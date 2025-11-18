IOBE: Η αξία παραγωγής της βιομηχανίας φαρμάκου ανήλθε στα 2,4 δισ. ευρώ το 2024

Τη συνεισφορά της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα σκιαγραφεί σε ειδική έκθεσή του το ΙΟΒΕ, όπου αναδεικνύει το αποτύπωμά της στην μεταποίηση, την απασχόληση αλλά και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η αξία παραγωγής

Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία παραγωγής της βιομηχανίας φαρμάκου ανήλθε στα 2,4 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με το 2023, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 2,2 δισ. ευρώ, και σε υπερδιπλάσια επίπεδα από το 2014, έτος κατά το οποίο είχε αγγίξει τα 941 εκατ. ευρώ.

Η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας φαρμάκου διαμορφώθηκε σχεδόν στα 1,6 δισ. ευρώ ή στο 6,1% της μεταποίησης το 2024 παραμένοντας αμετάβλητη σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα.

Το υψηλότερο σημείο της στο χρονικό διάστημα 2014 – 2024, ήταν το 2020 έτος κατά το οποίο το μερίδιό της στην μεταποίηση διαμορφώθηκε στο 6,8%.

Αριθμός απασχολουμένων

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο αριθμός των απασχολούμενων στον ευρύτερο κλάδο του φαρμάκου για το 2024 είναι κατά 3,2% υψηλότερος από τον μέσο όροΤο της περιόδου 2014-2023.

Η απασχόληση στον κλάδο της βιομηχανίας φαρμάκου και χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων ανέρχεται σε περίπου 25.000 εργαζομένους το 2024, ενώ ο μέσος όρος της περιόδου 2014-2023 ήταν σχεδόν 24.000 άτομα.

Η απασχόληση στη βιομηχανία φαρμάκου αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής μεταποίησης για το 2024 και υψηλότερα από το 3,1% στην ΕΕ27.

Υψηλές επιδόσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη της βιομηχανίας φαρμάκου διαμορφώθηκαν σε 161 εκατ. ευρώ το 2022, αντιπροσωπεύοντας το 5,5% της συνολικής δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη εγχωρίως, και καταλαμβάνοντας την 10η θέση ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία με 31,5%, με την πρώτη τριάδα να συμπληρώνει η Δανία 23,9% και η Ουγγαρία με 23,7%.

Ενισχυμένες εξαγωγές

Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ το 2024, ελαφρώς ενισχυμένες σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (+1,0%). Η υποχώρηση των εισαγωγών (-1,8%) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ελλείμματος στα 1,5 δισ. το 2024 από 1,6 δισ. ευρώ το 2023.

Η συμβολή σε όρους ΑΕΠ

Η συνολική συμβολή της βιομηχανίας φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σχεδόν σε 7 δισ. το 2023, αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του ΑΕΠ.

Εν τω μεταξύ, σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 119 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 2,8% της συνολικής απασχόλησης).