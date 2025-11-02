Ford: Μισό εκατομμύριο… ανακλήσεις σε μια εβδομάδα στις ΗΠΑ

Σε ανάκληση σχεδόν 80.000 οχημάτων προχωρά η Ford Motor στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα σε 79.781 οχήματα καθώς εκτιμάται ότι διατρέχουν κίνδυνο τα εσωτερικά πάνελ που έχουν κοντά στις μπροστινές πόρτες να αποκολληθούν, καθώς και τα πίσω φώτα ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν.

Η ανάκληση περιλαμβάνει 14.843 φορτηγά F-150 Lightning BEV για το πρόβλημα με την πίσω μπάρα φωτισμού και 64.938 οχήματα Ford Flex για το ελάττωμα στο πάνελ των θυρών.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή η Εθνική Διοίκηση Οδικής Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration) των ΗΠΑ.

Σε μια άλλη περίπτωση ανάκλησης οχημάτων της, η Ford απέστειλε ειδοποίηση σε σχεδόν 34.481 κατόχους οχημάτων με ανακατασκευασμένα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων 10R80 που χρησιμοποιήθηκαν ως ανταλλακτικά επισκευής για ορισμένα οχήματα Ford και Lincoln, πρόσθεσε η NHTSA.

Ανακλήσεις χιλάδων οχημάτων σε λίγες μέρες για τη Ford

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακαλέσει 227.006 οχήματα την Πέμπτη για προβλήματα, όπως φυσαλίδες αέρα στο παρμπρίζ και χαλαρά πλαίσια καθισμάτων, και 175.000 οχήματα την Τετάρτη για ανεμοθώρακες στην ηλιοροφή που θα μπορούσαν να αποκολληθούν από SUV Expedition και Navigator και pickup σειράς F, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ανακλήσεων αυτή την εβδομάδα κοντά στο μισό εκατομμύριο.