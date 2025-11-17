Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι αγορές, προβλημάτισε το ΑΕΠ της Ιαπωνίας

Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με εκείνη της Ιαπωνίας να βρίσκεται υπό πίεση, καθώς τα δεδομένα έδειξαν ότι η οικονομία συρρικνώθηκε απότομα το τρίτο τρίμηνο, αν και λιγότερο από ό,τι αναμενόταν. Παράλληλα, η αβεβαιότητα ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia έπαιξε αρνητικό ρόλο.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά 0,1%, αφού τα δεδομένα του ΑΕΠ έδειξαν ότι η ιαπωνική οικονομία συρρικνώθηκε με τον χειρότερο ρυθμό από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν 1,8% για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, αν και καλύτερη από τις προβλέψεις για πτώση 2,5%.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη χαμηλή ιδιωτική κατανάλωση και στη μείωση των εξαγωγών, η οποία επηρεάστηκε από τις αυξημένες δασμολογικές επιβαρύνσεις από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ισχυρή κεφαλαιακή δαπάνη προσέφερε κάποια στήριξη στο ΑΕΠ.

Τα δεδομένα του ΑΕΠ περιόρισαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο, κάτι που βοήθησε να περιοριστούν οι συνολικές ζημίες στις ιαπωνικές μετοχές.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι αγορές της Κίνας, εν μέσω αυξανόμενης διπλωματικής έντασης μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο.

Ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 της Κίνας και ο Shanghai Composite υποχώρησαν κατά 0,46% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,7%.

Το Σαββατοκύριακο, η Κίνα προειδοποίησε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί λόγω της κατάστασης στην Ταϊβάν.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών προκλήθηκε κυρίως από σχόλια της Πρωθυπουργού Σανάε Τακαϊτσί για την Ταϊβάν. Η Τακαϊτσί δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει «κατάσταση απειλής για την επιβίωση», υπονοώντας στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο.

Στο μεταξύ, όλοι αναμένουν τα αποτελέσματα της Nvidia Corporation. Οι επενδυτές περιμένουν ακόμα μια εντυπωσιακή τριμηνιαία επίδοση από τη Nvidia, αλλά θα παρακολουθούν αν ο ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει την αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιφυλακτικότητα για τη Nvidia ενισχύθηκε από καταθέσεις του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Τίελ πούλησε τη συμμετοχή του σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη Nvidia.

Στον αντίποδα, ο KOSPI της Νότιας Κορέας διαφοροποιήθηκε και κέρδισε 1,94%. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας συνέχισαν να αυξάνονται σταθερά τον Οκτώβριο, ενώ οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν.

Η άνοδος του KOSPI καθοδηγήθηκε κυρίως από την ισχυρή πορεία των εταιρειών κατασκευής τσιπ, όπως η SK Hynix και η Samsung Electronics, καθώς οι τοπικές αναφορές έδειξαν ότι τα αποθέματα ημιαγωγών των δύο εταιρειών είχαν μειωθεί απότομα, κάτι που υποδηλώνει αυξημένη ζήτηση.

Αναφορικά με τις άλλες ασιατικές αγορές, ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε οριακά 0,02%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,1%.