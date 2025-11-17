ΗΠΑ: Νέοι τριγμοί στις σχέσεις με την ΕΕ – Η επιστολή Τραμπ προς τις Βρυξέλλες

Ανεβάζουν και πάλι τους τόνους οι ΗΠΑ αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη: ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ για το εμπόριο προειδοποίησε την ΕΕ ότι το εμπόριο παραμένει ένα «σημείο ανάφλεξης» με την Ουάσινγκτον, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τον αργό ρυθμό της ΕΕ στη μείωση των δασμών και των ρυθμίσεων.

Ο Τζέιμισον Γκριρ, εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times ότι οι δασμοί της ΕΕ που επηρεάζουν τις αμερικανικές εξαγωγές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί, παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο.

«Το εμπόριο ήταν πάντα ένα σημείο ανάφλεξης», είπε ο Γκριρ. «Έχουν πολλούς κανονισμούς και μη δασμολογικούς φραγμούς που εμποδίζουν τις εξαγωγές μας και μειώνουν την αποτελεσματική πρόσβασή μας στην αγορά εκεί, ενώ ιστορικά είχαμε πολύ ευρεία πρόσβαση σε αυτούς… Είναι αρκετά ανισόρροπο».

«Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα στη σχέση μας με την κοινή μας δήλωση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σκωτία αυτό το καλοκαίρι.

Αυξανόμενη ανησυχία

Τα σχόλια του ανώτερου διαπραγματευτή του Τραμπ για το εμπόριο αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων για την αργή εφαρμογή της συμφωνίας από την ΕΕ , συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές προς την ήπειρο.

«Είναι κάπως αργοί αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά, κάτι που είναι ατυχές», δήλωσε στους FT ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Ανέφερε επίσης ότι το μπλοκ κινδυνεύει να σπαταλήσει μια περίοδο καλύτερων σχέσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και της Ευρώπης, μετά από τριβές μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον σε ζητήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αμυντικές δαπάνες έως το εμπόριο.

Χαμένη ευκαιρία

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου ο πρόεδρος έχει αλλάξει τις απόψεις του για την Ευρώπη και την προσέγγισή του απέναντι στην Ευρώπη τους τελευταίους έξι μήνες… Ελπίζω ότι η Ευρώπη δεν θα χάσει την ευκαιρία της να αξιοποιήσει την τρέχουσα προσέγγιση του προέδρου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Γκριρ θα ταξιδέψει στην Ευρώπη αυτή την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συναντηθεί με τον Μάρος Σέφκοβιτς, τον επίτροπο εμπορίου της ΕΕ, για να πιέσει για πρόοδο. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, θα συναντηθεί με τον Σέφκοβιτς και τους υπουργούς εμπορίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου.

Η ΕΕ υποσχέθηκε να μειώσει τους δασμούς της σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, θαλασσινά, χοιρινό κρέας και ορισμένα γεωργικά προϊόντα, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμόσει καμία από τις περικοπές, οι οποίες αναμένουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πράσινο φως του κοινοβουλίου είναι απίθανο να δοθεί πριν από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν πρώτα τις τροπολογίες που θα αναβάλουν τις μειώσεις δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο μέχρι η Ουάσιγκτον να μειώσει τους δασμούς της κατά 50% στα μέταλλα.

Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει τους δασμούς τους στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και στα περισσότερα άλλα αγαθά στο 15% στο πλαίσιο της συμφωνίας – αν και εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι όταν ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αυξήσει την πίεση στο μπλοκ σχετικά με κανόνες που, όπως υποστηρίζουν, τιμωρούν άδικα τις αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τις εταιρικές αλυσίδες εφοδιασμού και την απαγόρευση ορισμένων αγαθών που παράγονται σε αποψιλωμένες εκτάσεις.

Νέες εμπορικές τριβές

Τα σημάδια νέων εμπορικών τριβών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έρχονται μετά από μήνες εμπορικής αστάθειας που πυροδοτήθηκε από τους λεγόμενους δασμούς της Ημέρας της Απελευθέρωσης του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει μια σειρά συμφωνιών με εμπορικούς εταίρους από τότε — συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ελβετία την Παρασκευή — αλλά αύξησαν επίσης τους δασμούς σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν τα παράπονά τους σε επιστολή προς τις Βρυξέλλες, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και προετοιμάζουν ένα σχέδιο πέντε σημείων ως απάντηση.

Η πρόταση, την οποία ανέφερε για πρώτη φορά το Bloomberg, θα περιλαμβάνει συνομιλίες για την ευθυγράμμιση των κανονισμών, την αμοιβαία μείωση των δασμών χάλυβα και τους μηδενικούς δασμούς σε κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, μια μακροχρόνια απαίτηση της ΕΕ.