν ενσωματώσει. Το πλαστικό χρήμα μετατρέπεται ραγδαία σε άυλο, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες προσθέτουν τις χρεωστικές ή πιστωτικές τους στο κινητό τηλέφωνο, αφήνοντας πίσω πλέον το παραδοσιακό πλαστικό χρήμα.

Η αλλαγή δεν είναι απλώς τεχνολογική. Οι συναλλαγές κάτω των δέκα ευρώ, που πριν από λίγα χρόνια γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά με μετρητά, πραγματοποιούνται πλέον ολοένα και πιο συχνά με κάρτες μέσω κινητού. Παράλληλα, οι προπληρωμένες κάρτες αυξήθηκαν αισθητά μετά την πίστωση προνοιακών επιδομάτων από τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, ενισχύοντας τη συνολική κυκλοφορία.

Εννέα στις δέκα συναλλαγές ανέπαφες

Πίσω από τα νούμερα διακρίνεται μία ακόμη τάση. Οι Έλληνες πληρώνουν πιο συχνά, για μικρότερα ποσά, και χωρίς να βγάζουν τίποτα από την τσέπη τους. Το κινητό έχει γίνει το νέο πορτοφόλι και το πλαστικό χρήμα, όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, δείχνει να παραχωρεί τη θέση του στις κάρτες που έχουν ενσωματωθεί στα κινητά τηλέφωνα.

Ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις, περισσότερες από 9 στις 10 συναλλαγές που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, δηλαδή σε σημεία πώλησης στην Ελλάδα, είναι ανέπαφες, όταν στην Ευρώπη, 8 στις 10 συναλλαγές είναι ανέπαφες. Την ίδια στιγμή η χρήση καρτών για μικρά ποσά γνωρίζει ανοδική πορεία. Πάνω από μια στις τέσσερεις συναλλαγές με κάρτα αφορά για ποσά έως 10 ευρώ, ενώ αυξάνεται ραγδαία και ο αριθμός συναλλαγών για ποσά ακόμη και κάτω των 2 ευρώ. Σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ 3 στις 10 συναλλαγές αφορούν ποσά κάτω των 2 ευρώ, ακόμη και για ένα μπουκαλάκι νερό.

Ειδικότερα, στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 6 στις 10 συναλλαγές γίνονται πλέον με κάρτα. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα μικρότερων σε μέγεθος σούπερ μάρκετ που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές ή σε περιοχές που υπάρχουν κοντά πολλές βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου το ποσοστό αυτό αγγίζει και τις 9 στις 10 συναλλαγές, καθώς πολλοί είναι ξένοι επισκέπτες.