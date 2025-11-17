Ανοίγουν το δρόμο για Ουκρανία οι AKTOR – ΔΕΠΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το ημερολόγιο στο χέρι η Euronext, το τεστ της ΔΕΗ, στην ΕΝΑ η Trek Development, επιταχύνει για… Μαρούσι το Casino Mont Parnes

Νέες συμφωνίες

Inside Stories 17.11.2025, 07:00
Ανοίγουν το δρόμο για Ουκρανία οι AKTOR – ΔΕΠΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το ημερολόγιο στο χέρι η Euronext, το τεστ της ΔΕΗ, στην ΕΝΑ η Trek Development, επιταχύνει για… Μαρούσι το Casino Mont Parnes
Newsroom

Όλοι περίμεναν ότι η επίσκεψη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα θα ήταν καθαρά επικυρωτική, επιβεβαιώνοντας τις συμφωνίες που είχαν ανακοινωθεί στην P-TEC.

Κι όμως, από νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/11) οι δηλώσεις του προέδρου προανήγγειλαν… εκπλήξεις.

Νέες συμφωνίες, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη Naftogaz, αλλά και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ukrhydroenergo.

Μάλιστα, οι πηγές μου αναφέρουν ότι η συμφωνία ΔΕΠΑ–Naftogaz «χτίζονταν» ήδη ένα μήνα πριν την P-TEC, με καθοριστική συμβολή της πρέσβεως Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ αντίστοιχη προετοιμασία είχε γίνει και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην αντλησιοταμίευση από το έργο της Αμφιλοχίας ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Κάτι μεγαλύτερο…

Θυμίζω εδώ ότι ΔΕΠΑ και Naftogaz υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία κατά την κρίσιμη χειμερινή περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του ΟΤ.

Και ουσιαστικά, η κοινή εταιρεία AKTOR–ΔΕΠΑ Εμπορίας θα γίνει το κύριο όχημα για την προώθηση αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία, με τη χθεσινή συμφωνία να προβλέπει προμήθεια και μέσω αυτής.

Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Διότι μαθαίνω ότι η κοινοπραξία σχεδιάζει κι άλλες συμφωνίες με χώρες του Κάθετου Διαδρόμου για το 2026–2029, εδραιώνοντας στρατηγικά τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Δηλαδή για το μεσοδιάστημα, πριν τις συμφωνίες της P-TEC που αφορούσαν για μετά το 2030.

Άλλωστε, οι Αμερικάνοι έχουν αποφασίσει να υποκατασταθεί όλο το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό LNG στην περιοχή.

Και αυτή η στρατηγική είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η προετοιμασία

Η ΔΕΠΑ, από το 2024, είχε ξεκινήσει να αποθηκεύει φυσικό αέριο σε μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα, μέσω αυτών των κινήσεων, εδραιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, με στρατηγικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

———–

Η τεχνογνωσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Και δεν είναι μόνο η ΔΕΠΑ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε συμφωνία με την Ukrhydroenergo για έργο αντλησιοταμίευσης, που θα ενισχύσει τη σταθερότητα του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη τεχνική και γεωπολιτική σημασία, ειδικά τη στιγμή που οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ διεκδικούν θέση στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα funds παίρνουν θέση στην εισηγμένη…

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

—————-

Η ώρα της αλήθειας

Δύσκολη αναμένεται να είναι αυτή η εβδομάδα για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Και δεν αναφέρομαι στις εγχώριες εξελίξεις που κάθε άλλο παρά θετικές είναι. Σε επιχειρηματικό επίπεδο… το ξεκαθαρίζω.

Αναφέρομαι στο ότι η επανεκκίνηση της Δημόσιας Ομοσπονδιακής Διοίκησης θα τροφοδοτήσει αυτήν την εβδομάδα με νέα δεδομένα τις αγορές, η δημοσιοποίηση των οποίων είχε ανασταλεί λόγω του shutdown.

Θα δούμε δηλαδή μέσω των soft data τι ζημιά έχει γίνει, και αυτό δεν είναι καλό για τον υπόλοιπο κόσμο.

Ήδη οι αγορές παγκοσμίως έδειξαν να ανησυχούν ιδιαίτερα ότι η έλλειψη δεδομένων μπορεί να αποθαρρύνει τη Federal Reserve από το να μειώσει τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Πριν από έναν μήνα μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη, σήμερα οι αγοραίες πιθανότητες έχουν περιοριστεί στο 53% μεταβάλλοντας τις προσδοκίες για το κόστος χρηματοδότησης αλλά και το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς.

—————-

Με τον αέρα της αναβάθμισης

Τώρα στα δικά μας, η πορεία της αγοράς την προηγούμενη εβδομάδα αποδείχθηκε εν τέλει προφητική.

Το έχουμε παρατηρήσει, σας το έχουμε επισημάνει, ήρθε και μία ακόμη επιβεβαίωση. Διότι εάν δεν ήταν η πτώση της Παρασκευής, το ΧΑ έβλεπε την αναβάθμιση της Fitch και την αποτύπωνε.

Και πράγματι, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας σε «BBB» από «BBB-», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον συγκλίνει σημαντικά με τις υπόλοιπες οικονομίες της ευρωζώνης.

Πολύ καλό σήμα ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κερδίζει αξιοπιστία και βάθος στους θεσμικούς επενδυτές.

Και είναι και καλό το timing, δεδομένου ότι οι ροές της επικείμενης αναβάθμισης της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν αρχίσει.

—————

Αντίστροφη μέτρηση

Πέραν των παραπάνω όμως, σήμερα είναι ίσως η σημαντικότερη ημέρα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, καθώς η τελευταία συνεδρίαση πριν από τη λήξη της διαδικασίας θα λειτουργήσει ως το τελικό τεστ για τη στάση των μετόχων απέναντι στη μεγαλύτερη εξαγορά της χρονιάς.

Με την πρόταση ανταλλαγής, 20 μετοχές ΕΧΑΕ για 1 Euronext, αποτίμηση 6,33 ευρώ, να υπερτερεί της τρέχουσας τιμής της μετοχής, οι επενδυτές βρίσκονται μπροστά σε ένα τριπλό δίλημμα: πώληση, αποδοχή ή αναμονή.

Euronext

Η τελευταία επιλογή, ωστόσο, ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο ριψοκίνδυνη, καθώς σε περίπτωση squeeze-out το τίμημα πέφτει στα 5,98 ευρώ.

Πόσες ΓΣ θα χρειαστούν;

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του OT, η Euronext έχει ήδη αγγίξει το 60%, ενισχύοντας το μομέντουμ της εξαγοράς, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ότι μπορεί να υπερβεί άμεσα το κρίσιμο όριο του 90% που ενεργοποιεί το squeeze-out.

Γι’ αυτό και στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, ώστε η έξοδος της ΕΧΑΕ από το ταμπλό να εγκριθεί τελικά με «50%+1» των παρόντων μετόχων.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η διαδικασία δεν κλειδώσει στην παρούσα φάση, το χρονοδιάγραμμα δείχνει πως η πλήρης απορρόφηση της εταιρείας βρίσκεται προ των πυλών.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2026 η υποχρεωτική εξαγορά θα έχει ολοκληρωθεί.

————-

Μέχρι τότε…

Μέχρι λοιπόν να έχουμε νεότερα, η αγορά περιμένει κρίσιμα αποτελέσματα 9μήνου από τις εισηγμένες.

Από αυτά ξεχωρίζουν αύριο (18/11) της ΔΕΗ και μεθαύριο (19/11) των Cenergy Holdings και Motor Oil.

Ειδικά η ΔΕΗ ωστόσο έχει βρεθεί στο επίκεντρο και για την κίνηση της μετοχής της το τελευταίο διάστημα.

Να σας πω μάλιστα ότι από τις 30/9 που άφησε πίσω της τη ζώνη των 14 ευρώ δεν την έχει ξαναδεί. Και πλέον στα 16,79 ευρώ, προφανώς η αγορά κάτι περιμένει από την Capital Markets Day στο Λονδίνο (19/11), όπου ο πρόεδρος και CEO Γιώργος Στάσσης θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας.

Δεν είναι τυχαίο και το μπαράζ ανακοινώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, με την ολοκλήρωση και δρομολόγηση έργων που ενισχύουν το αφήγημα της επιτάχυνσης του ενεργειακού μετασχηματισμού του.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει ο εκσυγχρονισμός των σταθμών σε Ρόδο, Κρήτη και Χίο, όπου συνολικά έξι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού των νησιών.

Σε αναμονή η Citi

Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές δείχνουν να προεξοφλούν μια ακόμη πιο θετική πορεία για τη ΔΕΗ.

Η Citi τοποθετεί τη μετοχή σε «positive catalyst watch», εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα εμφανίσει ανάκαμψη πέραν των προσδοκιών στο τρίτο τρίμηνο και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της στον νέο επιχειρηματικό κύκλο 2026–2028, όπου αναμένεται να επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ.

ΔΕΗ

Μάλιστα, θεωρεί ότι ο στόχος για EBITDA στα 2 δισ. φέτος είναι συντηρητικός, βάζοντας τον πήχη στα 2,1 δισ.

Παράλληλα, η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA στο 6,6x — σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών της ΝΑ Ευρώπης (8,3x) — στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη συνολική απόδοση μερίσματος και buyback κοντά στο 7% και τη διψήφια αύξηση EBITDA, δημιουργεί ένα πακέτο ρίσκου-ανταμοιβής που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ελκυστικό από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

————-

Στην ΕΝΑ η Trek Development

Η Trek Development κάνει τη μεγάλη της πρεμιέρα στο ταμπλό της Εναλλακτικής Αγοράς σήμερα, 17 Νοεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των 7,8 εκατ. μετοχών της στην ΕΝ.Α. PLUS.

Με τιμή εκκίνησης τα 1,40 ευρώ και κωδικό διαπραγμάτευσης το «TREK», η εταιρεία περνά επίσημα στη χρηματιστηριακή σκηνή, έχοντας ήδη ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου στις αρχές Οκτωβρίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

TREK Development: Ντεμπούτο τη Δευτέρα στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Το “πράσινο φως” για την εισαγωγή δόθηκε λίγα 24ωρα νωρίτερα από την Επιτροπή Εισαγωγών του Χρηματιστηρίου, ενώ σύμβουλος ΕΝ.Α. στο εγχείρημα ήταν η Koubaras Ltd.

Ένα «παιδί των 90s»

Όπως μαθαίνω, η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1995, εξελίχθηκε και πλέον περνά στην… ενήλικη φάση της, με έντονη εξωστρέφεια και επενδυτικές φιλοδοξίες.

Από την εποχή των πρώτων B2B ηλεκτρονικών εφαρμογών μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες και την παρουσία σε Θεσσαλονίκη, Κεντρική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η Trek έχει αλλάξει κατεύθυνση αρκετές φορές.

Από consulting σε στρατηγική, από μάρκετινγκ σε έξυπνη ενέργεια και υποδομές, μέχρι και συνεργασίες με την UEFA σε κοινωνικά και αναπτυξιακά έργα.

Τώρα, με νέες συμβάσεις σε έργα μεγάλης κλίμακας — τηλεμετρίες, υδρόμετρα, ενεργειακές αναβαθμίσεις — και με το βλέμμα σε επόμενες επεκτάσεις, η διοίκηση δείχνει θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία στο ταμπλό ως σκαλοπάτι για το επόμενο κεφάλαιο.

————–

Επιταχύνει για… Μαρούσι το Casino Mont Parnes

Σταθερά ενωμένες στη Regency Hellenic Investments είναι η  Intracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη και η ΛΑΜΨΑ της οικογένειας Λασκαρίδη, καθώς θα καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου της της λουξεμβουργιανής εταιρείας συμμετοχών που λειτουργεί ως μητρική του ομίλου Regency Entertainment.

Η κίνηση αυτή γίνεται μέσω νομικών προσώπων, θυγατρικών που κατέχουν συμμετοχές στη Regency, με στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων ποσοστών τους στη μετοχική σύνθεση της holding.

Η Regency, μέσω της θυγατρικής της Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική, διαχειρίζεται το Hyatt Regency Thessaloniki και τα Regency Casinos σε Θεσσαλονίκη και Πάρνηθα, με το τελευταίο να προγραμματίζεται να μεταφερθεί στο Μαρούσι.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμένεται με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Regency στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των Selene και Harmona θα διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα, όπως και η έμμεση συμμετοχή των δύο στη Regency, που παραμένει στο 25,83%.

