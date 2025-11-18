EY: Δυναμική ανάκαμψη στην παγκόσμια αγορά IPOs

Tα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια εκτινάχθηκαν κατά 89%

World 18.11.2025, 12:29
EY: Δυναμική ανάκαμψη στην παγκόσμια αγορά IPOs
Newsroom

Η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών (IPOs) σημείωσε ισχυρή άνοδο στο γ’ τρίμηνο του 2025, με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες να αγγίζουν νέα υψηλά

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έκθεση της EY, Global IPO Trends, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάκαμψη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας σε νέα υψηλά, ανακτώντας έδαφος ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων, λόγω των εμπορικών δασμών, της αβεβαιότητας γύρω από τα επιτόκια, αλλά και της ανησυχίας για το δημόσιο χρέος. Η βελτίωση αυτή υποστηρίζεται τόσο από την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, όσο και από αξιοσημείωτες επιχειρηματικές επιδόσεις.

Γενικευμένη ανάκαμψη σε παγκόσμια κλίμακα

Σύμφωνα με την έκθεση, το γ’ τρίμηνο καταγράφει σαφή επιτάχυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας δημόσιων εγγραφών, με τον αριθμό των IPOs να αυξάνεται κατά 19% σε ετήσια βάση (YOY) και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να εκτινάσσονται κατά 89%. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης, υποστηριζόμενες από το θετικό κλίμα και τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, την ικανοποιητική αποτίμηση των IPOs, αλλά και τις θετικές επιδόσεις μετά την εισαγωγή επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Η Ινδία, ειδικότερα, σημείωσε σημαντική άνοδο – με τριπλασιασμό του αριθμού των συμφωνιών και σχεδόν τετραπλασιασμό των αντληθέντων κεφαλαίων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η Κίνα και η Μέση Ανατολή διατήρησαν τη σταθερή τους πορεία, ενώ η Ευρώπη άρχισε να ανακτά έδαφος – με φόντο σημαντικές κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και ένα θετικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο

Σε διεθνές επίπεδο, τα χρηματιστήρια κινούνται μεθοδικά για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, καθώς και την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι ρυθμιστικοί φορείς ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας των επενδυτών – επιδιώκοντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για καινοτομία και σταθερότητα. Το δίπολο «ευελιξία-ασφάλεια» δεν είναι πλέον αντίφαση, αλλά προϋπόθεση μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης. Πρόκειται για μια διπλή στρατηγική: από τη μια, διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω ευέλικτων και ταχύτερων μηχανισμών άντλησης χρηματοδότησης, και από την άλλη, θεσπίζονται μηχανισμοί που περιορίζουν τη μεταβλητότητα και αποκαθιστούν την αξιοπιστία.

Τα Private Equities συστήνονται εκ νέου στις δημόσιες αγορές

Ενώ οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και οι δευτερογενείς πωλήσεις διατηρούν τον ρόλο τους, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (PEs) στρέφονται όλο και περισσότερο στις δημόσιες εγγραφές ως ρεαλιστική στρατηγική επιλογή εξόδου, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση των συνθηκών στις αγορές. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι IPOs που υποστηρίχθηκαν από PEs υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας την σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις εξόδους μέσω IPOs.

Η τάση αυτή είναι έντονη σε ΗΠΑ, Κίνα και τις σκανδιναβικές χώρες, όπου οι σχετικές συμφωνίες αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι ισχυρές αποδόσεις μετά την εισαγωγή, ιδιαίτερα σε κλάδους που προσαρμόζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύουν τη στρατηγική αυτή επιλογή ως μέσο δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά

Παράγοντες όπως η σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, οι ισχυρές εταιρικές επιδόσεις, η περιορισμένη μεταβλητότητα και οι υψηλές αποδόσεις των IPOs, δημιουργούν ένα ευνοϊκό έδαφος για επενδύσεις παγκοσμίως. Ιδιαίτερα σε τομείς που ευθυγραμμίζονται με το AI και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι επενδυτές παρουσιάζουν αυξημένη εμπιστοσύνη στις επιδόσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εταιρειών του σχετικού κλάδου.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Οι διαρκείς εμπορικές εντάσεις και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδυτές δείχνουν σαφή προτίμηση σε επιχειρήσεις με ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα, ικανά να ανταπεξέλθουν και να διαχειρίζονται εξωτερικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, και να στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε βιώσιμες, διατηρήσιμες βάσεις.

Οι εταιρείες που εξετάζουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, να διαφοροποιηθούν, να ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και να επαναδιατυπώσουν το equity story τους σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα – από την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή Europe Central, δήλωσε: «Αυτό που βλέπουμε, πλέον, στις κεφαλαιαγορές, δεν είναι απλώς ανάκαμψη μετά από μια περίοδο μεταβλητότητας. Είναι η αρχή μιας αναδιάταξης των χρηματοδοτικών επιλογών, όπου η πρόσβαση στις δημόσιες κεφαλαιαγορές επανατοποθετείται ως στρατηγικό εργαλείο, και όχι ως “τελικός σταθμός”. Οι επενδυτές, πλέον, αναζητούν εταιρείες που μπορούν να μεταφράσουν την τεχνολογική και γεωπολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες ξεχωρίζουν οργανισμοί με ξεκάθαρο “equity story” – είτε αυτό αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε την ενεργειακή μετάβαση ή την παγκόσμια αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων. Με άλλα λόγια: δεν είναι μόνο θέμα timing, αλλά θέμα οικονομικής ωριμότητας και αφηγήματος».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον
Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών
Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια
Video gaming: Η νέα κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI», ανεβάζει την αγορά
Tέχνη και Ζωή

Η βιομηχανία του video gaming επενδύει στην επιτυχία του «Grand Theft Auto VI»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Οι «ευάλωτες ομάδες» [γράφημα]
AGRO

Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη [γράφημα]

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών – Πού στρέφεται η ΚΑΠ της επόμενης περιόδου

Ανθή Γεωργίου
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης
Business

Πότε η ΔΕΗ βάζει στην πρίζα... τις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

Δύο μονάδες 50 MW στην περιοχή της Κοζάνης μπαίνουν σε λειτουργία μέσα στο 2025, ενώ η τρίτη στο Αμύνταιο  θα μπει στην πρίζα το 2026

Μάχη Τράτσα
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα λυθεί ο γρίφος – Η πρόταση των δανειοληπτών
Economy

Το θρίλερ του ελβετικού φράγκου - Στην αντεπίθεση οι δανειολήπτες

Κατάθεση μελέτης για το ελβετικό φράγκο ενόψει της δίκης στον Άρειο Πάγο - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Ανδρομάχη Παύλου
Wall Street: Πώς η κρίση του 1907 έθεσε τα θεμέλια της Fed
World

Πώς η κρίση του 1907 έθεσε τα θεμέλια της Fed

Αυτή η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ενέπνευσε το κίνημα νομισματικής μεταρρύθμισης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Unilever: Τρεις ιστορικές μάρκες υπό πώληση – Tο μεγάλο στοίχημα της Unilever
World

Πωλούνται τρεις ιστορικές μάρκες της Unilever

Η Unilever εξετάζει την πώληση ιστορικών βρετανικών προϊόντων καθώς αναπροσαρμόζει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον

Ποιος είναι ο στόχος του νέου τμήματος της Kering, «House of Dreams» - Οι στόχοι του de Meo και ο ανταγωνισμός

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών

Τι έδειξε η έρευνα της Meta για τους εφήβους - Τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και οι κατηγορίες

Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Video gaming: Η νέα κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI», ανεβάζει την αγορά
Tέχνη και Ζωή

Η βιομηχανία του video gaming επενδύει στην επιτυχία του «Grand Theft Auto VI»

Νέο ρεκόρ για το Video gaming ; - Oι αναλυτές προβλέπουν πωλήσεις άνω των 3 δισ. δολ. τον πρώτο χρόνο

Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Δώρα: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets [γράφημα]
Tέχνη και Ζωή

Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια και gadgets για δώρα [γράφημα]

Οι γιορτές πλησιάζουν και οι επιλογές είναι πολλές - Ποιος μπορεί να αντισταθεί στα δώρα;

Latest News
Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Η νέα Αρχή που θα εποπτεύει την αγορά θα ενισχυθεί με 300 ελεγκτές και η διοίκησή της θα είναι πενταετούς θητείας

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Economy

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

Τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους για απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, εισοδήματος και κόστος ζωοτροφών

Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον

Ποιος είναι ο στόχος του νέου τμήματος της Kering, «House of Dreams» - Οι στόχοι του de Meo και ο ανταγωνισμός

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία
Κόσμος

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία

Ήδη οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συζήτησαν για το σχέδιο Τραμπ στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Παρασκευή Τσιβόλα
Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα

Σε 5.547.310 δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 2.755.486.523 ευρώ

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday

Τι οδηγεί στις διαμαρτυρίες στη Zara σε επτά ευρωπαϊκές χώρες - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών

Τι έδειξε η έρευνα της Meta για τους εφήβους - Τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και οι κατηγορίες

Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Booking: Πάνω από 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι στρέφονται νομικά κατά της εταιρείας
Τουρισμός

Πάνω από 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι πάνε την Booking στα δικαστήρια

Μεγαλώνει το μέτωπο κατά της Booking - Συνολικά 15.000 Ευρωπαίοι ξενοδόχοι διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια
Ηλεκτρισμός

Η ακριβή ενέργεια και ο γερμανικός «μπαζούκας»

Οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Ναταλία Δανδόλου
Ρωσικό πετρέλαιο και OPEC: Η αγορά πετρελαίου μοιάζει ευάλωτη, ίσως δεν είναι η ώρα για τοποθετήσεις
Opinion

Ο «μαύρος χρυσός» ως καταφύγιο

Η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο είναι πιο περίπλοκη από ένα απλό θέμα εκπτώσεων και παρακάμψεων κυρώσεων.

Συμεών Μαυρουδής
Προσδοκίες και εκλογές
Opinion

Προσδοκίες και εκλογές

Ένας προϋπολογισμός βασίζεται σε προβλέψεις αλλά και σε αβεβαιότητες και οι οποίες κάθε χρόνο διογκώνονται

Ντίνος Σιωμόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο