Κλίμα: «Χαμηλή» η κλιματική πολιτική στην Ελλάδα – Βουτιά 8 θέσεων στον δείκτη CCPI

Στην 30ή θέση του δείκτη Climate Change Performance Index (#CCPI) 2026 κατατάσσεται η Ελλάδα φέτος ανάμεσα σε 63 χώρες, σημειώνοντας πτώση οκτώ θέσεων σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην COP30 στην Βραζιλία, η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με «μεσαία επίδοση» στους τομείς εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η κλιματική πολιτική αξιολογείται ξανά ως χαμηλή.

Οπισθοδρόμηση

Η αύξηση της κατανάλωσής του ορυκτού αερίου, τα σχέδια για νέες μονάδες αερίου, και εξορύξεις υδρογονανθράκων και η απουσία χρονοδιαγράμματος απεξάρτησης από το ορυκτό αέριο αποτελούν σημαντική οπισθοδρόμηση.

Υπάρχουν κρίσιμες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη δικτύων και τις υποδομές αποθήκευσης απαραίτητες για τον περιορισμό των αυξανόμενων περικοπών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στον τομέα της βιομηχανίας, η έμφαση που δίνεται στην τεχνολογία Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) επιβραδύνει πιο δομικές αλλαγές στις διαδικασίες απανθρακοποίησης και τη βιομηχανική μετάβαση.

Στα θετικά εντοπίζονται η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής που έφτασε σε ιστορικό χαμηλό 5,7% το 2024 και η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, που πλέον καλύπτουν πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής.

Λύσεις απανθρακοποίησης

Οι ειδικοί που αξιολόγησαν την πορεία της Ελλάδας επισημαίνουν την αναγκαιότητα για λύσεις απανθρακοποίησης σε μεταφορές, τουρισμό, καθώς και την ταχύτερη εφαρμογή πολιτικών που αφορούν τις ανακαινίσεις κτιρίων και την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, απαιτούνται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ειδικά δεδομένων των καταστροφικών πυρκαγιών τα τελευταία έτη.

Παρά τη χαμηλή της επίδοση στην εθνική κλιματική πολιτική, η Ελλάδα συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Global Methane Pledge και το Eastern Mediterranean and Middle East Climate Initiative.

Ο δείκτης CCPI (Climate Change Performance Index) αξιολογεί την επίδοση 63 χωρών και της ΕΕ σε 4 βασικούς δείκτες που συνδυαστικά προσδιορίζουν την επίδοση της κάθε χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή κατανάλωση και κλιματική πολιτική.