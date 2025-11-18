Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Ποια θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική στο εμπόριο με την Κίνα;

World 18.11.2025, 22:00
Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών
Newsroom

Η μεγάλη σημασία του εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Κίνας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 2024 η Κίνα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εταίρος για τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ (8,3%) και ο μεγαλύτερος εταίρος για τις εισαγωγές αγαθών της ΕΕ (21,3%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (China-EU – international trade in goods statistics). Ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος για τις εισαγωγές αγαθών της ΕΕ ήταν οι ΗΠΑ (13,7%).

Τα τελευταία έτη το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα συνεχώς διευρύνεται (Γράφημα 1α). Μεταξύ του 2014 και του 2024, οι εισαγωγές της ΕΕ από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 102%, ενώ οι εξαγωγές της προς την Κίνα αυξήθηκαν λιγότερο, κατά 47%. Φέτος το εμπορικό έλλειμμα αναμένεται να φθάσει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα, αν ληφθεί υπόψη, μάλιστα, ότι στο 8μηνο 2025 αυξήθηκε κατά 25% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο 8μηνο του 2024 (Γράφημα 1β). Αυτό οφείλεται τόσο στη μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα, όσο και στην αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα. Βεβαίως, το εμπόριο με την Κίνα παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης να έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική εξάρτηση (Γράφημα 2).

Τα αγαθά

Τα κυριότερα αγαθά που εισάγει η ΕΕ από την Κίνα είναι τηλεπικοινωνιακός και ακουστικός εξοπλισμός, μηχανές γραφείου, υπολογιστές, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός («Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Κίνας: Στοιχεία και αριθμοί», Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Από την άλλη πλευρά, τα κυριότερα αγαθά που εξάγει η ΕΕ στην Κίνα είναι μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, μηχανοκίνητα οχήματα και εξαρτήματα αυτών. Η αύξηση του ελλείμματος, λοιπόν, εκτείνεται σε βασικές ομάδες προϊόντων και κατά συνέπεια έχουν ενταθεί οι ανησυχίες για ένα πιθανό «σοκ ζήτησης της Ευρώπης από την Κίνα» που θα πλήξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα τη γερμανική.

Επιπλέον, το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα ΕΕ-Κίνας αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντατικοποιεί τις προσπάθειες για την επίλυση της εμπορικής διένεξης σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και chip από την Κίνα. Η ασιατική χώρα αξιοποιεί την υπεροχή που διαθέτει σε αυτό το πεδίο και με τους περιορισμούς που επιβάλει απειλούνται οι ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού κομβικών κλάδων, όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας, της άμυνας και της ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ συνεχίζει να χρησιμοποιεί άλλα εργαλεία εμπορικής άμυνας που διαθέτει, όπως είναι οι δασμοί στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η στρατηγική

Ποια θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική στο εμπόριο με την Κίνα; Η πολιτική απάντηση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της πρόληψης του αθέμιτου ανταγωνισμού και της διατήρησης των πλεονεκτημάτων της ανοιχτής οικονομίας. Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, είναι σημαντικά τα εξής:

-Η μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες και συνεπώς η μείωση των κινδύνων στο τεχνολογικό οικοσύστημα. Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει δικό της απόθεμα, ώστε να αντεπεξέλθει σε βραχυπρόθεσμες ελλείψεις προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών (“Commission selects 47 Strategic Projects to secure and diversify access to raw materials in the EU”, European Commission, March 2025). Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει κατάλογο 47 στρατηγικών έργων για την ενίσχυση εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών. Τα νέα στρατηγικά έργα αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του νόμου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMA). Επιπλέον, δημιουργήθηκε η «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις πρώτες ύλες» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Ιουλίου 2025, με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να προμηθεύονται στρατηγικά ενεργειακά προϊόντα και πρώτες ύλες.

-Πέραν, όμως, από την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να αυξήσει τον βαθμό ανεξαρτησίας της από την Κίνα σε άλλους τομείς που υστερεί τεχνολογικά, όπως οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη (“EU-China Economic Relations and Global Imbalances”, Franco-German Council of Economic Experts, August 2025).

-Σε τομείς που δεν είναι στρατηγικής σημασίας και στους οποίους η Ευρώπη δεν είναι ανταγωνιστική, η καλύτερη πολιτική απάντηση είναι να αφήσουμε τους ευρωπαίους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές της Κίνας. Πολλά καταναλωτικά αγαθά, όπως ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, ηλιακοί συλλέκτες και πράσινος εξοπλισμός χαμηλής τεχνολογίας εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (“Guidelines for a European Economic Policy towards China”, Kiel Institute for the World Economy, 2025).

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

Γιατί επιμένει η Κίνα στους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών - Τι προβλέπεται στην πρωτοβουλία εξόρυξης με φιλικές χώρες

Βρετανία: Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
World

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Βρετανία

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να αγοράσουν EV

Wall Street: Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, προειδοποιεί η Vanguard
World

Προειδοποίηση για Wall Street - «Βασίζεται σε πάρα πολλές μειώσεις επιτοκίων»

Η επικεφαλής ομολόγων του γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων λέει ότι οι «μαζικές» δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο