Ισραήλ: Είναι το αγαπημένο των αγορών, διαψεύδοντας τις διεθνείς κατακραυγές

Ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου καταδίκασε το Ισραήλ για τα καταστροφικά αντίποινα στη Γάζα μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την πιο αιματηρή αντισημιτική σφαγή από το Ολοκαύτωμα, τα περιουσιακά στοιχεία του δεν ήταν ποτέ πιο περιζήτητα εν μέσω επενδύσεων ρεκόρ.

Επισκιασμένη από τα επακόλουθα των διαμαρτυριών σε περισσότερες από εκατό χώρες είναι η απόδοση των μετοχών και των ομολόγων του που ακολουθούν το σέκελ σε πρωτοφανή κέρδη το 2025, καθιστώντας τον εταιρικό κόσμο της χώρας το μεγαλύτερο παγκόσμιο έπαθλο.

Συνολικά, οντότητες εκτός Ισραήλ συμφώνησαν να δαπανήσουν τουλάχιστον 60 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ρεκόρ από τότε που άρχισαν να συλλέγονται τέτοια στοιχεία το 1998, για να αποκτήσουν περισσότερες από 85 εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Με μέσο όρο 56%, το premium που καταβλήθηκε είναι διπλάσιο από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι εξαγορές περιλαμβάνουν τη συμφωνία της Palo Alo Networks για την αγορά της ισραηλινής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CyberArk Software έναντι περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την προσφορά 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International LP για την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής λογισμικού Sapiens International.

Αυτές οι συμφωνίες υπογραμμίζουν την τεχνολογική ικανότητα του Ισραήλ ως γίγαντα της καινοτομίας και την απίθανη κατάταξη Νο. 1, όπως μετράται με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη ως ποσοστό των πωλήσεων μεταξύ 2.247 εταιρειών στον Παγκόσμιο Δείκτη Bloomberg.

Παγκόσμιος προμηθευτής εφαρμοσμένων επιστημών

Το Ισραήλ, ισοδύναμο με το Νιου Τζέρσεϊ σε γη και πληθυσμό (9,5 εκατομμύρια κάτοικοι), συνεχίζει να αναπτύσσεται ως παγκόσμιος προμηθευτής εφαρμοσμένων επιστημών.

Η CyberArk ανέφερε ότι το 50% των πωλήσεών της αφορούσε πελάτες στις ΗΠΑ, ενώ τα έσοδα από την Ευρώπη αυξήθηκαν στο 24% το 2024, ποσοστό ρεκόρ, από 19% πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι εταιρείες που απαρτίζουν τον Δείκτη 35 του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ, καθώς και μια άλλη ομάδα 125 εταιρειών, αποτιμήθηκαν σε ιστορικά υψηλά τον Νοέμβριο, καθώς το σέκελ ενισχύθηκε κατά 26% έναντι του δολαρίου από τον Οκτώβριο του 2023, καθιστώντας το σέκελ το νόμισμα με την καλύτερη απόδοση μεταξύ των 31 πιο διαπραγματεύσιμων, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Το ράλι του σέκελ οδήγησε στην ισχυρότερη αποτίμησή του από το 2022, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την επίθεση της Χαμάς.

Στην αγορά ομολόγων, το πρόσθετο επιτόκιο, ή ασφάλιστρο κινδύνου, που απαιτούν οι επενδυτές για την κατοχή ισραηλινού χρέους αντί για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, συρρικνώθηκε σε λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα από 2 ποσοστιαίες μονάδες τον Αύγουστο του 2024 και σε ένα περιθώριο που δεν έχει παρατηρηθεί από την περίοδο πριν από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι ισραηλινές μετοχές έχουν αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από την παγκόσμια αγορά μετοχών συνολικά από τον Οκτώβριο του 2023.

Το iShares MSCI Israel ETF των 530 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό fund εκτός της χώρας με επίκεντρο το Ισραήλ, προσέλκυσε καθαρά 194 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, τα περισσότερα χρήματα που έχουν δεσμευτεί σε οποιαδήποτε παρόμοια περίοδο από την ίδρυσή του το 2008, αναφέρει το Bloomberg.

Οι επενδυτές που πραγματοποιούν τις μεγαλύτερες αγορές περιλαμβάνουν το κρατικό επενδυτικό fund Korea Investment Corp. με έδρα τη Σεούλ, το Corecap Advisors LLC με έδρα το Μίσιγκαν και το Monument Capital Management LLC με έδρα τη Βιρτζίνια.

Ως ένδειξη εμπιστοσύνης το σέκελ έχει ανατιμηθεί στο υψηλότερο σημείο του έναντι του δολαρίου από το 2022.

Καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ικανότητας της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και αποδυναμώνοντας το Ιράν περισσότερο από ότι συνέβη στον πόλεμό του με το Ιράκ πριν από τέσσερις δεκαετίες, το Ισραήλ έχει λίγους, αν όχι κανέναν, στρατιωτικούς ομολόγους στην περιοχή.

Η ανάκαμψη του Ισραήλ από τους πολέμους του με τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν αντικατοπτρίζεται στις προσδοκίες για ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 4,3% το 2026, υπερδιπλάσιο του μέσου όρου για 34 ανεπτυγμένες χώρες ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην ομάδα, σύμφωνα με 16 οικονομολόγους που υπέβαλαν τις προβλέψεις τους στο Bloomberg, οι οποίοι αναμένουν επίσης ότι το Ισραήλ θα είναι το Νο. 1 το 2027 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να κατέχουν ισραηλινά ομόλογα αντί για ομόλογα του Δημοσίου έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την επίθεση.

«Εάν ο πόλεμος τελειώσει και επιτευχθούν γεωπολιτικές διευθετήσεις, αυτό θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, όσον αφορά τις αξιολογήσεις του δημόσιου χρέους και την ελκυστικότητα των ξένων επενδυτών», δήλωσε στο Bloomberg News ο Γιάνιβ Παγκότ, επικεφαλής συναλλαγών δεικτών και παραγώγων στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. «Το τρέχον ράλι δεν αντικατοπτρίζει ακόμη τις δυνατότητες που ενσωματώνονται σε ένα θετικό γεωπολιτικό σενάριο».

Όλα αυτά καθιστούν το εταιρικό Ισραήλ πιο παγκοσμιοποιημένο από ποτέ στην ιστορία του.