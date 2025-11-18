Πληθωρισμός: Πώς θα κινηθούν οι τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες – Οι κρυφοί παλμοί του πληθωρισμού

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα ισορροπία ανάμεσα στη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την εύθραυστη ανάκαμψη, ο δείκτης των Προσδοκιών Τιμών Πώλησης (Selling Price Expectations – SPE) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν φέρνει και τα καλύτερα μαντάτα για την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο 5μηνο.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τα 16 μοντέλα που έτρεξαν προκύπτει το εξής προφίλ ανά κατηγορία:

1. Τρόφιμα: Αναμένεται ελαφρά άνοδος στα τέλη του 2025 και αποκλιμάκωση στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τους ανοδικούς κινδύνους να παραμένουν.

2. Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Αγαθά (NEIG): Σταθερός πληθωρισμός μεταξύ 0,7% και 0,8%. Ελάχιστες πιέσεις για ανοδική κίνηση.

3. Υπηρεσίες: Σταθερότητα έως τον Ιανουάριο 2026 και σταδιακή άνοδος προς το 3% έως τον Απρίλιο. Η αύξηση δικαιολογείται λόγω του επίμονου μισθολογικού κόστους.

4. Ενέργεια: Βαθύτερη αποπληθωριστική φάση στις αρχές του 2026 και μερική εξομάλυνση προς περίπου –1% τον Απρίλιο

Όσον αφορά στον Γενικό Πληθωρισμό, αναμένεται πτώση προς το 1,6% στους επόμενους τέσσερις μήνες και επιστροφή στο 2% έως τον Απρίλιο 2026

Αναθέρμανση στα τρόφιμα

Στα τρόφιμα η Κομισιόν βλέπει μια μικρή αναθέρμανση μέχρι το τέλος του έτους, πριν ηρεμήσουν ξανά οι πιέσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026 — με μια όμως προειδοποίηση: οι ανοδικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα τρόφιμα — την πιο δύστροπη και ευμετάβλητη κατηγορία. Εκεί όπου τα κόστη μεταφέρονται γρηγορότερα, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν εγκαίρως πότε έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων ή πότε τα πράγματα ηρεμούν. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μοντέλα με SPE εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα σφάλματα πρόβλεψης, ειδικά σε ορίζοντες πάνω από δύο μήνες.

Στα μη ενεργειακά αγαθά, οι τιμές δείχνουν σταθερότητα γύρω στο 0,7%–0,8%. Οι υπηρεσίες, παραμένουν σε τροχιά αύξησης και φαίνεται ότι κινούνται προς το 3% μέχρι την άνοιξη. Η ενέργεια, τέλος, συνεχίζει σε βαθύτερη αποπληθωριστική φάση πριν εξομαλυνθεί.

Το μήνυμα

Αθροιστικά, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι καθαρό: Ο γενικός πληθωρισμός πιθανόν θα υποχωρήσει κοντά στο 1,6% τους επόμενους μήνες και στη συνέχεια θα επανέλθει προς το 2% μέχρι τον Απρίλιο. Ο πυρήνας, όπως περιμένει και η Επιτροπή, κινείται σε αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν κινδυνεύει από νέες ανεξέλεγκτες αναζωπυρώσεις, αλλά ούτε και έχει ξεμπερδέψει με τις επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες και τους απρόβλεπτους κινδύνους στα τρόφιμα. Σε μια συγκυρία μάλιστα όπου οι κεντρικές τράπεζες ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να χτίσουν αξιόπιστες δημοσιονομικές γραμμές…