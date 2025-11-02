Γερμανία: Νεαροί συντηρητικοί εξεγείρονται κατά του συνταξιοδοτικού σχεδίου Μερτς

Στη σκιά των παλιών πολιτικών ηγετών, μια νέα γενιά συντηρητικών αναδύεται στη Γερμανία με φωνή που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο 28χρονος εγγονός του Χέλμουτ Κολ και οι σύμμαχοί του από το CDU/CSU αμφισβητούν ανοιχτά το συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς, μετατρέποντας μια νομοθετική συζήτηση σε πεδίο μάχης για το μέλλον της γερμανικής πολιτικής.

Η νεολαία των συντηρητικών δεν ζητά μόνο αλλαγές στο σχέδιο – διεκδικεί να καθορίσει ποιος θα κρατά τα ηνία της παράδοσης και ποιος θα χαράζει την πορεία προς το αύριο.

Γερμανία: Νεαροί βουλευτές του CDU/CSU απειλούν να ανατρέψουν το συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς

Συγκεκριμένα, μια ομάδα 18 νεότερων βουλευτών από το Χριστιανοδημοκρατικό μπλοκ (CDU/CSU) του Μερτς απείλησε τις τελευταίες εβδομάδες να μπλοκάρει τα συνταξιοδοτικά μέτρα που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο επιβάλλει υπερβολικό οικονομικό βάρος στις μελλοντικές γενιές. Η φράξια είναι αρκετά μεγάλη για να στερήσει από τον Μερτς την πλειοψηφία των 12 εδρών στη βουλή των 630 εδρών, υπογραμμίζουν οι Financial Times.

Η απειλή δυσχεραίνει τις τριβές εντός του συνασπισμού του Μερτς – συμπεριλαμβανομένου του δικού του κόμματος – καθώς επιδιώκει να μεταρρυθμίσει το δαπανηρό κράτος πρόνοιας της Γερμανίας.

Ωστόσο, οι αυξανόμενοι διχασμοί μεταξύ των βουλευτών του συνασπισμού έχουν οδηγήσει σε διαφωνίες και έχουν αυξήσει την νομοθετική αβεβαιότητα. Μια δημοσκόπηση της Forsa αυτή την εβδομάδα διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα των Γερμανών είναι δυσαρεστημένοι με τον συνασπισμό.

Ο Πέτερ Μάτουτσεχ, επικεφαλής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Forsa, δήλωσε στους FT ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί καμία περίπτωση όπου μια νεολαία οποιουδήποτε κόμματος να είχε ασκήσει τέτοια επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

O κίνδυνος περιορισμένης πλειοψηφίας

«Η πλειοψηφία είναι τόσο περιορισμένη για τα κόμματα που κυβερνούν που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μικρές ομάδες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πιέσουν για τα δικά τους αιτήματα και ενδεχομένως να μπλοκάρουν έργα», είπε.

Ένας νεαρός συντηρητικός που αμφισβητεί το νομοσχέδιο για τις συντάξεις είναι ο 28χρονος εγγονός του Χέλμουτ Κολ, Γιοχάνες Φόλκμαν, ο οποίος εισήλθε στο κοινοβούλιο τον Μάιο στην εκλογική περιφέρεια Lahn-Dill, κοντά στη Φρανκφούρτη.

Ο Φόλκμαν και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο, που έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται νόμιμες συντάξεις στο 48% του προηγούμενου εισοδήματος μέχρι το 2031, επιβαρύνει τη συμφωνία συνασπισμού, με πρόσθετο κόστος από 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά το 2031. Η εγγύηση παρακάμπτει παλαιότερους κανόνες που επιτρέπουν τη μείωση του συντελεστή για τον περιορισμό του αυξανόμενου κόστους ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

«Είναι ένα βασικό γενεαλογικό ζήτημα», δήλωσε ο Φόλκμαν στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι ο Μερτς συμμερίζεται τα επιχειρήματά τους: «Είπε ότι λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες μας και ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κοινοβουλευτικές διαπραγματεύσεις».

Ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι οι νεαροί βουλευτές «είχαν δίκιο» και δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα με το SPD.

Ωστόσο, οι Σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να τροποποιήσουν το νομοσχέδιο.

Μια σύγκρουση για το θέμα αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο έναν ευρύτερο συμβιβασμό που θα καλύπτει μέτρα, όπως κίνητρα για συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, επέκταση ιδιωτικών συντάξεων και μπόνους για τις ηλικιωμένες μητέρες – τρία αιτήματα των CDU/CSU.

Ο Γενς Ζούντεκουμ, οικονομολόγος του πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ, ο οποίος συμβουλεύει τον αντιπρύτανη του SPD και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολιτικό ελιγμό».

«Αλλά υπάρχει χρόνος για να επιλυθεί το ζήτημα», δήλωσε στους FT ο Ζούντεκουμ. Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να επανεξετάσει την πολιτική μόλις λήξει η θητεία του συνασπισμού το 2029.

Ποιος είναι ο Φόλκμαν και ποια η Ένωση Νέων

Ο Φόλκμαν ανήκει σε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα νέων γερακιών του CDU/CSU που πιέζουν για την επιστροφή σε πιο οικονομικά φιλελεύθερες και κοινωνικά συντηρητικές αξίες μετά από αυτό που βλέπουν ως κεντρώα μετατόπιση υπό την Μέρκελ, μακροχρόνια αντίπαλο του Μερτς.

CDU/CSU πιέζουν για την επιστροφή σε πιο οικονομικά φιλελεύθερες και κοινωνικά συντηρητικές αξίες

Η Ένωση Νέων είναι ανοιχτή σε μέλη CDU/CSU κάτω των 35 ετών. Μεταξύ των θητευσάντων περιλαμβάνονται οι Κολ, Μερτς και ο μέντοράς του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Η έγκριση του συνταξιοδοτικού σχεδίου από το υπουργικό συμβούλιο ήταν «μια αποτυχία εποπτείας», δήλωσε ο Φόλκμαν — αν και αρνήθηκε να αποδώσει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο νεαρός πολιτικός επαίνεσε τον καγκελάριο για τη στάση του στην άμυνα και την πολιτική της ΕΕ και για τη χαλάρωση του χρέους για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας.

Ο Μερτς, λέει, ενσαρκώνει την επιστροφή των αξιών της «Δημοκρατίας της Βόννης» που αγαπούσαν ο Κολ και ο Κόνραντ Αντενάουερ.

Ο Φόλκμαν βλέπει σύμπλευση του μανιφέστου Μερτς και των βασικών πεποιθήσεων της Ένωσης Νέων: μια πιο συντηρητική πολιτική για τη μετανάστευση, μια δυναμική εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια της Μέρκελ ήταν πολύ διαφορετικά.

Ερωτηθείς αν ακολούθησε τα βήματα του παππού του, ο Φόλκμαν, ο οποίος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις σύγχρονες κινεζικές σπουδές από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, λέει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «ξεχωριστό», αλλά αισθάνεται την ανάγκη να ασχοληθεί με την πολιτική σε μια εποχή «αυξανόμενων παγκόσμιων συστημικών αντιπαλοτήτων».

«Υπάρχουν πολλές από τις πολιτικές του αξίες που συμμερίζομαι – ιδίως όσον αφορά την ανθεκτικότητα της πολιτικής Δύσης, τη δέσμευσή του στην Ευρώπη, ότι πρέπει να ενεργούμε από θέση ισχύος», είπε. «Ήταν καγκελάριος κατά τη διάρκεια της απόφασης για τον επανεξοπλισμό τη δεκαετία του 1980, σε απάντηση στους σοβιετικούς πυραύλους».