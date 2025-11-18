Ικτίνος: Πόσο θα πουλήσει το έργο στην Σητεία – Έξοδος από το Real Estate

«Η συμφωνία της Ικτίνος αφορά το κατώτατο όριο που θα προκύψει σε περίπτωση μη πώλησης. Η χαμηλότατη τιμή είναι η αποτίμηση από την ίδια την εταιρεία, δηλαδή τα 28 εκατ. στην περίπτωση του put option», εξηγεί στον ΟΤ η αναπληρώτρια CEO, Ιουλία Χαϊδά, σχολιάζοντας τη σύναψη δεσμευτικού προσυμφώνου με τη CBE CAPITAL ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο για την πώληση της έκτασης που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, στην Κρήτη.

«Αναμένουμε φυσικά ότι η πώληση θα γίνει σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτήν στο προσύμφωνο», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη και η κατάληξη ευτυχής για την εταιρεία, καθώς η πρόθεση πώλησης είχε εκφραστεί αρκετά χρόνια, αφού η επιχείρηση αναζητούσε τρόπους να απεμπλακεί από τον τομέα και να ξαναγυρίσει στα βασικά.

Πού εστιάζει η Ικτίνος

«Με την κίνηση αυτή, μας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουμε την εστίασή μας στο core business, τα μάρμαρα. Η δε πώληση της έκτασης στη Σητεία, μας οδηγεί στην έξοδο από το real estate, ενώ πετυχαίνουμε και τον στόχο μας για τόνωση της ρευστότητας με το εισπραχθέν ποσό, το οποίο θα διοχετευτεί στην ενίσχυση των αγορών όπου εξάγουμε», πρόσθεσε η κα. Χαϊδά.

Αναλυτική οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η Ικτίνος θα ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Η ευκαιρία από την πτώση της Κίνας

Ήταν τον Ιούνιο του 2022, όταν η κα. Χαϊδά, εξηγούσε πάλι στον ΟΤ, ότι είναι πρόκληση να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα μειώνοντας την εξάρτησή της από την Κίνα. «Η πτώση των εξαγωγών της εταιρείας προς τον βασικό μας πελάτη είναι καλή ευκαιρία επέκτασης σε νέες αγορές», εξήγησε.

«Πράγματι, η Κίνα μέχρι και την εποχή του Covid-19 αντιστοιχούσε στο 60% του κύκλου εργασιών μας. Σήμερα, έχει μειωθεί κατά 50%, αγγίζοντας το 30% του κύκλου μας Έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές με πολλή καλή ανταπόκριση», διευκρίνισε η κα. Χαϊδά, η οποία επισήμανε πως ακόμη και τώρα «στήνεται το κύκλωμα αυτό, ακολουθώντας διαφορετικές προσεγγίσεις από το παρελθόν, καθώς κυνηγάμε projects με υπεραξία».

Η εταιρεία έχει σημειώσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και σε Ινδία και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας

Έργα προστιθέμενης αξίας

Αυτή την στιγμή η εταιρεία προμηθεύει το Τουρκμενιστάν για την ανακατασκευή κτιρίων στην πρωτεύουσα Ασγκαμπάτ -με κυβερνητικό στόχο να γίνει λευκή πόλη- πολλά τ.μ. μαρμάρο Θάσου.

«Επίσης, δουλεύουμε αυτήν την στιγμή με μάρμαρο Νέστου στις ΗΠΑ για ξενοδοχείο, όπως και με το κλασικό μονοπωλιακό μας μάρμαρο το νέο ξενοδοχείο-καζίνο Wynn.

Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η Ικτίνος έχει ήδη καταγράψει σημαντική αύξηση εξαγωγών προς τη Σαουδική Αραβία, με τα ελληνικά μάρμαρα να προτιμώνται για μεγάλα έργα πολυτελείας και υποδομής.

Mάρμαρα της Ικτίνος βρίσκονται σε σημαντικά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και αισθητικής αξίας στην Σαουδική Αραβία, όπως το:

•MEKKAH MOSQUE, MEKKAH,SAUDI ARABIA (μάρμαρο THASSOS)

FOUR SEASONS HOTEL, RIYADH,SAUDI ARABIA (μάρμαρο NESTOS)

•MINISTRY OF INTERIOR, RIYADH,SAUDI ARABIA (μάρμαρα NESTOS και VOLAKAS)

•NAUSS University, RIYADH,SAUDI ARABIA (μάρμαρο NESTOS)

•RIO HOTEL, RIYADH,SAUDI ARABIA (μάρμαρο KALLISTON)

•Bader Saleh alrajhi mosque RIYADH,SAUDI ARABIA (μάρμαρο GOLDEN SPIDER)