Coca-Cola: Eπενδύει 350.000 ευρώ σε Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Σε μια εποχή που η καινοτομία δεν είναι απλώς ζητούμενο αλλά προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, η Coca-Cola HBC στρέφει ξανά τα βλέμματα στην Ελλάδα.

Ο ‘Oμιλος επενδύει 350.000 ευρώ σε Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Centre), επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η χώρα παραμένει για το brand σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων που ταξιδεύουν σε έξι αγορές της Ευρώπης.

Coca-Cola: Ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας με επένδυση 350.000 ευρώ

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε επένδυση ύψους 350.000 ευρώ σε ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Centre), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στη δημιουργία νέων ιδεών και προϊόντων.

Το R&D Centre λειτουργεί ως βασικός κόμβος καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, καλύπτοντας ένα ευρύ σύνολο κατηγοριών.

Η δραστηριότητα του κέντρου επεκτείνεται σε έξι αγορές —Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία και Αλβανία— υποστηρίζοντας την ανάπτυξη προϊόντων όπως είναι οι χυμοί Amita και Fruice, το νερό Deep River Rock, το γάλα Λανίτης και η σειρά Next.

Στην ελληνική αγορά ειδικότερα, το R&D Centre έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση γνωστών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μεταξύ των οποίων είναι οι Amita, Amita Motion, Frulite, Avra και Tsakiris Chips.

Νέες υποδομές και προηγμένος εξοπλισμός

Η επένδυση περιλαμβάνει εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του κέντρου να εξελίσσει προϊόντα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, τόνισε ότι η επένδυση λειτουργεί ως «επιταχυντής ανάπτυξης».

«Η πρόσφατη επένδυση στην Ελλάδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου στη χώρα μας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτουμε ένα από τα πιο διευρυμένα 24/7 χαρτοφυλάκια του Ομίλου που περιλαμβάνουν προϊόντα για κάθε στιγμή κατανάλωσης. Η νέα επένδυση αποτελεί για εμάς έναν επιταχυντή ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες, προς όφελος των πελατών μας».

Η τεχνογνωσία που οδηγεί σε διεθνή απήχηση

Ο Γιάννης Αθανασιάδης, Premium Spirits Owned Brands Director του Ομίλου, τόνισε ότι η βαθιά τεχνογνωσία της ελληνικής ομάδας έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πολλών προϊόντων που σήμερα έχουν παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες περαιτέρω εξέλιξης του 24/7 χαρτοφυλακίου μας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Η βαθιά τεχνογνωσία της τοπικής ομάδας υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση πολλών προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύοντας την παρουσία τους σε διεθνές επίπεδο και προσθέτοντας αξία στη δραστηριότητά μας».

Παράλληλα, ο Mukesh Ghai, Επικεφαλής SC Portfolio Management και R&D, σημείωσε ότι η καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του 24/7 χαρτοφυλακίου.

«H προϊοντική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της 24/7 στρατηγικής μας και αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξή μας σε πολλές κατηγορίες. Η επένδυση στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC στην Ελλάδα αντανακλά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να καινοτομούμε για να εξυπηρετούμε καλύτερα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Είμαστε βέβαιοι ότι η έμπειρη ομάδα μας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δημιουργεί καινοτόμες ιδέες, που μετατρέπονται σε ποιοτικά προϊόντα με παγκόσμιο αντίκτυπο».

Από το 1983 μέχρι σήμερα: μια πορεία καινοτομίας

Η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων στην Ελλάδα μετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ξεκινώντας το 1983 με τη δημιουργία του χυμού Amita —του πρώτου συσκευασμένου χυμού στην ελληνική αγορά.

Από το 2016, η δραστηριότητα επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου και προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε στιγμή κατανάλωσης.