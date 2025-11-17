AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

Με ταχείς ρυθμούς και μάλιστα από το 2025 ενισχύει τον ενεργειακό του βραχίονα ο Όμιλος εταιρειών AKTOR παρουσιάζοντας μάλιστα από το 2025 έσοδα.

Όπως έχει αποφασίσει και ανακοινώσει η διοίκηση του AKTOR υπό τον πρόεδρο και CEO Αλέξανδρο Εξάρχου, ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική του που θέλει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του. Βαρύτητα προς την επίτευξη αυτή δίνεται στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος μάλιστα πέρα από τις κατασκευές θα αποτελέσει τον νέο βασικό πυλώνα της δραστηριότητας του.

Η κοινοπραξία των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας στο LNG

Ήδη ο Όμιλος AKTOR ξεδιπλώνει τη στρατηγική ανάπτυξης του στον ενεργειακό τομέα αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνονται μέσω του αμερικανικού LNG. Το ρωσικό φυσικό αέριο θα απαγορευτεί από το 2028 στην Ε.Ε. και ο ελληνικός Όμιλος σπεύδει να χτίσει θέση από τώρα στη νέα εποιχή.

Έτσι, η κοινοπραξία που δημιούργησε με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, την ATLANTIC – SEE LNG TRADE όπου ο AKTOR κατέχει το 60% ξεκίνησε τη δραστηριότητα του στο LNG. Μάλιστα με βάση τη χθεσινή συμφωνία με την ουκρανική Naftogaz η κοινοπραξία της AKTOR θα παραλαμβάνει από φέτος από το 2025 αμερικανικό LNG.

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η χθεσινή ανάρτηση στο X της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναφερόμενη στην Atlantic SEE LNG TRADE και την διακρατική συμφωνία, σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη της εθνικής ασφάλειας και ότι η έλευση του αμερικανικού LNG θα προσφέρει στην Ευρώπη την αναγκαία εναλλακτική στο ρωσικό άεριο.

Τόσο η χθεσινή συμφωνία που φέρνει πιο γρήγορα και πιο δυναμικά τον AKTOR στην ενέργεια όσο και εκείνες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου προβλέπει την προμήθεια και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου» που συνδέει την Ελλάδα με Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Οι οικονομικές επιδόσεις και οι νέες αγορές

Να σημειωθεί ότι η AKTOR ήδη στον τομέα της ενέργειας ανέπτυσε ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ τόσο με εξαγορές όσο και με οργανική ανάπτυξη.

Ωστόσο το προαναφερόμενο εταιρικό σχήμα φέρνει τον Όμιλο πιο γρήγορα στην επίτευξη του στόχου του για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του. Η AKTOR κινείται πέρα από τον παραδοσιακό της ρόλο στον κατασκευαστικό τομέα, επιδιώκοντας να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της στον ενεργειακό τομέα και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες σε ΑΠΕ και υποδομές.

Η εκκίνηση της εμπορικής συμφωνίας από τη χειμερινή περίοδο 2025 – 2026 (συμφωνία με Naftogaz) φανερώνει, όπως σχολιάζουν πηγές της εταιρείας, ότι θέλει να έχει άμεσο αποτύπωμα και στις νέες αγορές ενέργειας.

Με βάση εκτιμήσεις της αγοράς τα αποτελέσματα αυτής της στροφής θα φανούν άμεσα και θα ενισχύσουν από το 2025 τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου

Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη μετάβαση της AKTOR προς έναν ευρύτερο ενεργειακό ρόλο, η στρατηγική αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση να δημιουργηθεί ένας πιο διαφοροποιημένος και ανθεκτικός Όμιλος ως προς τις διακυμάνσεις του κλάδου. Οι κατασκευές, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές ο Αλέξανδρος Εξάρχου, έχουν έντονη μεταβλητότητα και συνεπώς η ανάπτυξη του Ομίλου και σε άλλες δραστηριότητες φέρνει ταμειακές ροές.

Οι συμφωνίες της AKTOR

Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας 20 ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030 και προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), με δυνατότητα επέκτασης έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας.

Αντίστοιχα, έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο 20 ετών, επίσης από το 2030.