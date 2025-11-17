HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Λιγότερο επεκτατική η δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης το 2026, λέει η HSBC – Κίνδυνος για Γαλλία, «ανάσα» για Ιταλία

Economy 17.11.2025, 20:00
HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Η Κομισιόν βλέπει ελαφρώς λιγότερο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για το 2026, όπως διαπιστώνει η HSBC, σε σχέση με όσα η ίδια έχει ενσωματώσει στα μοντέλα της, αλλά και αυτό που εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και παρά το γεγονός ότι η Γερμανία αναμένεται να αυξήσει το έλλειμμα στο 4% του ΑΕΠ.

Σχολιάζοντας τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η HSBC βλέπει ότι η ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα κινηθεί στο 1,3% το 2025, πριν διαμορφωθεί στο 1,2% το 2026 και στο 1,4% το 2027, με στήριξη από τη δημοσιονομική πολιτική και μείωση του ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί στο 2,1% φέτος και να σταθεροποιηθεί κοντά στον στόχο της ΕΚΤ από το 2026 και μετά.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Κομισιόν προβλέπει έλλειμμα 3,3% το 2026 και 3,4% το 2027, με την ελαφρά σύσφιξη να προέρχεται από τη σταδιακή λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2008 – περίπου 3,7% του ΑΕΠ έως το 2026, με το RRF να παραμένει «κομβική πηγή χρηματοδότησης».

Στην Ελλάδα, η Κομισιόν προβλέπει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υπό έλεγχο

Διαφοροποιήσεις ανά χώρα – Κίνδυνος αυστηρότερης διαδικασίας για τη Γαλλία

Εννέα χώρες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, εκ των οποίων έξι στην Ευρωζώνη. Για το 2026, 11 κράτη-μέλη αναμένεται να εμφανίσουν έλλειμμα άνω του 3%, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο. Ωστόσο, Γερμανία, Φινλανδία και Λετονία αναμένεται να αποφύγουν επιπλέον κυρώσεις, κάνοντας χρήση της ρήτρας εξαίρεσης για αμυντικές δαπάνες.

Η Γερμανία προβλέπεται να αυξήσει το έλλειμμά της στο 4% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερα από φέτος, με την HSBC να σημειώνει ότι η Κομισιόν εμφανίζεται πιο αισιόδοξη από τις αγορές για την ικανότητα του Βερολίνου να υλοποιήσει πλήρως τα μέτρα στήριξης που εξαγγέλλει.

Η Γαλλία, αντίθετα, αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι, χωρίς νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής –ιδίως μετά την απόφαση για πάγωμα της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης– η χώρα μπορεί την άνοιξη να βρεθεί αντιμέτωπη με εντατικοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Η HSBC σημειώνει ότι αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην επιλεξιμότητα της Γαλλίας για το εργαλείο TPI της ΕΚΤ.

Η Ιταλία, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να λαμβάνει «ψήφο εμπιστοσύνης», καθώς η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να εξέλθει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος νωρίτερα από το αναμενόμενο, πιθανόν την άνοιξη του 2025.

Στην Ελλάδα, η Κομισιόν προβλέπει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υπό έλεγχο, διατηρώντας τα πλεονάσματα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά, χωρίς να κινδυνεύει να βρεθεί εκτός κανόνων ή να χρειαστεί έντονη προσαρμογή.

Μέρος των πόρων θα συνεχίσει να εκταμιεύεται και μετά το 2026

Τι σημαίνει το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης – Κίνδυνος «πίεσης» στους εθνικούς προϋπολογισμούς

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 δεν θα προκαλέσει «γκρεμό ανάπτυξης», καθώς μέρος των πόρων θα συνεχίσει να εκταμιεύεται και μετά το 2026. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η HSBC, η μετάβαση σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τους εθνικούς πόρους ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις στους προϋπολογισμούς πολλών χωρών το 2027, ειδικά για τις μεγάλες καθαρές δικαιούχες.

Την ίδια στιγμή, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2027 περιλαμβάνει ακόμη την εφαρμογή του ETS2, παρότι οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα στην αναβολή του για το 2028. Η HSBC υπογραμμίζει ότι η αφαίρεση αυτού του παράγοντα μπορεί να φέρει τον πληθωρισμό πιο κοντά στο 1,8%, κάτι που θα έχει σημασία ενόψει των προβλέψεων της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

