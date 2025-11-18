Cloudflare: Διακοπή λειτουργίας θέτει εκτός λειτουργίας ChatGPT, X

Το ChatGPT, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το NJ Transit ήταν μεταξύ των ιστότοπων που εμπόδισαν την πρόσβαση ορισμένων χρηστών την Τρίτη, καθώς η εταιρεία ασφάλειας ιστού Cloudflare προσπαθεί να διαχειριστεί μια εκτεταμένη, παγκόσμια διακοπή δικτύου.

Η Cloudflare διερευνούσε ένα ζήτημα που «πιθανώς επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο στον ιστότοπό της. Η ίδια σελίδα δείχνει ότι η Cloudflare αντιμετώπιζε προβλήματα με την πύλη υποστήριξης πελατών και είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσειπρογραμματισμένη συντήρηση σε ορισμένες περιοχές νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Σε κάποιο σημείο, η ιστοσελίδα της Cloudflare που ενημερώνει για τις διακοπές λειτουργίας δεν φορτωνόταν.

Περίπου μια ώρα μετά τη διακοπή, η Cloudflare ανακοίνωσε ότι «βλέπει την ανάκαμψη των υπηρεσιών», αλλά προειδοποίησε ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να βλέπουν «ποσοστά σφάλματος υψηλότερα από το κανονικό καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Το λογισμικό της Cloudflare χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ των ιστότοπών τους και των τελικών χρηστών και εργαζόμενη για την προστασία των ιστότοπών τους από επιθέσεις που ενδέχεται να τους υπερφορτώσουν με κίνηση.

Τα παλαιότερα προβλήματα

Το σύστημα της Cloudflare έχει παρουσιάσει προβλήματα πολλές φορές στο παρελθόν. Τον Ιούλιο του 2019, ένα σφάλμα στο λογισμικό της Cloudflare προκάλεσε ένα μέρος του δικτύου της να απορροφήσει υπολογιστικούς πόρους από την υπόλοιπη εταιρεία, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιστότοποι σε όλο τον κόσμο που βασίζονται στην Cloudflare να τεθούν εκτός λειτουργίας για έως και 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, επηρεάστηκαν υπηρεσίες όπως η πλατφόρμα ιστολογίου Medium, ο πάροχος συνομιλίας βιντεοπαιχνιδιών Discord, η Shopify Inc., η υπηρεσία μουσικής SoundCloud Ltd., η πλατφόρμα συναλλαγών Bitcoin Coinbase Inc. και ο ιστότοπος διαδικτυακής αποθήκευσης Dropbox Inc.

Τον Ιούνιο του 2022, η Cloudflare υπέστη διακοπή λειτουργίας που επηρέασε την κίνηση σε 19 από τα κέντρα δεδομένων της που χειρίζονται ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας κίνησης, ουσιαστικά διακόπτοντας επίσης τη λειτουργία αρκετών σημαντικών ιστοσελίδων και υπηρεσιών. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο ιστότοπος της Moody’s επηρεάστηκε επίσης την Τρίτη, εμφανίζοντας ένα «σφάλμα διακομιστή» στην κορυφή.

Οι μετοχές της Cloudflare υποχώρησαν κατά 3,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη.