Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 10,3 δισ. στο δεκάμηνο

Πώς κινήθηκαν τα φορολογικά έσοδα - Η εικόνα για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις δαπάνες

Economy 17.11.2025, 12:04
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 10,3 δισ. στο δεκάμηνο
Newsroom

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,087 δισ. ευρώ, καταγράφεται σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, έναντι του στόχου για πλεόνασμα 212 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 6,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 10,298 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 7,192 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 13,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 2,5 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 904 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, στο στόχο του Οκτωβρίου είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 2,1 δισ.  ευρώ που αφορά την είσπραξη της έκτης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πριν το τέλος του έτους. Επιπροσθέτως, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Προϋπολογισμός και έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 60,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,68 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Σημειώνεται ότι στο ύψος των καθαρών εσόδων εμπεριέχεται, τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Η μείωση των καθαρών εσόδων έναντι του στόχου οφείλεται στο γεγονός ότι, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 είχαν συμπεριληφθεί:

α) η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο του τιμήματος ύψους 1.350 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων, η οποία υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου 2024, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ (νυν ΕΕΣΥΠ) και αφετέρου της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» ως Παραχωρησιούχου. Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας έως την καταβολή του τιμήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες και

β) η είσπραξη τον μήνα Οκτώβριο της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ποσού ύψους 2.109 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πριν το τέλος του έτους.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω ποσών, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,778 δισ. ευρώ ή 3% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 59,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,083 δισ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τη σύγκριση σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού, ενώ κατά την κατάρτιση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 επικαιροποιήθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση των εσόδων.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 6.533 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 279 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6.254 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Το ΠΔΕ

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,93 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 615 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.545 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.296 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2.238 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου εξαιτίας του γεγονότος ότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Οκτώβριο της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 2.109 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να εισπραχθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πριν το τέλος του έτους, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 6.600 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 609 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο (629 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44 εκατ. ευρώ από τον στόχο (100 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν στα 57.871 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.556 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (62.426 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 2.656 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 4.157 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 2.542 εκατ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 904 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 1.128 εκατ. ευρώ,
  • η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),
  • η επιχορήγηση ύψους 470 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,
  • οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 308 εκατ. ευρώ και
  • η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 153 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9.338 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 399 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 955 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 ανήλθαν σε 3.054 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 257 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές
Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου
Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Economy

Χιλιάδες ασανσέρ «στον αέρα» - Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω
Economy

Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους
Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Έρχονται 300 ελεγκτές για την εποπτεία της αγοράς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Economy
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Επιστροφή ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής του
Economy

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά - Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ

Ασανσέρ: Στο «αέρα» η διαδικασία – Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα
Economy

Χιλιάδες ασανσέρ «στον αέρα» - Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα

Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω
Economy

Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους

Από αύριο ξεκινά η καταβολή ενισχύσεων 600 εκατ. ευρώ που αφορά 2,4 εκατ. πολίτες είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Έρχονται 300 ελεγκτές για την εποπτεία της αγοράς

Η νέα Αρχή που θα εποπτεύει την αγορά θα ενισχυθεί με 300 ελεγκτές και η διοίκησή της θα είναι πενταετούς θητείας

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Economy

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

Τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους για απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, εισοδήματος και κόστος ζωοτροφών

Πληθωρισμός: Πώς να μετρήσετε τις αυξήσεις στις τιμές για το νοικοκυριό σας
Economy

Μετρήστε τον προσωπικό σας πληθωρισμό - Το «εργαλείο» της ΕΚΤ

Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού του καθενός από εμάς με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες

Ναταλία Δανδόλου
Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο