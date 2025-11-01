Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

Τεχνολογία 01.11.2025, 11:32
Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Newsroom

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Επιπλέον αναφέρει ότι διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο “greekopenaiaccelerator.com”.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ
Ουκρανία: Τα drone «στοχεύουν» πλέον … τις αγορές του ΝΑΤΟ
World

Τα ουκρανικά drone «στοχεύουν» πλέον ... τις αγορές του ΝΑΤΟ
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια
Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank
Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
World

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά – Πάνω από τις 48.000 μονάδες ο Dow
Wall Street

Αντίρροπες δυνάμεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Dow

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»
Economy

H Ελλάδα παραμένει «φθηνή» για τους επενδυτές 

Τι λέει η UBS για τις μετοχές στην Ελλάδα - Έχει «ανοίξει» μια νέα εποχή για τις ευρωπαϊκές μετοχές  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες
Ακίνητα

Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα στο νέο ΕΝΦΙΑ

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ – Η επιβράβευση και οι ποινές για τράπεζες και servicers

Αθανασία Ακρίβου
Θέσεις εργασίας: Υπερτερεί η πλήρης έναντι της μερικής απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια μορφή απασχόλησης κυριαρχεί - Τι συμβαίνει με τις κενές θέσεις

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως καταγράφονται στην τρίτη έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής

Κώστας Παπαδής
Φέτα: Πόσο κινδυνεύει το εθνικό προϊόν από την ευλογιά των προβάτων
Τρόφιμα – ποτά

Η ευλογιά των προβάτων βάζει σε... περιπέτειες τη φέτα 

Τα νέα δεδομένα που φέρνει η ευλογιά για τη φέτα - Τι συμβαίνει με την παραγωγή και τις εξαγωγές 

Δημήτρης Χαροντάκης
Generation Z: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες
Economy

GenZ: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες

Oι νέοι εργαζόμενοι της Generation Z βιώνουν μια παράταση της εξάρτησης από την οικογένεια που δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα

Δημήτρης Σταμούλης
Αεροπορικές θέσεις: Νέο ρεκόρ με διψήφια ποσοστά ανόδου τον χειμώνα
Τουρισμός

«Απογειώνονται» οι αεροπορικές θέσεις προς Ελλάδα το χειμώνα

Άνοδο 11,8% εμφανίζουν οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις το διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ

Η εταιρεία εξαγορών που επικεντρώνεται στο λογισμικό θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσει θέσεις

Foxconn: Αισιoδοξία στον προμηθευτή της Nvidia για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Αισιoδοξία στον προμηθευτή της Nvidia, Foxconn για τη ζήτηση AI

H Foxconn αναμένει σημαντική αύξηση των εσόδων σε ετήσια βάση κατά το τέταρτο τρίμηνο

Μπαρ (Fed): Η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τις οικονομίες, αν και τα αποτελέσματα θα ποικίλουν
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπαρ (Fed): Η AI θα μεταμορφώσει τις οικονομίες, αλλά τα αποτελέσματα θα ποικίλουν

Έρευνα της Fed Νέας Υόρκης δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει τους εργοδότες να περιορίσουν τα σχέδια προσλήψεων

SoftBank: Βουτιά της μετοχής της κατά 10% μετά την αποχώρηση από την Nvidia
World

Βουτιά για τη μετοχή της SoftBank μετά την έξοδο από την Nvidia

H SoftBank ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην Nvidia έναντι 5,83 δισ. δολαρίων

Ανθρώπινο δυναμικό: Πώς το τμήμα HR κατέκτησε τον κόσμο
Executive

Πόσα κερδίζουν οι διευθυντές HR

Το επάγγελμα έχει αναπτυχθεί ραγδαία σε μέγεθος και κύρος. Θα το συρρικνώσει η τεχνητή νοημοσύνη;

Δημήτρης Σταμούλης
Big Tech: Το άγχος των επενδυτών για ομόλογα για δαπάνες ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Το άγχος των επενδυτών για τις δαπάνες της Big Tech για ΑΙ

Το χρέος που εκδίδεται από ομίλους Big Tech που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων έχει πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο ψυχρός πόλεμος της AI που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Σε έναν κόσμο που τεχνολογικά εξελίσσεται, η Τεχνητή Νοημοσύνη σνσδεικνύεται στο νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Vista αντικαθιστά προσωπικό με ΑΙ

Η εταιρεία εξαγορών που επικεντρώνεται στο λογισμικό θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να μειώσει θέσεις

Ουκρανία: Τα drone «στοχεύουν» πλέον … τις αγορές του ΝΑΤΟ
World

Τα ουκρανικά drone «στοχεύουν» πλέον ... τις αγορές του ΝΑΤΟ

Εταιρείες στην Ουκρανία που κατασκευάζουν τα δικά τους drone, σκέφτονται τις εξαγωγές και αναζητούν πελάτες στην Ατλαντική Συμμαχία

Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Ένα σχέδιο γεώτρησης στον Ειρηνικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη διαμάχη του προέδρου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ

Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank

Η απόφαση ελήφθη για να αποφύγει την πώληση συμμετοχών τεχνολογίας αξίας 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
World

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ

Ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις σε πληθωρισμό και ανάπτυξη που προβλέπαμε τον Μάρτιο, δήλωσε ο Μάρτιν Κόχερ

Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά – Πάνω από τις 48.000 μονάδες ο Dow
Wall Street

Αντίρροπες δυνάμεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Dow

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για το τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια lockdown στις ΗΠΑ

Ελ Εριάν: Η προσιτότητα μεγάλο ζητούμενο για τα νοικοκυριά – Ο ρόλος της AI
World

Γιατί ο Ελ Εριάν προειδοποιεί τις αγορές - Πάλι... η AI

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι δεν απειλείται το εισόδημά τους από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γράφει ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν

Carrefour: Ποσοστό 4% αποκτούν οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé
World

Οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé μπαίνουν στην Carrefour

Η αποχώρηση της βραζιλιάνικης Peninsula δρομολογεί εξελίξεις

Starbucks: «Σκοντάφτει» η ανάκαμψη στη νέα απεργία των barista
World

«Σκοντάφτει» η ανάκαμψη της Starbucks στη νέα απεργία των barista

Μεγάλο πλήγμα - Η απεργία των barista στην Starbucks συμπίπτει με τη Red Cup Day, στις αρχή της εορταστικής σεζόν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Άνοιξε η όρεξη για LNG στην Ευρώπη - Η «wild card» της Κίνας

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ - Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας
Business

«Enerwave» το νέο όνομα της Elpedison

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε το rebranding της Elpedison – Στο τραπέζι σχέδια για FSRU και νέα μονάδα ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Δένδιας: Πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική

Το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας

Το πρόγραμμα, που ανακοίνωσε ο υπουργος Εθνικής Αμυνας, περιλαμβάνει 10.454 νέες κατοικίες και εκσυγχρονισμό 7.030 υπαρχόντων

JP Morgan: Η Γερμανία και η Νότια Ευρώπη θα δώσουν ώθηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα το 2026
Ομόλογα

Τι μπορεί να δώσει ώθηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα 

Η «κόπωση» από την ύφεση και οι προοπτικές για το 2026 στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, από τη JPMorgan

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Mind the Gap: Greek Wages Trail Europe Once Again
English Edition

Mind the Gap: Greek Wages Trail Europe Once Again

Eurostat’s 2024 data show Greece posting the EU’s second-lowest median wage, outpacing only Bulgaria and remaining well below the European average

Χρυσός: Ενισχύονται οι τιμές του
Commodities

Χρυσός: Ενισχύονται οι τιμές του

Οι επενδυτές αναμένουν την ψηφοφορία για την επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης

Skims: Πώς θα πετύχει αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
World

Νέο κεφάλαιο στα πόδια της Κιμ Καρντάσιαν - Η Skims με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων

Η Skims βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρές πωλήσεις το 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο