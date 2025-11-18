Cloudflare: Διακοπή λειτουργίας θέτει εκτός λειτουργίας ChatGPT, X

H διακοπή δικτύου της εταιρεία ασφάλειας ιστού Cloudflare εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών σε μια σειρά ιστοτόπων

Τεχνολογία 18.11.2025, 15:23
Cloudflare: Διακοπή λειτουργίας θέτει εκτός λειτουργίας ChatGPT, X
Newsroom

Το ChatGPT, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το NJ Transit ήταν μεταξύ των ιστότοπων που εμπόδισαν την πρόσβαση ορισμένων χρηστών την Τρίτη, καθώς η εταιρεία ασφάλειας ιστού Cloudflare  προσπαθεί να διαχειριστεί μια εκτεταμένη, παγκόσμια διακοπή δικτύου.

Η Cloudflare διερευνούσε ένα ζήτημα που «πιθανώς επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο στον ιστότοπό της. Η ίδια σελίδα δείχνει ότι η Cloudflare αντιμετώπιζε προβλήματα με την πύλη υποστήριξης πελατών και είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσειπρογραμματισμένη συντήρηση σε ορισμένες περιοχές νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Σε κάποιο σημείο, η ιστοσελίδα της Cloudflare που ενημερώνει για τις διακοπές λειτουργίας δεν φορτωνόταν.

Περίπου μια ώρα μετά τη διακοπή, η Cloudflare ανακοίνωσε ότι «βλέπει την ανάκαμψη των υπηρεσιών», αλλά προειδοποίησε ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να βλέπουν «ποσοστά σφάλματος υψηλότερα από το κανονικό καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Το λογισμικό της Cloudflare χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ των ιστότοπών τους και των τελικών χρηστών και εργαζόμενη για την προστασία των ιστότοπών τους από επιθέσεις που ενδέχεται να τους υπερφορτώσουν με κίνηση.

Τα παλαιότερα προβλήματα

Το σύστημα της Cloudflare έχει παρουσιάσει προβλήματα πολλές φορές στο παρελθόν. Τον Ιούλιο του 2019, ένα σφάλμα στο λογισμικό της Cloudflare προκάλεσε ένα μέρος του δικτύου της να απορροφήσει υπολογιστικούς πόρους από την υπόλοιπη εταιρεία, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιστότοποι σε όλο τον κόσμο που βασίζονται στην Cloudflare να τεθούν εκτός λειτουργίας για έως και 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, επηρεάστηκαν υπηρεσίες όπως η πλατφόρμα ιστολογίου Medium, ο πάροχος συνομιλίας βιντεοπαιχνιδιών Discord, η Shopify Inc., η υπηρεσία μουσικής SoundCloud Ltd., η πλατφόρμα συναλλαγών Bitcoin Coinbase Inc. και ο ιστότοπος διαδικτυακής αποθήκευσης Dropbox Inc.

Τον Ιούνιο του 2022, η Cloudflare υπέστη διακοπή λειτουργίας που επηρέασε την κίνηση σε 19 από τα κέντρα δεδομένων της που χειρίζονται ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας κίνησης, ουσιαστικά διακόπτοντας επίσης τη λειτουργία αρκετών σημαντικών ιστοσελίδων και υπηρεσιών. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο ιστότοπος της Moody’s επηρεάστηκε επίσης την Τρίτη, εμφανίζοντας ένα «σφάλμα διακομιστή» στην κορυφή.

Οι μετοχές της Cloudflare υποχώρησαν κατά 3,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Τεχνολογία
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email
Τεχνολογία

Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, καθώς οι περιορισμένοι πόροι και η έλλειψη τεχνογνωσίας τις αφήνουν πιο εκτεθειμένες σε επιθέσεις phishing

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελικά θα καταστρέψει τις θέσεις εργασίας; Τι βλέπει ο «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Αλληλοσυγκρουόμενες οι απόψεις για το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη - Προειδοποιήσεις στην C-suite

Δύση: Οι πέντε γίγαντες που την τρομάζουν
Κόσμος

Οι 5 γίγαντες που τρομάζουν τη Δύση

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι γίγαντες και πώς μπορούμε να τους νικήσουμε;

Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Τεχνολογία

Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Apple: Προς νέα ψηφιακή επανάσταση ή διατήρηση μιας αυτοκρατορίας;
Τεχνολογία

Το δίλημμα της Apple: Καινοτομία ή συνέχεια του μοντέλου Κουκ;

Ο επόμενος επικεφαλής της Apple πρέπει να πείσει τους μετόχους ότι είναι καιρός τα «στοιχήματα» της εταιρείας να γίνουν πιο τολμηρά

Γιώργος Πολύζος
Cookies: Γιατί οι χάκερ τα λατρεύουν – Πώς θα προστατευτείτε
Τεχνολογία

Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies - Πώς θα προστατευτείτε

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, αυτός στέλνει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα για εσάς

Latest News
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανοιγμα σε εξωτερικούς επενδυτές έως 5%
Business of Sport

Νέο άνοιγμα της Ρεάλ Μαδρίτης σε επενδυτές

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με την Deloitte, είναι ο μόνος σύλλογος στον κόσμο του ποδοσφαίρου που έχει καταγράψει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ

Λιμάνια: Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο
Λιμάνια

Επενδύσεις 500 εκατ. στο «τρίγωνο» Ελευσίνα – Ναυπηγεία – Θριάσιο

Οι επενδύσεις στα λιμάνια που μπορεί να αναδιαμορφώσουν ολόκληρο τον χάρτη των logistics στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο